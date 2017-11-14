«Население» спорит с «общественностью», а мэрия Рязани повышает тарифы

Рязань, , 13:34 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Рязани с 1 декабря 2017 года вырастет на 4 рубля. Соответствующее постановление администрации Рязани было опубликовано 14 ноября, сообщила «Областная рязанская газета». При этом экономически обоснованный тариф значительно превышает новую стоимость проезда.

Таким образом, с 1 декабря 2017 года жители Рязани будут платить за проезд в городском общественном транспорте 23 рубля вместо сегодняшних 19. Решение объяснялось тем, что такое повышение позволит активнее развивать общественный транспорт — в частности, обновлять подвижной состав. Кроме того, влияние оказал и рост цен на топливо, страховку и запчасти.

При этом экономически обоснованный тариф для «Автоколонны 1310» определен в размере 35,79 рубля, сообщает издание. А для «Управления рязанского троллейбуса» — в размере 29,22 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость о том, что стоимость билета может быть увеличена, появилась 9 ноября. С таким предложением выступили представители профсоюза работников жизнеобеспечения, а также муниципальные и коммерческие перевозчики. В мэрии посчитали требование вполне обоснованным.

Позже пресс-служба мэрии сообщила, что в городе был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что горожане в принципе не против такого повышения, при условии, что деньги пойдут на обновление транспорта.

Однако это удовлетворило не всех. Так, региональные активисты ОНФ обратились в мэрию с просьбой предоставить полные данные о проведенном опросе. В частности, общественников интересует выборка, количество респондентов и постановка вопроса.

Между тем, опросы в социальных сетях показывают, что горожане не так уж и за подобные изменения. Альтернативный опрос провели администраторы одного из городских сообществ в социальной сети. Из 1,9 тысячи респондентов более 1,7 тысячи высказались против повышения.

К слову, 13 ноября городские власти сообщили о том, что в Рязани в ближайшее время может появиться концепция развития городского пассажирского транспорта. В нее, в частности, могут войти положения об уменьшении количества маршрутных такси на улицах города и выделении отдельных полос для движения общественного транспорта. Перед началом работы над концепцией власти планируют провести исследование пассажиропотока и географии поездок людей.

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