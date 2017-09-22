Светлана Шаповалова, , 08:31 — REGNUM

В 2017 году Россия вновь получит рекордный урожай зерновых. И хотя во многих регионах уборочная кампания едва перевалила за половину, проблемы с его сбытом и как следствие — низкой ценой — обозначились весьма явственно. По оценке главы Минсельхоза Александра Ткачева, планируется собрать не менее 110 млн тонн зерновых. Но эксперты уже сейчас называют еще большую цифру — 140 миллионов. Учитывая существенное падение экспорта, существует мнение, что ситуация на зерновом рынке будет только ухудшаться.

Читайте также: Виды на урожай: Госдума открывает осеннюю сессию

Особенно это беспокоит традиционные «хлебные территории» — Сибирь и Приволжье, которые уже сейчас ощущают на себе все «прелести» кризиса перепроизводства. К примеру, в Алтайском крае, где уже собрано порядка 3,5 миллиона тонн зерна, цена тонны самого распространённого, третьего класса, упала значительно — до 7 тыс. рублей, (тогда как в 2016 году давали 10 500 рублей за тонну) и продолжает падение. Причем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из фермеров, расчёт за сданный товар можно получить только через 30 дней.

Между тем алтайский губернатор Александр Карлин хоть и видит необходимость в запуске интервенционных торгов (с таким предложением региональное правительство обратилось в Минсельхоз РФ и правительство РФ), тем не менее полагает, что у алтайских аграриев нет необходимости спешно продавать зерно по невыгодной цене.

«Элеваторы в регионе способны принять на передержку 3,5 млн тонн зерна в год. Кроме того, 5,7 млн тонн могут разместить у себя сельхозтоваропроизводители региона», — заявил он накануне в ходе пресс-конференции.

Но, учитывая расценки, указанные в прайсах алтайских элеваторов, аграрии вряд ли рады такой возможности: 300 рублей за тонну — приемка, 700 руб. — выдача обратно. Итого, 1 тысячу рублей с тонны нужно будет заплатить крестьянину, который, к примеру, после месяца хранения (а это еще 115 рублей за тонну) найдет выгодного покупателя и захочет забрать выращенный урожай.

Между тем меры для увеличения объемов экспорта российского зерна на международные рынки только принимаются. И насколько удастся их воплотить, сказать пока никто не берется. У многих аграриев одна надежда — интервенции. А у Минсельхоза, похоже, другая: кому и куда сбыть урожай прошлых лет.

Напомним, государство использует механизм интервенций, дабы регулировать внутренний рынок. Его смысл заключается в том, чтобы осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, закупить зерно у производителей для их поддержки. А в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен.

В Алтайском крае зерно интервенционного фонда (217 тысяч тонн пшеницы) хранят сегодня 17 предприятий. Большие объемы нераспроданного урожая прошлых лет аккумулировали в себе и элеваторы других регионов России.

Между тем только алтайским элеваторам за хранение этих «закромов Родины» задолжали более 90 млн рублей. А в целом, по данным Объединенной зерновой компании, которая в этой схеме выступает государственным агентом по управлению зерновым фондом, государство задолжало элеваторам 1,3 миллиарда рублей. Может быть, поэтому Минсельхоз РФ озадачен больше реализацией урожаев 2008—2013 (!) годов, и полагал, что проведение интервенций пока не требуется?

Читайте также: Хранителям «закромов Родины» задолжали более миллиарда рублей

Как бы то ни было, сейчас ситуация действительно обострилась. О том, что в связи с большим урожаем зерновых нужно продумать варианты интервенций на этом рынке, заявил недавно в ходе общественных слушаний по вопросу сельского хозяйства и его финансирования зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

Читайте также: «ЕР» намерена сохранить финансирование АПК на уровне 243 млрд рублей

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о спаде закупочных цен на зерно из-за отсутствия госрегулирования в части защиты сельхозтоваропроизводителей заявлял министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов. Излишки выращенного зерна в республике оценивают в 1 миллион тонн.

«Продукция зерноперерабатывающих предприятий Алтайского края имеет прочную репутацию в регионах России, а также пользуется большим спросом за рубежом. Заслуженную популярность приобрел широкий ассортимент алтайских сыров, хорошо известных каждому жителю страны. Сегодня Алтайский край — это край качественных и экологически чистых продуктов питания. Вы можете и должны гордиться своим регионом», — отметил в поздравлении жителей Алтайского края министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Гордиться действительно можем, и гордимся. Только вот крестьянам, особенно небольшим фермерским хозяйствам, эта гордость в этом году может дорого обойтись: долгами в банках, а то и вовсе разорением с последующим «поглощением» агрохолдингами.

Читайте ранее в этом сюжете: Зерновые интервенции в Татарии: Минсельхоз РФ готовит документы