На XIV Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана между странами был подписан ряд документов — и с течением времени договоренности, достигнутые двумя странами, начинают приобретать всё большую значимость.

Kremlin.ru XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Такая динамика по большей части связана с текущей ситуацией, когда на Россию идет давление западных санкций, а Казахстан ведет не только торговую «войнушку» с Киргизией, но и пытается диверсифицировать свою экономику. Рассмотрим подписанные документы, а также достигнутые на форуме договоренности подробнее и проанализируем, как это может повлиять на дальнейшие взаимоотношения Казахстана и России.

Межгосударственное сотрудничество

Итак, первый документ, подписанный главами двух государств, это дополнительный протокол к протоколу к соглашению между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года. В нём идёт речь о разделе продукции (СРП) по месторождению «Курмангазы» («Кулалинская») на шельфе Каспия, который Россия и Казахстан осваивают совместно: для разработки месторождения была создана компания «Курмангазы Петролеум», участниками которой на паритетных началах являются «Роснефть» в лице «РН-Казахстан» и «КазМунайГаз» в лице «КазМунайТениза». АО «НК Роснефть» владеет долей в 25% и выполняет обязательства еще по 25%, так как собственник этой доли не определен.

«Когда на указанном участке будут обнаружены первые экономически рентабельные запасы углеводородов, Российская Федерация сможет воспользоваться опционом в ее отношении», — пишет пресс-служба компании по данному поводу.

Делить на этом проекте странам пока нечего — первая поисковая скважина была пробурена еще в 2006 году, но на сегодняшний день «экономически рентабельные запасы углеводородов» еще не обнаружены. Новый протокол увеличивает шансы на успех, так как расширяет географию поисков. В нём предусмотрено увеличение контрактной территории, однако если результаты геологоразведочных работ будут отрицательными, это просто увеличит расходы обеих стран. Шансы на то, что там будет найдена нефть, остаются очень маленькими.

Kremlin.ru XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Вторым документом, подписанным Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, является совместное заявление по случаю 25-летия установления дипотношений между Российской Федерацией и Казахстаном.

«Главы двух государств считают категорически неприемлемыми любые попытки очернения исторически значимых для народов России и Казахстана событий прошлого, связанных прежде всего с общей историей в рамках единого государства, героической Победой в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, послевоенным обустройством на континенте», — говорится в данном документе.

Главы России и Казахстана таким обозначили официальную позицию государств по поводу негативных настроений в отношении общего прошлого стран в рамках СССР. Документ свидетельствует о нацеленности на стабилизацию некоторых внутриполитических течений и в дальнейшем на более плотную работу в тандеме.

Еще один важный документ — программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном на 2018—2023 годы. В нее включены такие пункты, как «разработка и реализация межрегиональных программ и совместных проектов, направленных на активизацию взаимодействия региональных и коммерческих структур, способствующих социально-экономическому развитию регионов обеих стран», а также «содействие сохранению исторически сложившихся национальных обычаев, духовных ценностей народов обеих стран».

Последний пункт, очевидно, касается внутренней политики страны и также направлен на нивелирование негативных настроений для создания более прочного фундамента взаимной интеграции.

Был подписан и протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселка Торетам и Акай в условиях аренды Россией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года. Вместе с ним подписан протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года. В нём уточняются координаты территорий, арендуемых Россией у Казахстана.

Читайте также: Россия передала Казахстану более 11 тыс. га арендуемых земель «Байконура»

Кроме того, министры энергетики двух стран также подписали Соглашение об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Тумайзы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар». Данный документ расставил точки над i и признал право собственности:

на часть нефти, находящейся в российском участке нефтепровода «Омск — Павлодар» в количестве 62 048 тонн, за АО «Транснефть — Урал» (дочернее общество ПАО «Транснефть»);

на часть нефти, находящейся в российском участке нефтепровода «Омск — Павлодар» в количестве 79 680 тонн, за АО «КазТрансОйл»;

на нефть, находящуюся в казахстанском участке нефтепровода «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, за АО «КазТрансОйл».

Одним из наиболее важных и болезненных для Казахстана вопросов является образование. Молодежь из Казахстана всё чаще уезжает на учебу в российские вузы.

Читайте также: Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему

Тем интереснее соглашение, подписанное между правительством Российской Федерации и правительством Казахстана о функционировании казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. Сам документ был принят еще в 2004 году, однако теперь стороны расширили его и внесли ясность по ряду вопросов. К примеру, казахстанская сторона передала филиалу имущество, необходимое для его деятельности. Кроме того, образовательная деятельность будет вестись по российским стандартам, а лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности и правила приема на обучение будут производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрегиональное сотрудничество

В рамках сотрудничества между регионами двух стран уже существует много ранее подписанных документов, но они в основном несут рамочный, а иногда и просто формальный характер. В этот раз на форуме пошли немного дальше и, к примеру, Омская область РФ и Северо-Казахстанская область Казахстана конкретизировали и приняли программы приграничного сотрудничества между администрациями регионов по всем направлениям, отразив все это в дополнительном соглашении о сотрудничестве на 2017—2020 годы. Сообщается, что в нём четко прописаны сроки мероприятий во всех сферах и идет расширение по различным направлениям работы. Особенно это касается сферы машиностроения и сельского хозяйства, и речь идет «о более глубокой переработке, а не просто торговле». Северо-Казахстанская область также подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью.

Интересное соглашение было подписано и между Башкирией и Павлодарской областью Казахстана. Меморандум о сотрудничестве предполагает сотрудничество в области химической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и транспорта.

