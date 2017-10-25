Минтранс придумал, как спасти Санкт-Петербург от дефицита зерна

Москва, , 22:40 — REGNUM Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает меры для того, чтобы не допустить нехватки железнодорожных вагонов для мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Минтранс намерен бороться с нехваткой железнодорожных вагонов для перевозки зерна установкой приоритетной очередности ремонта вагонов-зерновозов.

Кроме того, транспортное ведомство предлагает продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, которые ответственны за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна. По мнению министерства, это позволит не прекращать отгрузку зерна по выходным дням.

Также этот шаг позволит освободить примерно 20% парка вагонов-зерновозов. При существующем положении вещей погрузка зерновых грузов в выходные снижается почти на 53% по сравнению с буднями.

Ещё одним шагом по предотвращению дефицита вагонов-зерновозо может стать поправка в закон, которая установит штрафы за простой вагонов для грузоотправителей на станциях выгрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября газета «Коммерсантъ» написала, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил вице-премьеру России Аркадию Дворковичу письмо, в котором выразил опасение, что из-за нехватки железнодорожных вагонов мукомольные предприятия Петербурга могут столкнуться с дефицитом зерна, что приведет к росту цен и дефициту хлеба.

Причиной нехватки вагонов, по словам Полтавченко, стал интенсивный экспорт зерна по железной дороге из Оренбургской, Саратовской, Самарской, Новосибирской и Омской областей, которые являются важными поставщиками зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о потенциальном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге, но не обладают детальной информацией по этому вопросу.