Конфликт на улице Кравченко, дом 16 благодаря публикациям в отдельных СМИ, переходит из разряда коммерческих споров между застройщиками и гражданами, в категорию публичных деяний, направленных на подрыв стабильности и спокойствия в Москве. Внимательно наблюдая за ситуацией почти с того момента, как ранним утром 16 сентября местные жители обнаружили у себя под окнами рабочих огораживающих будущую спортивную площадку, осмелимся дать свою оценку происходящих событий.

Screenshot Главред РАПСИ

Поводом к написанию данной статьи послужила публикация на портале российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), где 14 ноября вышла статья «Гибридный протест на Кравченко, 16. Опыт учительского дома в ЮЗАО Москвы». Автор этого материала без обиняков обвинил рядовых москвичей, озабоченных лишь возникшей под окнами их домов очередной точечной стройкой, в политическом заговоре, нацеленном на дестабилизацию ситуации в Москве.

Далее по тексту мы обязательно покажем, как, на наш взгляд, в угоду главному тезису о подрыве стабильности в Москве, авторы агентства пытаются манипулировать общественным мнением. А также объясним, чем вызвана столь одиозная позиция РАПСИ в скандале вокруг строительства ЖСК «Учительский дом». Ни в коей мере не подменяя собой правозащитные организации и судебные инстанции, поскольку защищать свое право на благоприятную среду обитания должны жители конкретных домов на Кравченко, остановимся на причинах, из-за которых и возник этот, увы не первый и, тем более, не последний, конфликт.

Истоки скандалов с точечной застройкой в Москве лежат в 2001 году, когда при помощи постановления правительства Москвы МГСН 1.01−99 и ряда других нормативных актов столичные власти провели противоправное перемежевание земельных участков многоквартирных домов (ЗУ МКД). Вопреки законодательно закрепленному запрету на ухудшение условий проживания граждан, ЗУ МКД были уменьшены на 30% а в отдельных случаях и 35−40% от их первоначальных размеров.

«Забыв» о том, что построенные в СССР, а потом и в 1990-х годах многоквартирные дома имеют свои придомовые территории, московские чиновники предложили гражданам вновь перемежевать участки, но уже на других условиях. То есть узаконить противоправное отчуждение территорий.

Подробности читайте здесь: Антиконституционный заговор лишил москвичей земли

И здесь: Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 2

Это очень важно понимать, поскольку именно вопрос того, кому принадлежит земля, на которой ведется строительство, и лежит в основании большинства подобных конфликтов. Любой желающий, открыв кадастровую карту Москвы, может убедиться в том, что одни домовладения имеют четкие границы, у других таких границ нет. Кроме того, границы обозначены у всех принадлежащих городу объектов, детсадов, школ и так далее. Эта картина говорит о том, что там, где москвичи провели перемежевание (обычно на подобное граждан толкает отсутствие парковок), там границы домовладения установлены четко.

В нашем случае происходило следующее. Квартал, в котором сейчас пытаются построить ЖСК «Учительский дом», подлежал реконструкции в рамках программы «Жилище». Местные жители спокойно ждали, когда им по соседству построят новые дома для переселения. И, как представляется, их не волновали ни вопросы межевания, ни уплотнительной застройки (на кадастровой карте у дома по улице Кравченко 16 корп. 2, по торцу которого и возводится спорный объект, этих границ нет). Однако их мечтам сбыться было не суждено: застройщики вместо того, чтобы переселять местных в построенные дома, попросту продали в них квартиры, а гражданам предложили переселяться в другие районы. Разгневанным гражданам удалось полностью парализовать, а потом и отменить проект реконструкции квартала.

Теперь внимание! Реконструкцию отменили, люди вздохнули свободно, и не придали значение главному — тому, что спорный участок остался в статусе «под застройку». То есть, вместо того, чтобы выяснить границы своего домовладения — а они могли быть урезаны!, оспорить действия городских властей, а также восстановить и закрепить свои права на придомовую территорию, они успокоились и забыли все как страшный сон. В это же время и у ЖСК «Учительский дом» возникли проблемы: они вовремя не зарегистрировали свои права на полученный от города земельный участок. В результате чего их права владения лишили.

