Мэр Старого Оскола против «элиты»: «Мне предлагали просто уволиться»

Старый Оскол, Белгородская область, , 16:36 — REGNUM Глава Старооскольского городского округа (Белгородская область) Александр Гнедых может лишиться должности из-за того, что все четыре года на посту работал с бизнес-сообществом в рамках закона. Как сообщил портал Fonar.tv, об этом сам Гнедых заявил на встрече с депутатами гордсовета 12 ноября.

На встречу с градоначальником пришли представители ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Депутаты задавали Гнедых вопросы о его работе и отношениях с бизнесменами, которые также ратуют за отставку мэра. Интерес депутатов-оппозиционеров — не праздный: в среду, 15 ноября, они вместе с коллегами из «Единой России» должны будут решать, останется ли Гнедых на прежнем посту.

Об истоках своего конфликта с бизнес-сообществом Александр Гнедых рассказал следующее:

«Самопровозглашенная старооскольская элита сформировала свое мнение и довела его до губернатора. Мне было предложено без объяснения причин просто уволиться. Сделать это красиво, спокойно…

Я же представляю интересы граждан, народа, избирателей. Я предлагаю выстроить работу так, чтобы было выгодно и муниципальным предприятиям, и бизнесу. А бизнес хочет сразу, я так не могу. Если сделать всё быстро, появятся убытки у муниципальных предприятий».

По словам Гнедых, он даже согласен быть уйти в отставку в случае, если в отношении директора МУП «Гостиница «Русь» Андрея Свиридова прекратят уголовное дело, которое мэр считает «фиктивным».

Примеры того, что «бизнес хочет сразу», Гнедых тоже привел. Акционерному обществу «КМАпроектжилстрой», например, не дали запустить вторую канализационно-насосную станцию — условия, которые предлагала коммерческая фирма, были «неудобными» для городского водоканала.

Директор по перспективному развитию производства и председатель совета директоров ОАО «КМАпроектжилстрой» Карл Лоор, кстати, присутствовал на выступлении мэра, после которого депутаты вынесли ему «вотум недоверия». В своем выступлении Лоор недвусмысленно дал понять, что может повлиять на то, кто будет возглавлять администрацию округа. Бизнесмен «напомнил» Гнедых, как поручался за него перед губернатором Евгением Савченко, а затем назвал своего бывшего протеже некомпетентным.

Сам же Гнедых считает, что жаждущие его отставки бизнесмены и депутаты сгущают краски, говоря о том, в какой упадок при нем пришел Старый Оскол.

«Не самые бедные — это предприниматели. А если мы говорим о городе, то он бедный. 85 процентов дохода округа уходит в областной бюджет, нам остается 15%. Остальные муниципалитеты живут за счет доходов Белгорода и Старого Оскола. У нас бюджетообеспеченность на одного жителя в 2,5 раза меньше, чем в некоторых районах. Несмотря на это, мы стараемся лучше работать, создаем для предприятий все необходимые условия для их развития, но жизнь в Старом Осколе в виде бюджета собственных доходов не меняется…

Я четыре года работал честно и добросовестно. Я боролся за бюджет Старооскольского городского округа. Мы сократили расходы. Мы уменьшили долги. Но они еще остались. Погасить их полностью не получилось по одной причине — потому что Старый Оскол не получал ту доходность, которую он должен был получать», — рассказал Гнедых. Он также добавил, что с 2013 года госдолг Старого Оскола сократился на полмиллиарда рублей.

Отстаивать свои права намерен до конца. Он уже заявил, что в случае, если депутаты проголосуют за его отставку, он будет обжаловать это решение в судах. Депутаты, которые нанесли Гнедых визит, объявили о намерении либо воздержаться от голосования за отставку мэра, либо голосовать против нее. Свое решение они объяснили не поддержкой действующего главы города, а тем, что решение депутатов в любом случае нельзя будет назвать законным — ведь Гнедых на пост выбирали не они, а горожане.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Гнедых был избран мэром Старого Оскола в 2013 году, сменив на посту таким же способом «убранного» с должности Павла Шишкина. В июне 2017 года, когда Гнедых представил депутатам отчет о работе окружной администрации за 2016 год, народные избранники и представители бизнес-сообщества, присутствовавшие на заседании, обвинили мэра в том, что он не смог выстроить диалог с бизнесменами, а всю работу администрации в 2016 году признали неудовлетворительной.

Гнедых пытался оспорить это решение в суде, но проиграл. Признанная неудовлетворительной два года подряд работа мэра является основанием для его отставки. Полномочия Гнедых истекают в сентябре 2018 года, но напор кампании против него явно свидетельствует о том, что с градоначальником хотят расстаться раньше срока.

Тем временем 17 депутатов нового созыва городского совета выступили за отставку мэра и сообщили об этом председателю горсовета. Заседание назначено на 15 ноября.

В то же время некоторые депутаты пытаются «достучаться» до главы региона и заявляют, что город становится жертвой конфликта «зарвавшихся олигархов» и «неудобного мэра», который отказывается жертвовать интересами города ради выгоды коммерсантов.

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