Алтайские аграрии вынуждены сутками стоять в очереди, чтобы сдать зерно

Барнаул, , 11:18 — REGNUM У алтайских аграриев сейчас настала самая горячая пора. Урожай зерновых в регионе, несмотря на погодные катаклизмы, обещает быть не хуже обычного, да и погода благоволит уборке. По оперативным данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 26% площадей. Валовой сбор зерна составил 1 млн 630 тыс. тонн. Наряду с завершением уборки озимых и продолжением обмолота фуражных яровых культур земледельцы активно начинают обмолот пшеницы. Уборка чечевицы выполнена на 65%. Продолжается копка сахарной свеклы: она убрана с 2000 гектаров, что составляет 9% от занятых культурой площадей. В данный момент с одного гектара аграрии получают по 375 центнеров свеклы. Сбор корнеплодов превысил 75 тыс. тонн.

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«Урожай добрый. Почти половину посевных площадей уже подобрали. Пшеница по нашему хозяйству дает в среднем 20 центнеров с гектара, что неплохо для Родинского района. Убрали бобовые культуры», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Единственное, что его беспокоит, так это падение цен на урожай-2017.

«Цены сейчас в полтора раза ниже, чем в 2016 году, когда пшеница 3-го класса в уборку 10 500 рублей за тонну стоила. Сегодня дают 8300 рублей максимум. И это не предел. Думаю, скоро и цен 7000 рублей за тонну не увидим. Ячмень сейчас стоит порядка 5000 рублей за тонну. Из-за перепроизводства чечевицы в прошлом году в этом сезоне её покупают по 20 000 рублей за тонну, хотя в прошлом она стоила 30 000−35 000 рублей в уборку. И так по всем основным культурам», — пояснил Александр Босяк.

По его словам, многие алтайские элеваторы в ожидании еще большего падения цен заняли выжидательную позицию и просто остановили закупку зерна: «Поэтому очереди на работающие элеваторы сейчас такие, что КамАЗы по 2−3 дня стоят, ожидая разгрузки, водители ехать в рейс отказываются».

Как оказалось, Александр Босяк нисколько не преувеличивает. К примеру, на Ребрихинском элеваторе в ожидании разгрузки сегодня скопилось более 80 машин.

Виктор Павленко больше 10 лет работает в Ребрихинском районе на перевозке зерна. Говорит, что с 2010 года не припомнит такого ажиотажа.

«Огромные очереди нам объясняют большой загруженностью элеватора. Машины по двое суток стоят. Приходится нервничать», — пояснил водитель.

Главный инженер ООО «АлтайЗерноКомплекс» (компания, входящая в структуру холдинга «Юг Сибири») Дмитрий Нагаев пояснил, что элеватор возобновил свою работу только в прошлом году. Мукомольный актив, также включающий в себя Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат, ранее входил в структуру холдинга-банкрота «Пава». Производственные мощности сейчас позволяют перерабатывать 500 тонн зерна в сутки.

«Мы закупаем зерно для собственного производства, постепенно наращивая мощности. Расчёт за продукцию производим сразу, цена тоже подходящая, вот и едут к нам со всей округи. К сожалению, больше 40 машин в день принять не в состоянии. Долгое ожидание разгрузки, конечно, неудобно, но, с другой стороны, если бы аграрием было невыгодно, они бы к нам не приезжали», — полагает Дмитрий Нагаев.

И все-таки, наверное, дело тут не в выгоде, а в том, что крестьянам, как всегда, деваться некуда: не сдашь сейчас — еще меньше получишь. Отчасти это подтвердил и генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

«В целом год для нас складывается удачно. Очень ждем зерновую интервенцию, но дождемся ли?» — задаётся вопросом аграрий. Впрочем, он полагает, что даже в такой ситуации с рентабельностью у алтайских аграриев будет все в порядке.

Напомним, дата очередных интервенционных торгов не определена. АО «Объединенная зерновая компания», которое является государственным агентом по закупочным и товарным интервенциям, заявило о большой задолженности (более миллиарда рублей) за хранение «закромов родины». Причем на некоторых элеваторах нераспроданный урожай копится год от года.

«Если интервенцию запускать, то сейчас самое время. Государство должно активнее включаться и регулировать работу агросектора. К сожалению, профильные ведомства выполняют скорее роль наблюдающих статистов, по факту констатируя очевидные для всех вещи», — полагает Александр Босяк.

Как уж сообщало ИА REGNUM, о кризисе перепроизводства на зерновом рынке и нехватке мощностей для хранения урожая российские аграрии заговорили в начале августа. В настоящее время только на алтайских элеваторах находится порядка 217 тысяч тонн нераспроданного государственного запаса.

Очевидно, что к такой ситуации привёл перекос в экономике: растениеводство, активно развивающееся в последние годы, споткнулось о дефицит рынков сбыта и отсутствие государственного планирования.

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