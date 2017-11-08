Молодчики избивают противников строительства в Москве, полиция бездействует

Москва, , 16:10 — REGNUM В то время как вся Российская Федерация праздновала «День народного единства» и столетие Октябрьской революции, на улице Кравченко в Москве неизвестные молодчики, при полном попустительстве полицейских, напали на местных жителей, которые попытались воспрепятствовать расширению территории стройплощадки ЖСК «Учительский дом». Среди пострадавших в основном женщины, сообщает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Просмотрев видео можно убедиться в том, что вызванные на место конфликта сотрудники ОМВД по Ломоносовскому району, не предприняли никаких действий для того, чтобы оградить жителей от спортивных молодых людей, которые пытались расширить территорию проблемной стройки. В теории, прибытие полицейских на место конфликта могло бы стать стабилизирующим ситуацию фактором, но на снятых активистами кадрах представители правопорядка выглядят совершенно индифферентно, более того, они отказываются вмешиваться в конфликт.

Ещё больше вопросов появляется при просмотре заключительной части ролика. Здесь представители того же территориального отдела полиции предстают в совершенно иной, прямо противоположенной ипостаси. Можно с удивлением обнаружить, как полицейские охраняют тех, кто снимает с балконов вывешенные местными жителями плакаты с просьбами о помощи.

Понятно, что на основании видео, снятого взволнованными гражданами, окончательных выводов сделать нельзя. Свою оценку, прежде всего, должны дать чиновники управы района «Ломоносовский» и, конечно же, работники прокуратуры. Но тот факт, что при действие полиции в одном случае и её бездействие в другом, выглядит по меньшей мере двусмысленно…

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на улице Кравченко, 16 развернулось строительство многоэтажного жилого дома. Данные объект позиционируется как низовой ответ на призыв президента РФ Владимира Путина к всемерно помогать учителям, врачам и другим представителям общественно значимых профессий получить жильё. Однако жители улицы Кравченко не верят в то, что проект ЖК «Учительский дом» реализуют именно учителя и для учителей, считая его очередным примером обычной точечной застройки.

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