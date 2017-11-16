В городе Старый Оскол (Белгородская область) после отставки мэра Александра Гнедых депутаты горсовета проголосовали за изменение структуры органов исполнительной власти. Глава администрации округа, как и в других регионах, будет избираться голосованием депутатов после предварительного конкурса, а председатель совета депутатов получает полномочия главы городского округа.

Http://oskolregion.ru Депутаты голосуют за отставку Александра Гнедых

Главой Старооскольского городского округа стал председатель Совета депутатов Евгений Согуляк. Также окружная администрация получила первого заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ. Им стал бывший глава администрации Белгородского муниципального района Александр Сергиенко.

Конкурс на должность главы администрации назначен на 15 января 2018 года, то есть состоится ровно через два месяца после заседания, на котором депутаты проголосовали за отставку Александра Гнедых.

Проект решения об удалении в отставку внесла на рассмотрение горсовета группа из 18 депутатов. По их мнению, глава администрации не исполнял свои обязанности более трех месяцев. Из 25 депутатов округа на заседании присутствовали 23 человека, 20 депутатов проголосовали за отставку, один — против, двое воздержались.

Не устал, не ухожу

На интернет-портале органов местного самоуправления (который делят между собой окружная администрация, Контрольно-счетная палата, Совет депутатов и избирательная комиссия) в «день икс» были опубликованы ссылки на три видеозаписи, полностью раскрывающие суть политического скандала в Старом Осколе глазами Александра Гнедых.

Все три записи — обращение к старооскольцам, интервью Александра Гнедых Ольге Китовой и полная видеоверсия встречи с представителями парламентских партий — были сделаны до 15 ноября, поэтому о решении депутатов отправить Гнедых в отставку герои роликов еще говорят в будущем времени. С такими словами Гнедых обратился к жителям города:

«Я четыре года работал честно и добросовестно. Боролся за бюджет Старооскольского городского округа, мы сократили расходы. Мы уменьшили долги Старооскольского городского округа, но они еще остались. Погасить их полностью не получилось по той причине, что Старый Оскол не получал ту доходность, которую должен был.

Всё, что было накануне выборов Совета депутатов, выборов губернатора, всё то, что было сфабриковано в мой адрес, — что я коррупционер, что я что-то не так делаю — это все было искусственно построено определённой группой лиц старооскольских руководителей, и я могу доказать, что это не так…

Депутаты намерены удалить меня в отставку. Я считаю эти действия депутатов ненормативными, не процессуальными… Я скажу только одно: я буду бороться за справедливость, за законность путем обжалования решения, если оно будет принято. Дойду, если такое потребуется, до Верховного суда Российской Федерации. Никто не имеет права у народа забирать те полномочия, которые у него есть. А их уже забрали — даже путем того, что областная дума приняла закон, где новый глава теперь не народом будет избираться, а будет утверждаться депутатами как сити-менеджер. Никто не отменял тот референдум, который был в Старом Осколе в 2007 году… а референдум не имел срока давности. Я всегда буду с вами, уважаемые старооскольцы, дорогие мои земляки».

И в интервью Ольге Китовой, и на встрече с представителями трех партий Гнедых подробно рассказал о своих отношениях с губернатором Евгением Савченко, о том, как давно началась программа по его «удалению» с должности и в чем на самом деле заключались претензии депутатов горсовета, которые за два дня кардинально поменяли мнение о работе администрации округа за 2016 год.

Отставка Гнедых, как и его участие в выборах 2013 года, была, по словам мэра, согласована Евгением Савченко. Более того, Гнедых не скрывает, что согласен был уйти по просьбе губернатора.