Спустя время участники кооператива «Учительский дом» к этому вопросу вернулись вновь, и смогли восстановить свои права на участок, и даже начать 16 сентября 2017 года строительство. Как мы считаем, покладистость московских властей могла быть вызвана созвучием названия кооператива инициативе президента РФ Владимира Путина, которая при участии партии власти была реализована в нескольких регионах страны, в частности в Оренбурге, и по ряду других причин.

Подробности читайте здесь: Оренбургские девелоперы рвутся на строительный рынок Москвы

Теперь непосредственно о событиях развернувшихся вокруг стройки в последние месяцы. Столкнувшись с разворачивающейся стройкой, с которой как они думали безвозвратно покончено (основания к этому у них были, их на уровне префектуры уверяли, что строительства не будет), местные жители попытались получить ответы в управе района «Ломоносовский». На этом спонтанном сходе не было ни одного «деятеля», которые упоминаются в статье агентства РАПСИ. Более того, не получив ответов от чиновников, граждане действительно попытались воспрепятствовать завозу оборудования на стройплощадку, за что и были биты спортивными парнями.

Подробности читайте здесь: Молодчики избивают противников строительства в Москве, полиция бездействует

Информацию об избиении жителей улицы Кравченко опубликовали все не ангажированные московские СМИ и общественные порталы, и лишь после этого в конфликте появились одиозные оппозиционные деятели. Не будем скрывать, что, видимо, при их непосредственном участии бытовой конфликт стал приобретать политическую окраску.

Но что же мы узнаем, прочитав статью на сайте агентства РАПСИ? Во-первых, мы сталкиваемся с полным искажением действительной канвы событий. Мы утверждаем, что конфликт разгорелся из-за незаконного перемежевания московской земли, полной индифферентности граждан, вовремя этому не воспротивившихся, и отсутствия диалога с местной властью, толкнувшей жителей на уличный протест. И только после того, как ситуация получила широкую огласку, сюда слетелись преследующие свои политические цели оппозиционеры. Ничего этого от РАПСИ узнать не удастся.

Более того, автор материала, утаив действительное развитие событий, не побрезговал и прямой манипуляцией. А именно убрал из процесса местных жителей и попытался сосредоточить внимание читателя на оппозиционерах. Получается, что точечной застройки нет, а есть бедные учителя, которым нацеленные на подрыв стабильности оппозиционеры мешают обзавестись жильём. Пусть каждый делает выводы сам, мы свои выводы привели выше.

Столь странная позиция вызывает, как минимум, подозрения. Скучно разбираться в законодательстве, описывать сотый, а то и тысячный конфликт жителей и девелоперов? Если бы не один ставший известным нюанс, позволяющий совсем в другом ключе взглянуть на позиции агентства РАПСИ.

Screenshot Главред РАПСИ

Из открытых источников видно, что главным редактором АНО «Центр правовой информации «РАПСИ» является Олег Анатольевич Ефросинин. В распоряжении ИА REGNUM находится документ под названием Реестр членов-пайщиков ЖСК «Учительский дом». Так вот, по состоянию на 15 марта 2017 года под номером 13 значится некий Олег Анатольевич Ефросинин (по этическим соображениям мы не будем разглашать фамилии других участников кооператива из данного документа, его копия находится в распоряжении редакции ИА REGNUM ). Совпадение? Как посмотреть. Более полно этого человека характеризует размещенная на сайте РИА Новости биографическая справка. Процитируем её полностью.

«Олег Анатольевич Ефросинин главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Родился в 1973 году. Высшее образование получил в Военном краснознаменном институте Министерства обороны СССР и Московском государственном университете им М.В.Ломоносова. Работал в газете «Деловой мир». Возглавлял пресс-службы политических партий «Демократический выбор России» и «Союз правых сил». Работал генеральным директором ИД «Правиздат» и главным редактором «Право.ру». Специалист по стартапам. Разработчик и консультант избирательных и медийных кампаний», — цитата по РИА Новости.

Похоже, у этого господина есть конкретный и понятный интерес в конфликте вокруг строительства, а ради этого можно запугивать власть и общество дестабилизацией. Не так ли?