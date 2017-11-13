Россия передала Казахстану более 11 тыс. га арендуемых земель «Байконура»

Астана, , 14:20 — REGNUM Из российской аренды выведено 11,6 тыс. гектар земли комплекса «Байконур» и переданы Кызылоординской области Казахстана, сообщает 13 ноября пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

В рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» от 10 декабря 1994 года.

«Согласно документа из российской аренды выведено 11,6 тысяч гектар земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума министры здравоохранения РФ и Казахстана Вероника Скворцова и Елжан Биртанов подписали протокол о внесении изменений в соглашение «О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур».

"Протоколом предусматривается совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе «Байконур», поселках Акай и Торетам», — отметили в пресс-службе.

Напомним, крупнейший в мире космодром «Байконур» был основан 2 июня 1955 года на территории Казахской ССР в Кызылординской области. После распада СССР космодром перешел в ведение Казахстана, однако Россия арендовала комплекс у республики до 2050 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Россией и Казахстаном подписаны 10 соглашений