«Я ни разу от нашего губернатора не слышал ничего плохого, что я что-то делаю не так, за исключением мелочей…

У нас в Центре молодежных инициатив проходили праймериз «Единой России», и приехала Ольга Альбертовна Павлова (заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента внутренней и кадровой политики — прим. ИА REGNUM ). Это был конец апреля или начало мая. У нас с ней состоялся разговор, где она из папки достает документы и показывает мне. Начальник УВД написал на губернатора (Виктор Пестерев, летом 2017 года был переведен на службу в Вологодскую область)… «Вот, там есть вопросы, вас могут обвинять в каких-то незаконных действиях». Я спрашиваю: «Вы к чему разговор ведете?» «Будет лучше, если вы уйдете». Я говорю: «Я этот вопрос с Вами обсуждать не буду, буду обсуждать только с губернатором».

Встреча состоялась… Губернатор сразу начал разговор, что всё хорошо, всё нормально, «я готов всё назад откатить, но надо решить один вопрос — мне скандалы в области не нужны»… Надо уйти по собственному желанию, всё сделать красиво, вопросы трудоустройства будут решены, и всё хорошо… После паузы Евгений Степанович даже добавил: «А не уйдёшь по-хорошему — значит, уберём вначале тебя, а потом и твою команду»…

Я сегодня офицер запаса и офицер правоохранительного органа. Тогда, когда состоялся разговор, что я должен уйти, я Павловой сказал: самое легкое, что я могу сделать — это написать заявление и уйти, раз так захотели. Но я же сказал причину, почему я этого не сделал: пока мои сотрудники будут находиться под уголовным преследованием, я никуда не уйду и ни одного из них в беде не брошу».

Сейчас уголовное дело в отношении МУП «Гостиница «Русь», о котором говорил Гнедых, прекращено за отсутствием состава преступления. Однако весной 2017 года такое условие Гнедых, по его мнению, было расценено как отказ. Активная кампания за отставку мэра началась летом 2017 года со скандала после отчета Гнедых о работе за 2016 год, когда депутаты и бизнесмены заявили, что что мэр не оправдал их доверия.

Мупоусь.рф Русь. Гостиница

«На заседание Совета депутатов пришли наши руководители предприятий, четыре человека, три из них — депутаты областной думы. Я называю из фамилии, как они выступали — Гусев Сергей Аркадьевич, Барщук Игорь Васильевич, Щербина Геннадий Валентинович, Лоор Карл Карлович», — рассказал Гнедых.

По словам мэра, депутаты облдумы в Старый Оскол приехали и выступали на сессии по поручению губернатора. «Некоторые» даже этого не скрывали в приватном разговоре с градоначальником.

Читайте также: В «тихом омуте» губернатора Савченко завелась оппозиция

«Я думал, что они разговаривать не умеют»

Претензий к главе администрации городского округа и у «народных избранников», и у коммерсантов в одночасье возникло много: по итогам отчета мэр получил список из 57 вопросов, который впоследствии сыграл свою роль при голосовании за отставку Гнедых. Сам мэр утверждает, что за четыре года его работы претензий к нему ни у губернатора, ни у депутатов, ни у бизнесменов (некоторых из которых Гнедых назвал бывшими друзьями) не возникало.

«Насчет депутатов… Я четыре года вообще думал, что они разговаривать даже не умеют. Мне ни разу за четыре года не было задано ни одного вопроса», — иронизирует Гнедых.

Однако на основные претензии Гнедых всё же ответил, в том числе и в своем «последнем слове» на сессии 15 ноября. Напомним, в вину мэру ставили «сомнительные кадровые решения» в окружной администрации, которые он не согласовывал с депутатами, неумение выстраивать отношения с бизнес-сообществом, разрушение исторического наследия, долги муниципалитета, а также финансовые проблемы — в частности, низкий уровень жизни в Старом Осколе, плохие дороги и отсутствие положительных изменений в целом.