«У наших регионов много точек соприкосновения. К примеру, в Башкирии, где добывают огромное количество нефти, серьезный нефтехимический кластер. Поэтому мы приглашаем представителей республики к нам, чтобы они поделились своим опытом. Многие павлодарские студенты обучаются нефтехимическому делу в Башкирии, их преподаватели читают лекции в Павлодаре», — отметил после подписания соглашения аким (губернатор — прим. ИА REGNUM ) Павлодарской области Булат Бакауов.

Также стороны намерены сотрудничать в области науки, культуры, образования, молодёжной политики, спорта и туризма. Предполагается поддержка общественных объединений, занимающихся сохранением и развитием родного языка и национальной культуры.

Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью Казахстана.

«В Пензенской области очень хорошие технопарки, развиты медицина, фармацевтика и переработка сельского хозяйства. У наших регионов много точек соприкосновения в области машиностроения, приборостроения, сельского хозяйства», — сказал аким (губернатор) области Алтай Кульгинов.

Также было заключено соглашение между акиматом (администрацией — прим. ИА REGNUM ) Актюбинской области и Республикой Татарстан. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Отмечается, что соглашение предполагает сотрудничество по повышению уровня товарооборота, осуществление взаимовыгодных поставок сельскохозяйственной продукции, обмен опытом и информацией по деятельности индустриальных и IT-парков, реализацию совместных проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма и спорта.

Отдельно стоит упомянуть сферу туризма. Одним из основных документов по данной теме стал меморандум о сотрудничестве в области туризма между Алтайским краем и Восточно-Казахстанской областью (ВКО). В нем стороны договорились о совместной работе по созданию новых туристических маршрутов и поддержке совместных туристических проектов. Также будет проведена исследовательская работа по изучению бальнеологического потенциала Восточного Казахстана с использованием научно-практических разработок отраслевых специалистов Алтайского края в целом и города-курорта федерального значения Белокурихи в частности. Сообщается, что казахстанские партнеры выразили заинтересованность в развитии совместных проектов в сфере пантового оленеводства с участием научных учреждений Алтайского края. ВКО вообще интенсивно наращивает сотрудничество с Россией — внешний торговый оборот Восточно-Казахстанской области с Россией с начала года увеличился на 108% и составил $656 млн, заявил глава области Даниал Ахметов.

Сотрудничество на уровне бизнеса

Достигнут ряд соглашений между российскими и казахстанскими предприятиями. Так АО «Российский экспортный центр» подписало меморандум о сотрудничестве с обществом «Аграрная кредитная корпорация» Казахстана.

«Положения меморандума определяют основные направления практического сотрудничества в области поддержки экспорта промышленных товаров из Российской Федерации в Республику Казахстан, содействия торговле между двумя странами, укрепления сотрудничества и координации в области экспортного и торгового финансирования. Группа РЭЦ рассматривает возможность сотрудничества с корпорацией в части финансирования поставок сельхозтехники в Казахстан», — сказал генеральный директор Российского экспортного центра Пётр Фрадков.

Одно из наиболее важных соглашений подписано между «Газпромбанком», АО «Конар» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Отмечается, что две последние компании являются давними деловыми партнерами — российское предприятие поставляет на нефтехимический завод трубопроводную арматуру, большой перечень нестандартных изделий, металлоконструкций, трубы и детали трубопроводов. Приоритетное направление сотрудничества в рамках соглашения — локализация на территории России и Казахстана производства оборудования и техники для обеспечения технологических процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также изготовление сложных крупногабаритных металлоконструкций и блочного оборудования. Сообщается, что проекты, которые начинает развивать казахстанская сторона, относятся к области глубокой переработки нефти и нефтехимическому производству.

Меморандум о сотрудничестве подписан и между публичным АО «Транснефть» и акционерным обществом «КазТрансОйл». В нем речь идет о сотрудничестве в сфере возможной поставки насосов и насосного оборудования, электроприводов, устройств для размыва донных отложений, электродвигателей и другого оборудования, выпускаемого на заводах и центральных базах производственного обслуживания ПАО «Транснефть», для нужд АО «КазТрансОйл».

АО «Росэксимбанк» и АО «БРК-Лизинг» подписали соглашение о кредитной линии. Привлекаемые в рамках данного соглашения средства будут направлены на создание собственного транспортного парка ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» (Семипалатинск).

Кроме того, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и председатель совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области геологоразведки по твердо-полезным ископаемым, промышленном освоении никеля путем глубокой переработки, а также модернизации предприятий в Актюбинской области. Объем инвестиций в экономику области в рамках подписанного меморандума составит не менее 105 млн долларов.

Kremlin.ru XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Выводы:

Объективно пока на уровне правительств двух стран нет каких-либо новых интересных масштабных проектов, которые могли бы существенно расширить сотрудничество. Пока речь идет о расширении и продолжении наработок прошлых лет. На фоне всех достигнутых соглашений на первый план выходит вопрос развития транспортной инфраструктуры, особенно авиасообщения. Улучшение прямого сообщения между регионами России и Казахстана может существенно увеличить поток туристов из России на казахстанские курорты. Пока не получили особого отклика предложения президента Нурсултана Назарбаева об открытии филиалов российских вузов в Южном Казахстане — одном из самых густонаселенных регионов страны. Тем не менее вузы Томска и Новосибирска уже очень активно работают с казахстанскими абитуриентами из других частей Казахстана. Наиболее перспективно сотрудничество на уровне регионов: для акимов и губернаторов это возможность показать реальные результаты своей деятельности. Крупный бизнес пока осторожничает и новых проектов не хочет.

Читайте также: XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана