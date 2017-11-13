В Рязани хотят уменьшить число маршруток и выделить полосы для автобусов

Рязань, , 16:45 — REGNUM В Рязани в ближайшее время может появиться концепция развития городского пассажирского транспорта. В нее, в частности, могут войти положения об уменьшении количества маршрутных такси на улицах города и выделении отдельных полос для движения общественного транспорта, сообщила 13 ноября пресс-служба мэрии. Перед началом работы над концепцией власти планируют провести исследование пассажиропотока и географии поездок людей.

Несмотря на то, что пока еще не проведена даже подготовка, уже можно говорить об основных положениях будущей концепции. В первую очередь, речь идет об обновлении и расширении автопарка муниципальных предприятий. Сейчас по улицам Рязани ездят 110 троллейбусов и 66 автобусов, уровень изношенности которых зашкаливает.

Кроме того, чиновники планируют сделать ставку на уменьшении числа маршрутных такси на улицах города и замене их автобусами большой вместимости. Сейчас в городе всего 900 маршруток, сколько их должно остаться — не сообщается. Также речь идет о модернизации остановок, площадок отстоя транспорта и совершенствовании диспетчерского управления общественного транспорта.

Важная часть будущего проекта — организация выделенных полос для движения общественного транспорта.

«Этому, по мнению специалистов управления, будет способствовать и реализация проекта платного парковочного пространства в областном центре. Предполагается, что с его внедрением увеличится скорость транспортного потока, в том числе за счет того, что граждане будут чаще совершать поездки на общественном транспорте, предпочитая его личному», — говорится в сообщении пресс-службы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас городские власти и перевозчики обсуждают возможность увеличения платы за проезд до 23 рублей. Соответствующее предложение передано в Рязанскую городскую думу. В частности, это связано с тем, что растет стоимость топлива, запчастей и тарифов по ОСАГО. Особая ситуация — в муниципальном транспорте. Как сообщили руководители МУП «Автоколонна №1310» и «Управление Рязанского троллейбуса», действующий сейчас тариф не покрывает всех издержек предприятий и не позволяет обновлять сильно изношенный автопарк.

На 2017 году максимальный размер платы за проезд был установлен в сумме 19 рублей.

Между тем, ему в 2016 году сообщалось, что в Рязани до 2020 года поэтапно пройдет замена всех маршруток малой вместительности на микро-автобусы. По данным чиновников, это может уменьшить количество машин с 1200 штук до 300−400.