«Неправильно, что Старый Оскол не самый бедный город. Не самые бедные предприятия в городе, предприниматели и те, кто занимается бизнесом. А если мы говорим о городе, переходя к бюджету, то он как раз самый бедный. Есть такой показатель, который называется бюджетообеспеченность на одного жителя. Мы берем наш бюджет, собственные доходы берем, набираем на калькуляторе и делим на количество жителей. Получается какая-то сумма, например, по 2015 году — 7 400 рублей на одного жителя, по 2016 — около девяти тысяч рублей. И для сравнительного анализа берем оставшиеся наши муниципальные районы и городские округа. Разница между максимальной бюджетообеспеченностью на одного жителя в каком-то другом муниципальном районе — 2,5 раза. То есть два городских округа — Белгородский и Старооскольский — из 22 муниципальных районов и городских округов Белгородской области не получают дотацию из областного бюджета, а остальные 20 получают. Получается, 20 муниципальных районов и городских округов живут за счет двух городских округов — Белгорода и Старого Оскола. Но кто-то живет в 2,5 раза лучше за наши деньги. Наверное, это главная точка преткновения — формирование бюджета и межбюджетные отношения».

На вопрос, почему же во время обсуждения областного бюджета депутаты-одномандатники от Старого Оскола не отстаивают интересы своего округа, Гнедых ответил, что этот вопрос в облдуме поднимал только Станислав Панов (который в своем родном округе на губернаторских выборах по популярности обошел Евгения Савченко — прим. ИА REGNUM ).

Читайте также: В Белгородской области мандаты вручили депутатам «мятежного» Старого Оскола

В то же время Гнедых, по его словам, старался изменить ситуацию с бюджетом разными способами. Когда депутаты областной думы от Старого Оскола отказались вместе с ним добиваться того, чтобы муниципалитету не нужно было отдавать большую часть собственных доходов в областной бюджет, он задействовал личные связи. Несколько крупных коммерсантов, с которыми он в том числе познакомился за года работы в Федеральной налоговой службе, согласились перевести свой бизнес в Старый Оскол, чтобы округ получал больше налоговых доходов. Схема Александра Гнедых была одобрена в облправительстве, с которым мэр в свою очередь надеялся заключить соглашение, которое позволило бы Старому Осколу оставлять себе больший процент налоговых доходов. После того, как бизнесмены откликнулись на приглашение Гнедых в обмен на преференции, и областной бюджет стал получать от муниципалитета больше денег, настал черёд областного центра сделать шаг навстречу Старому Осколу — но всё закончилось лишь уголовным делом для сотрудника налоговой службы, который предоставил Гнедых сведения о новых налогоплательщиках.

Несмотря на то, что Старый Оскол не перестал «кормить» областной бюджет, с 2013 года государственный долг муниципалитета сократился на 500 миллионов рублей.

«А что касается жизни города, то могу доложить официально, что за четыре года у нас не было ни экологических, ни техногенных катастроф, объекты жизнеобеспечения работают нормально, гарантирующие поставщики выполняют свои обязательства. У жителей есть электроэнергия, газ, вода горячая, холодная водоотведение и всё, что необходимо для нормальной жизни. Какие-то сбои, так называемые текущие, ну, конечно, они бывают везде, потому что коммуникациям уже столько лет. Вот, центральная часть города: когда-то здесь укладывали чугунную коммуникацию, водоотведение. Казалось бы, чугун более стойкий металл к коррозии. Никто не учел такого: когда на ГОКе взрывают, идет содрогание земли, если есть рядом камень, всё — чугун треснул, свищ, копаем, стыкуем. А уложить пластмассу, которая не поддается коррозии, эластична — это нужны средства».

Требование согласовывать кадровые решения с депутатами оказалось попросту необоснованным. По словам Гнедых, сотрудники администрации округа действительно должны получить одобрение — но не в горсовете, а в правительстве Белгородской области. И от этой практики мэр Старого Оскола — в то время еще действующий — хотел отказаться.

«Когда-то Сергачёв (Валерий Сергачёв, экс-замгубернатора — прим. ИА REGNUM ) обязал все муниципалитеты подписать соглашение по данному вопросу, что мы обязаны согласовать всех наших руководителей в департаменте кадровой политики. Разумеется, Павлова переняла эту работу, которая абсолютно незаконна — есть требования законодательства, там ясно, чётко всё написано. Кстати, в ближайшее время мы собираемся расторгнуть в одностороннем порядке данное соглашение как незаконно изданное. Мы будем руководствоваться исключительно нормами права», — говорил Гнедых в интервью.

