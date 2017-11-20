Государство, в котором всё ладится, просыпается по утрам от запаха свежеиспеченного хлеба. Именно этот главный продукт не раз становился средством действенных манипуляций, одна из которых способствовала началу февральской революции 1917 года. Урожай зерновых хлебов в 1916 году дал России 444 млн пудов излишка, но не прошло и полугода, как в Петрограде и других крупных городах вспыхнули хлебные бунты. Толпы людей с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!» громили хлебные магазины. Цикличность манипуляций явственно прослеживается спустя 100 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Хлеб

Очередь за хлебом. Петроград. Февраль 1917

В рамках данного проекта ИА REGNUM, отслеживая происходящее в регионах (падение сбыта, переработки, проблемы транспортировки зерна, а также начавшаяся волна крестьянских банкротств) и предпосылки, повлиявшие на значительное падение закупочных внутренних цен нового урожая (кризис перепроизводства, налоговая политика в отношении трейдеров, отсутствие государственного регулирования), уже опубликовало ряд актуальных статей, свидетельствующих о системном кризисе в отрасли. Мы пришли к выводу, что если не будут предприняты меры, его сила может быть сопоставима с «великой депрессией».

В начале 30-х годов прошлого столетия президенту Рузвельту в борьбе с сельскохозяйственным кризисом, связанным с падением цен на продукцию и массовым разорением фермеров, помогло именно государственное регулирование сельского хозяйства. В основу билля, принятого в мае 1933 года, разработчики из Гарварда положили библейскую притчу о разгаданных снах фараона, которому приснились семь гладких и жирных и семь тощих коров (а затем столько же и таких же — колосьев). Толкователь определил, что Бог таким образом открыл правителю Египта свой замысел:

«Пусть фараон назначит чиновников по всей стране, чтобы они собирали пятую часть урожая в Египте в те семь лет изобилия. Пусть в те добрые годы они собирают всё продовольствие, что поступает к ним, и пусть властью фараона запасают зерно и хранят его в городах. Это продовольствие будет для страны про запас, чтобы страна не погибла в те семь лет голода, которые потом будут в Египте». (Книга Бытие 41:34−36).

Братья сажают Иосифа в ров. Братья вкушают хлеб и встречают караван Измаильтян из Галаада

В России государственное регулирование цен осуществляла Объединённая зерновая компания, но с 2017 года государство решило отказаться от существовавшего интервенционного инструмента. Наверное, это и хорошо. Как получилось, что организация, которая должна была покупать зерно задорого, когда все дают минимальную цену, и демпинговать, когда зерно начнет дорожать, по итогам года получала миллиардную прибыль? Почему много зерна из «закромов родины» так и осталось нереализованным? Хотя переходящие остатки урожая сейчас минимальны, государственные меры направлены почему-то далеко не на планирование и решение проблем АПК.

Складывается впечатление, что объявленное субсидирование перевозок поможет лишь самой ОЗК, тогда как недовольство крестьян, вынужденных продавать свой урожай ниже себестоимости, растёт. Растут и опасения хлебозависимых территорий: следующий год может обернуться резким падением производства зерна и его же качества. Не исключены перебои с поставками продовольствия в крупные города России.

Взрывоопасная ситуация накануне президентских выборов.

Вместе с тем пути выхода существуют. И Россия вполне может себе позволить просыпаться по утрам не только от от запаха свежеиспеченого хлеба, но и булочек с корицей. Очень надеемся, что доводы наших экспертов будут услышаны.