В Рязани на смену почти мирной реформе общественного транспорта пришла настоящая революция. За неделю с 9 ноября в городе произошло сразу несколько событий, которые должны чуть ли не в корне изменить ситуацию в общественном транспорте. Последствия одного из них, самого неприятного, жители Рязани почувствуют уже 1 декабря — проезд в автобусах и маршрутках подорожает с 19 рублей до 23. В планах у администрации города — обновление автопарка и комплексное улучшение ситуации с общественным транспортом. Но пока рязанцам придется отдавать деньги за проезд во всё тех же старых маршрутках.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Рязани

То ли против, то ли за

Кампания началась 9 ноября. Тогда прошла встреча чиновников и перевозчиков. На ней представители обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, муниципальных и коммерческих перевозчиков обратились с просьбой привести действующий тариф в соответствие с экономически обоснованным.

Предпосылки такой просьбы — традиционны: пока тариф почти стоит на месте, цены на топливо, запчасти и страховку растут. К тому же сложилась очень тяжелая ситуация в муниципальном транспорте. К примеру, в компании «Автоколонна №1310» превышен нормативный срок эксплуатации 50% подвижного состава, а в МУП «Управление рязанского троллейбуса» требуют обновления 70% машин.

Такие доводы показались чиновникам убедительными. Еще больше убедили и данные опроса жителей. Оказалось, что жители-то в целом не против платить на 4 рубля больше.

«На вопрос о готовности к увеличению стоимости проезда большинство респондентов заявили о том, что не возражают против введения этого изменения в случае, если вырученные средства будут направлены на улучшение качества предоставления транспортных услуг, в том числе — обновление автопарка», — сообщила 10 ноября пресс-служба мэрии.

Первыми вопросы начали задавать активисты регионального ОНФ. Главный — что это за такой опрос, по результатам которого жители добровольно согласились отдавать еще больше денег? Общественники попросили предоставить данные о выборке, количестве респондентов, постановке вопроса. Но в ответ на это мэрия никаких данных так и не опубликовала.

Галопом

Документы начали подписывать уже через четыре дня — 13 ноября. Первым — постановление администрации Рязани об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте Рязани до 23 рублей. Здесь же в размере 35,79 рубля был установлен экономически обоснованный тариф для «Автоколонны 1310», для «Управления рязанского троллейбуса» — в размере 29,22 рубля.

Соответственно, увеличилась и стоимость месячных проездных. С 1 декабря за проездной на один вид транспорта жителям придется платить 1100 рублей (вместо 870), а на два — 1600 рублей (сейчас — 1290 рублей).

Следом пошли проездные для льготников. Так, с 1 января 2018 года на льготные проездные будет установлен лимит в 40 поездок. Увеличится и их стоимость. Студенты теперь будут платить 570 рублей за проездной на один вид транспорта и 800 рублей — на два (плюс 100 рублей и 140 рублей, соответственно). Школьники — 300 и 400 рублей (плюс 55 и 70 рублей). Студенты из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто имеет детей, будут отдавать за проездные по 285 и 400 рублей (+50 и +70 рублей), а школьники из малообеспеченных семей — 150 и 200 (увеличение на 25 и 35 рублей). Пенсионеры, многодетные родители и вдовы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС за проездной на два вида транспорта будут платить 350 рублей, что больше нынешней стоимости на 30 рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский кремль

Всё-таки против

Вопреки заявлению мэрии о том, что люди готовы платить больше, в социальных сетях жители начали активно протестовать против решения чиновников и депутатов. Более того, начался сбор подписей под петицией за отмену столь резкого повышения.

«Наши автобусы и троллейбусы в ужасном состоянии! Мы готовы платить 20 рублей за проезд, при условии обновления парков новыми автобусами и троллейбусами. Мы против безумных цен за проезд в полуразваленном и холодном транспорте», — говорится в петиции, адресованной мэру Рязани и губернатору Рязанской области.

Слова про ужасное состояние автобусов — не пустые. Вспомнить только историю с пожаром в маршрутке в августе 2016 года. Автомобиль находился в момент возгорания на остановке около Полетаевского рынка. Пострадавших по счастливой случайности не оказалось, а вот машина сгорела почти полностью.

С одной стороны, никакой реакции мэрии на петицию пока нет. Но с другой — чиновники пытаются нивелировать нарастающий протест позитивными новостями. Первая — новость о разработке концепции развития общественного транспорта. В ней учтены все пожелания жителей — от обновления подвижного состава и замены маршруток автобусами до выделения отдельной полосы для общественного транспорта.

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Однако тут же встает вопрос — готовы ли перевозчики, которые еще совсем недавно устраивали забастовки против установки систем электронной оплаты проезда, тратить огромные деньги на обновление транспорта? Ведь даже новый тариф далек от экономически обоснованного, а значит, свободных денег у перевозчиков вряд будет много.

Предугадывая вопросы, мэрия пишет — готовы. 15 ноября пресс-служба администрации города сообщила, что один из частных городских перевозчиков — «Рязаньтрансавто ХIII» — хочет купить 24 новых автобуса вместимостью 57 мест. Они должны выйти на маршруты уже в первом полугодии 2018 года. Стоимость каждого автобуса составит 4 млн рублей.

В это же время мэрия признает «тяжелое финансовое состояние» МУПов «Рязанская автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса». На сайте гордумы был опубликован проект решения администрации города о добровольном пожертвовании МУПа «Эколозащита» 7 млн рублей транспортным предприятиям.

«Представленный проект решения предусматривает принятие в бюджет города Рязани добровольного пожертвования в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек от муниципального унитарного предприятия г. Рязани «Эколозащита» в целях оказания финансовой поддержки муниципальным предприятиям пассажирского транспорта города Рязани»,— говорится в проекте решения.

На что пойдут деньги, не уточняется.

Пока можно сказать, что все доводы администрации не имеют должного эффекта — количество подписей под петицией за отмену повышения цен только растет. По данным на 16 ноября (то есть за двое суток) ее подписали более 7 тысяч человек.

ИА REGNUM напоминает, что октября 2016 года жители Рязани могут оплатить проезд с помощью электронной карты. Изначально оборудование было установлено в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». По мнению чиновников, такая система оплаты позволит правильно рассчитать пассажиропоток для того, чтобы после скорректировать количество автобусов на маршрутах. С 1 июня система должна была заработать еще в 260 автобусах и маршрутках. Всего в городе примерно 1000 маршруток и автобусов. Полностью внедрить систему планируют к концу 2017 года.

Благие намерения мэрии вымостили дорогу к уголовному делу для начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского. Он подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что чиновник, используя свое служебное положение, не хотел выдавать четырем организациям и трем ИП, которые работали в сфере перевозки пассажиров, карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда.

Между тем против реформы выступила прокуратура региона. Она попыталась обжаловать решение администрации об установке терминалов. Однако суд встал на сторону мэрии.