Читайте также: Мэр Старого Оскола против «элиты»: «Мне предлагали просто уволиться»

А был ли дом?

Также Гнедых не признал себя виновным в разрушении архитектурного памятника — дома дворянина Петра Воейкова, построенного в начале XX века. Дом был снесен в 2016 году. Решение о сносе постройки, которая не была внесена в реестр особо охраняемых объектов, было также принято с согласия чиновников областного правительства.

«Руины были там… Я молился богу, чтобы эти руины не погребли под себя кого-то — мальчишки могли там бегать, играться и так далее. И опять же, давайте смотреть на вопрос с точки зрения законодательства: а кто его узаконил как памятник архитектуры? Нет и никогда и не было [документов]. Накануне приезда начальника управления по охране памятников мне позвонила Ольга Альбертовна Павлова: «Чтобы его не ставить в реестр как памятник (его ж невозможно было восстановить, его надо было только снести и заново построить), лучше, чтоб вы его убрали». Что мы и сделали: за четыре часа убрали, погрузили, вывезли, сделали рекультивацию земельного участка.

Первая инстанция приняла такое решение [наложить штраф в 350 тысяч рублей на администрацию округа], мы обжаловали в апелляционной инстанции, в областном суде. Областной суд отменил решение суда первой инстанции», — рассказал Гнедых.

Бизнес «обиделся»

Разногласия с бизнес-сообществом Александр Гнедых объяснил тем, что коммерсанты требовали от него «быстро и сразу», а он действовал в рамках закона и в интересах муниципалитета. При этом он не скрывает, что со многими из тех, кто летом раскритиковал его работу, он поддерживал и личные отношения:

«Меня позвали сюда на работу конкретные руководители, мои так называемые бывшие друзья, в становлении которых я участвовал. Ну и несколько лет подряд звал меня на работу наш губернатор Евгений Степанович Савченко. Это не секрет. У меня с этими руководителями в течение долгих лет, начиная еще с 1991 года, сложились самые добрые отношения».

«Я официально могу заявить: сегодня ни у одного старооскольского предприятия нет ни одного нерешенного вопроса в части развития их бизнеса, решение которых находится в этом кабинете или где-то в соседних, в администрации. А что же тогда бизнесу Старого Оскола надо от администрации?

Мы Лоору не запустили его канализационно-насосную станцию, он обиделся. Я ему говорю: «Карл Карлович, мы не можем КНС-2 на микрорайоне Надежда запустить. Почему? Потому что наше муниципальное предприятие «Водоканал» со своими очистными сооружениями на таких условиях, которые ты предлагаешь, будет нести убытки. Как я буду смотреть в глаза директору «Водоканала», в глаза контрольно-счетной палаты, которая будет проверять вопросы и скажет мне: «Александр Викторович, вы подписали договор не в пользу муниципалитета»…

Я же представляю интересы граждан, народа, избирателей и предлагаю альтернативный вариант, чтобы выстроить работу так, что бы было выгодно и коммерческому предприятию, и муниципальному. Но бизнес хочет быстро и сразу, а так я не могу. Потому что быстро и сразу появляются убытки муниципального предприятия, чего я не могу допустить», — заявил Гнедых.

Читайте также: Белгородская область: «опальный» мэр Старого Оскола проиграл суд депутатам

В баттле Гнедых VS Совет депутатов побеждает… Савченко

После губернаторских выборов скандал в Старом Осколе стал самой обсуждаемой политической темой в регионе. Кроме СМИ к дискуссиям активно присоединились соцсети. Интернет-сообщество «Публичный Старый Оскол», администратор которого присутствовал на сессии депутатов, опубликовало свои впечатления о его итогах:

«После Анатолия Трофимовича Кондаурова выступали еще депутаты, и все как один высказывали критику в адрес главы и приводили цифры, что 3000 человек подписали письмо к депутатам с просьбой снять Гнедых. Но мы-то с вами знаем, как получены эти подписи на предприятиях…

После было предложение одного из депутатов дать слово присутствующим в зале гражданам. Большинство депутатов проголосовало против такой инициативы!

