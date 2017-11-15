Глава Хакасии «не очень любит» бабушку Агафью и запретил пиариться Кузбассу

Абакан, , 13:25 — REGNUM В ходе прямой линии 14 ноября главе Хакасии Виктору Зимину через Instagram поступил необычный вопрос. Житель одного из российских регионов, желающий принять старообрядческую веру, попросил помочь ему добраться до бабушки Агафьи, которая, как известно, проживает на отдалённой заимке на территории Хакасии.

Отвечая на этот вопрос, Зимин в итоге признался, что «не очень любит» отшельницу Агафью Лыкову. По его словам, она «не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса».

Также Зимин напомнил, что место жительства Лыковой находится на заповедной территории: «Туда вообще нельзя, там нет никакой хозяйственной деятельности».

«Бабушка Агафья и так нагрузка великая для многих», — заявил Зимин.

«Может, я сейчас говорю некоторые вещи, которые… Ну, вот я житель этой республики, а не только губернатор. Политически, конечно, красиво возле этого флага стоять, вовремя доставить продукты, по сигналу. У нас заповедник весь на это работает. Инспекторы ходят дрова колют. Богоугодное дело, наверное. Вопросов нет, но давно предлагалось, бабушка Агафья, давайте мы вас переселим в хорошие достойные условия, в город, в село», — рассуждает руководитель Хакасии, добавляя, что, например, в Саяногорске сдан новый Дом ветеранов.

По мнению Зимина, каждый житель республики хотел бы иметь подобные условия проживания:

«Такие миллионы… Конечно, может, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полёты, связь, авиация. И ещё наши соседи (Виктор Зимин имеет в виду Кемеровскую область — прим. ИА REGNUM ) иногда пиарятся. Запретил. Сказал, что если ещё раз борт придёт оттуда, вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо в той части, что мы… А они там прям кормильцы».

В итоге Зимин заявил, что эта тема ему «что-то не понравилась».

«Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением», — подытожил он.

Добавим, не секрет, что Агафью Лыкову связывает давняя дружба с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым. Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые они встретились в 1997 году, когда Тулеев побывал на её заимке в Хакасии. С тех пор губернатор постоянно оказывал отшельнице помощь.

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Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

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