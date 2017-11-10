Семимильными шагами: в Рязани хотят увеличить стоимость проезда в автобусах

Рязань, , 12:40 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Рязани может вырасти до 23 рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с таким предложением выступают представители профсоюза работников жизнеобеспечения, а также муниципальные и коммерческие перевозчики. В мэрии считают требование вполне обоснованным.

Увеличение стоимости проезда сразу на четыре рубля, по мнению перевозчиков, «вынужденная и необходимая мера». В частности, это связано с тем, что растет стоимость топлива, запчастей и тарифов по ОСАГО.

Особая ситуация — в муниципальном транспорте. Как сообщили руководители МУП «Автоколонна №1310» и «Управление Рязанского троллейбуса», действующий сейчас тариф не покрывает всех издержек предприятий и не позволяет обновлять сильно изношенный автопарк.

«Превышен нормативный срок эксплуатации 50% подвижного состава «Автоколонны №1310», в МУП «УРТ» — требуют обновления более 70% троллейбусов. С каждым годом их содержание становится все более затратным, увеличивая при этом разрыв между себестоимостью и установленным тарифом», — цитирует пресс-служба представителей предприятий.

По результатам встречи чиновники решили направить предложения об увеличении стоимости проезда в Рязанскую городскую думу.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году предельный размер платы за проезд в Рязани был установлен в сумме 19 рублей.

Между тем, 2016 и 2017 годы стали для рязанского транспорта годами масштабных реформ, которые, однако, не обошлись без крупных скандалов и уголовных дел. Так, с октября 2016 года жители Рязани могут оплатить проезд с помощью электронной карты. По мнению чиновников, такая система оплаты позволит правильно рассчитать пассажиропоток, чтобы после скорректировать количество автобусов на маршрутах. Всего в городе примерно 1000 маршруток и автобусов. Полностью внедрить систему планируют к концу 2017 года.

Это решение не устроило частных перевозчиков, которые летом 2017 года попытались устроить забастовку. После на их сторону встала прокуратура, которая обжаловала решение горадминистрации в суде.

Прокуратура настаивала на том, что мэрия не имеет права вводить безналичную оплату проезда. Также, по мнению прокурора, такой вид оплаты предусматривается и для льготников, что приводит к убыткам перевозчиков. Это противоречит законодательству в силу того, что соцподдержка — обязательство мэрии, а не перевозчиков.

Областной суд решил, что мэрия не только вправе, но и обязана вводить электронную оплату проезда.

Кроме того, летом 2017 года в Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского. Он обвиняется по ч. 1 ст. 169 УК РФ — «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Следствие полагает, что чиновник не хотел выдавать четырем перевозчикам карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда. Кроме того, Каплинский якобы требовал от перевозчиков выделить пассажирский транспорт и заключить договоры с некоторыми юрлицами.

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