В итоге подошел вопрос об удалении мэра, и большинство депутатов проголосовали за отставку Александра Викторовича.

То есть по решению Совета с сегодняшнего дня он не глава администрации. Но, по словам самого А. В., действия депутатов незаконны и будут оспорены в суде. И почему-то я уверен, что суд он выиграет и восстановится в должности…

Это было такое шоу, каких еще надо поискать. Гнедых реально уделал всех, и самое главное — зал единогласно практически был за него и аплодировал после каждого его панчлайна в сторону Совета».

Несмотря на то, что Гнедых на самом деле уверенно парировал замечания депутатов, а присутствовавшие на сессии оскольчане после каждого ответа аплодировали мэру, итог был известен заранее: горсовет проголосовал за отставку. Исключение составили три представителя партий, не поддерживающих новую схему избрания сити-менеджеров через депутатское голосование. Всё сложилось так, как и предупреждал губернатор: Гнедых не ушёл «по-хорошему» — и получил «по-плохому».

Кто на новенького?

Пока Гнедых собирается возвращать политическую силу через суд, старооскольцы бурно обсуждают, кто придет на смену Александру Гнедых. В триумфальное возвращение мэра, кажется, мало кто верит: досрочные отставки глав администрации в муниципалитете давно стали традицией.

Первые прогнозы уже появились в соцсетях. Портал «Белгород — это интересно» со ссылкой на собственный источник сообщило, что прибывший из Белгородского района заместитель главы администрации и должен стать новым сити-менеджером:

«Новым главой Старооскольского городского округа станет Александр Сергиенко. Об этом сообщает источник БЭИ; ранее Сергиенко был главой Белгородского района.

В Старом Осколе он займёт место Александра Гнедых, которого 15 ноября местные депутаты отправили в отставку. Руководить Белгородским районом вместо Сергиенко, по словам источника БЭИ, будет Станислав Сергачёв, прежний глава Алексеевского района», — говорится в посте интернет-сообщества.

Http://oskolregion.ru Александр Сергиенко

Стоит отметить, что конфликт, до губернаторских выборов не привлекавший лишнего внимания, в Старом Осколе назревал довольно долго и уже оказал немалое влияние на политическую ситуацию в региональном правительстве. Решение старооскольцев на выборах губернатора голосовать не за Савченко, а за коммуниста-земляка Станислава Панова, стало первым «ковшом дёгтя», вылившимся на губернатора в самом начале его финального, седьмого срока. С одной стороны, как считают политологи, Александр Гнедых не мешал предвыборной кампании Панова, умело сыгравшего на протестных настроениях старооскольцев, и применить административный ресурс в конкретном округе попросту не представлялось возможным. С другой стороны, сами горожане не только вспомнили старые обиды, но и не захотели прощать новые. Авторы открытого письма в защиту Гнедых упрекали губернатора в том, что тот отвернулся от Старого Оскола и даже не поздравил с Днем города. Такой поступок с годами выстроенным образом «отца-губернатора» не сочетался.

Еще одним из неприятных последствий такого скандала может стать его масштаб — «не вынести сор из избы» правительство региона не сумело. Бизнесмены и политики сошлись в открытой схватке на глазах общественности ‑ и не на периферии, а в одном из двух округов, финансово обеспечивающем «Белгородское экономическое чудо», — уже не скрывая ни собственных интересов, ни запутанных личных связей. Сможет ли губернатор, которого сам президент Владимир Путин просил «поделиться кадрами», к концу своего правления оставить преемнику слаженно работающую командную машину, а не уже просыпающееся змеиное гнездо разнонаправленных интересов и политических противоречий?