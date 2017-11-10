Торговый оборот Восточного Казахстана с Россией вырос

Челябинск, , 13:58 — REGNUM Внешний торговый оборот Восточно-Казахстанской области с Россией с начала года увеличился на 108% и составил $656 млн, заявил глава области Даниал Ахметов на XIV Форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске. Об этом 10 ноября сообщает инфоцентр региона.

По его словам, в регионе успешно работают 586 предприятий с участием российского капитала. Кроме того, в области составлен перечень сакральных мест, которые могут быть интересны не только для казахстанцев, но и для жителей России.

«Из года в год российско-казахстанские экономические, гуманитарные связи крепнут, расширяются и демонстрируют высокий результат», — отметил Ахметов.

Глава региона подчеркнул, что это позволяет уделять особое внимание вопросам развития человеческого капитала, который является «главным двигателем инноваций» и создающий «надежную основу устойчивому экономическому росту».

«Восточно-Казахстанская область открыта для конструктивного диалога и готова к взаимовыгодному сотрудничеству по всем векторам интеграции», — заключил Ахметов.

Напомним, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в Челябинске 9 ноября и был посвящен развитию человеческого капитала. В мероприятии приняли участие лидеры двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. По итогам форума между двумя странами были подписаны 10 соглашений.

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