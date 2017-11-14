«У нас нет депрессии»: глава Хакасии продолжает радоваться жизни

Абакан, , 16:28 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин в ходе прямой линии, состоявшейся 14 ноября, коснулся злободневной для региона экономической темы. Ведущие прямой линии объявили о том, что поступил вопрос от одной из жительниц Хакасии, которая пожелала узнать, как обстоят дела на самом деле, а не «слушать досужие сплетни».

Надо сказать, что формулировка вопроса главу Хакасии весьма порадовала. Ведь ранее он позволил себе выпад в отношении одного из местных СМИ, пригласившего в качестве собеседника не «серьёзного эксперта» и «ветерана», а «бездаря».

И 14 ноября на прямой линии у Виктора Зимина появилась возможность отвести душу. Объясняя, откуда у региона появились долги, глава Хакасии сравнил ситуацию, сложившуюся в регионе, с ситуацией в абстрактной семье.

«Вы начали строить дом, у вас ни копейки нет, и зарплата-то не очень высокая. Как строить? А детей-то надо рожать. Хочется всё-таки иметь своё что-то. А откладывать строительство дома на внуков не очень бы хотелось. Человек принимает решение — взять кредиты, начать строительство. И хочется побыстрее это построить. Ну, во-первых, есть физические возможности у супруги, у мужчины они, возможно, тоже не всегда длительные. В кратчайший период — до 35 лет — родить детей. Ещё надо успеть их поднять и воспитать. Потом для них надо уже дом строить начинать. Как быть? Надо взять в долг», — рассуждает руководитель региона.

По его словам, Хакасия именно так и поступила — взяла в долг. И это, по мнению Зимина, дало возможность создать места в детских садах, построить ряд важных для республики объектов, следить за дорогами, «откапиталить» спортзалы, построить новый аэропорт и так далее.

Кроме того, подчёркивает Зимин, надо было выполнять обязательства по «майским» указам президента, повысить заработную плату учителям, медикам и другим.

«До 2013 года мы хорошо шли, у нас была экономика ровная. И с 2012-го на 2013 год у нас упала экономика. Никто тоже этого не заметил, потому что это не сказывается в первый день на заработной плате людей, но 6,5 млрд рублей не стало хватать в регионе. У нас прибыль выпала по углю и по алюминию. Цены упали — всё, налогов нет. За три года это уже 18,5 млрд. Каждый год нужно было брать. Плюс строительство», — объясняет Зимин.

При этом он заявил, что «никогда не ныл», а «всегда мотивировал и бизнес в регионе, и глав к развитию»:

«Если денег не будет в регионе, не будем закачивать в бюджет, мы станем крайней точкой в Российской Федерации среди регионов, депрессионными. И уедут от нас и красивые, и умные».

Затем Виктор Зимин вновь вернулся к сравнению экономической ситуации со строительством дома:

«Мы взяли кредит, построили дом, тяжело, жена второй раз в положении, муж один на работе, отдавать нечем. Ну, есть родители: «Папа, мама, помогите, а?» А у нас есть не просто родители, у нас есть экономические связи, выстроенные на уровне закона. Хакасия — член Российской Федерации».

Виктор Зимин утверждает, что когда он показал президенту РФ динамику экономики Хакасии, он «был удивлён приятно».

«У нас не депрессия», — заявляет руководитель региона, добавляя, что в Хакасии «все позиции растут».

«Мы переговоры провели раз, второй, третий. И то, что сейчас произошло, — нам дали 16 миллиардов, — ну это не просто так. Мы занимались, поэтому нам больше дали. Мы небольшой регион. Мы просто все работали, мы все работали над этими вопросами ни один месяц, ни один год. И нас действительно услышали, нас посчитали в какой-то мере. Нам ещё мало. Нам ещё нужно на сбалансированность. Ну хотя бы по этому году ещё миллиард с лишним», — говорит глава региона.

Возвращаясь к аналогии с домом, Зимин рассудил, что нет ничего страшного в ситуации, когда «взяли кредит, надеясь, что нам всё-таки кто-то поможет».

«Я считаю, миссию свою мы выполнили, все уровни власти. Мы защитили бюджет республики, сегодня нам отдано 16 миллиардов, и это ещё не вся работа проделанная. Почти на 70% сократили коммерческие долги, чуть попозже ещё сократим. Плюс будем хорошо работать. Вот главная задача — зарабатывать везде, не просто просить. Создавать производства и создавать блага самим себе, а не клянчить и не ныть. <…> Конкретно заявляю, даже с улыбкой могу сказать, есть уверенность. Экономика республики на сегодняшний день растёт. И это не пиар перед новым годом», — резюмировал Виктор Зимин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о критической ситуации в Хакасии депутаты республиканского парламента (Верховного Совета — прим. ИА REGNUM ) во всеуслышание объявили в октябре текущего года. По данным парламентариев, в 2016 году госдолг Хакасии вырос на 6,1 миллиарда рублей, а по итогам 2017 года должен был составить 24,7 миллиарда рублей — 137% от собственных доходов. 17,9 млрд из этой суммы — коммерческий долг.

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В связи с этим депутаты обратились к федеральным властям за помощью, попросив 28,2 миллиарда рублей, в том числе 17,9 млрд на погашение коммерческих заимствований республики.

Глава региона Виктор Зимин, в свою очередь, назвал эту цифру — 28,2 млрд — не совсем корректной. По его словам, Хакасия начала получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов Верховного Совета и получила 6 млрд рублей.

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В ноябре, по итогам поездки в Москву, Виктор Зимин сообщил о том, что Хакасии оказали беспрецедентную помощь в размере 9 млрд 640 млн рублей. В конечном итоге, по его словам, республика получила почти 16 миллиардов рублей.

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Таким образом, катастрофы, о которой говорили депутаты, глава Хакасии так и не увидел. Между тем, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 октября 2017 года уже составлял 24,8 млрд рублей.

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Напомним, бюджет республики на 2017 год был принят в декабре 2016 года со следующими параметрами: по доходам — 22 млрд 372 млн 453 тыс. рублей; по расходам — 26 млрд 652 млн 529 тыс. рублей; дефицит — 4 млрд 280 млн 76 тыс. рублей. После июньской коррективы доходы выросли до 24 млрд 038 млн 210 тыс. рублей; расходы — до 29 млрд 094 млн 145 тыс. рублей.

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