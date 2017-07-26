Марат Шибутов, , 16:40 — REGNUM

Тема миграции населения в Россию является одной из самых болезненных в общественном дискурсе Казахстана. Причины на это следующие:

если люди уезжают, значит, есть определенная диспропорция в социальном, экономическом и политическом развитии между Россией и Казахстаном, не в пользу Казахстана;

уезжает в основном (70−75%) славянское население, что меняет этническую картину Казахстана;

уезжают преимущественно уроженцы северных и восточных регионов Казахстана, что создает диспропорцию между перенаселенным югом и все более пустынным севером;

начали уезжать и этнические казахи, что тоже воспринимается негативно;

медленный рост населения в сравнении с другими странами региона: сейчас население Казахстана составляет около 18 миллионов человек, тогда как в 1991 году было 16,3 миллиона. В Узбекистане в 1991 году население было 19 миллионов, а сейчас — около 32−34 миллионов человек;

снижение кадрового потенциала страны — уезжают в основном люди с высшим образованием, на смену им приезжают люди в лучшем случае со средним.

Про поток въезжающих в Казахстан говорится гораздо меньше: как правило, это или оралманы (казахи, уроженцы других стран, переезжающие в Казахстан по специальной программе), или те казахстанцы, кто не устроился в России и вернулся. Такая информационная диспропорция соответствует размерам миграционных потоков: в Россию едет в шесть раз больше людей, чем из России.

Ниже в таблице представлены данные Федеральной службы государственной статистики РФ и Комитета по статистике Министерства национальной экономике Казахстана. Как видно, данные очень отличаются как из-за разницы в методике учета, так и потому, что граждане, фактически переселяясь в другую страну, юридически родину об этом не уведомляют, иногда даже после получения нового паспорта (двойное гражданство в Казахстане запрещено).

Казахстано-российская миграция

Год Прибыло из Казахстана в Россию Прибыло из России в Казахстан По российским данным По казахстанским данным По российским данным По казахстанским данным 1997 235 903 216 765 25 364 22 739 1998 209 880 178 026 26 672 26 249 1999 138 521 108 115 25 037 26 719 2000 124 903 108 724 17 913 23 941 2001 65 226 94 917 15 186 23 497 2002 55 706 80 052 13 939 21 758 2003 29 552 45 451 14 017 21 565 2004 40 150 44 215 12 504 18 565 2005 51 945 38 498 12 437 15 022 2006 38 606 28 228 11 948 15 001 2007 40 258 37 704 10 211 10 966 2008 39 964 41 159 7 483 9 769 2009 38 830 30 086 7 232 8 939 2010 27 862 23 499 7 329 8 239 2011 36 474 29 850 6 176 6 629 2012 45 506 26 998 8 843 4 935 2013 51 958 20 839 11 802 4 278 2014 59 142 23 859 18 328 3 711 2015 65 750 25 682 30 983 3 905 2016 69 356 - 32 226 - Всего за 1997−2015 годы 1 396 136 1 202 667 283 404 276 427

Но примерно картина по сальдо миграции за 1997−2015 годы совпадает:

по российским данным в Россию приехало из Казахстана 1,4 миллиона человек, уехало из России в Казахстан 283 тысячи человек, сальдо миграции 1,1 миллиона человек;

по казахстанским данным в Россию приехало из Казахстана 1,2 миллиона человек, уехало из России в Казахстан 276 тысяч человек, сальдо миграции 0,92 миллиона человек.

Данные по казахстанским эмигрантам и иммигрантам, кстати, стали сильно отличаться с 2012 года, когда заработал единый рынок труда и улучшились возможности для проживания граждан Казахстана в России и наоборот.

1

Что для Казахстана такие объемы миграции? К примеру, в 1998 году уехало 209 тысяч человек: для сравнения, это население областного центра, такого как Атырау или Петропавловск. А 1 миллион при отрицательном сальдо миграции — это или население всей столицы Астаны или двух областей: Атырауская и Северо-Казахстанская вместе взятые. То есть величины очень большие.

2

Особой проблемой для Казахстана является образовательная миграция — казахстанская молодежь едет в Россию учиться, затем остается там работать, меняя гражданство. Часто они потом перевозят своих родителей.

Возьмем данные россиян (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.): — на начало 2015/2016 учебного года в России учились 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% (или 188 130 студентов) были из стран СНГ. Из этих студентов 36% — из Казахстана. Это 67 727 человек. То есть казахстанцы — это каждый четвертый иностранный студент в России.

При этом количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.

Есть еще данные МВД РФ по казахстанцам за 2016 год (Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с распределением и регионам. 30.01.2017) и за январь-июнь 2017 года (Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-июнь 2017 года с распределением по странам мира. 17.07.2017).

№ Показатели 2016 год Январь-июнь 2017 года 1 Поставлено на миграционный учет 545 676 261 149 2 Снято с миграционного учета 384 921 180 241 3 Зарегистрировано по месту жительства 62 457 29 454 4 Принято решений о выдаче разрешения на временное проживание 42 145 19 879 5 Проживает по разрешению на временное проживание 64 281 57 728 6 Принято решений о выдаче вида на жительство 14 239 6835 7 Проживает по виду на жительство 28 915 31 010 8 Приобретение гражданства РФ 37 837 20 188

Как видно, около 90 тысяч казахстанцев минимум проживает в России, имея вид на жительство и разрешение на временное проживание. Намного больше работает в России — в том числе по сезонам.

Для сравнения зарплат возьмем средние зарплаты в Казахстане (Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан за 2010−2017гг.), поделенные на курс рубля 5,11 тенге, и средние зарплаты по российским регионам (Средняя зарплата в 2016 году по регионам России и другим странам мира). Для анализа взяты данные по приграничным регионам Казахстана и России, а также двум самым крупным городам. По всем позициям, в России зарплата выше, что, учитывая лучший социальный пакет, все же создает определенный дисбалас на рынке труда.

Среднемесячная заработная плата в 2016 году

Регионы Казахстана Заработная плата, тыс. рублей Регион России Заработная плата, тыс. рублей Астана 39,82 Москва 66,88 Алма-Ата 35,19 Санкт-Петербург 45,43 Актюбинская область 22,65 Оренбургская область 26,07 Западно-Казахстанская область 25,87 Самарская область 27,06 Кустанайская область 20,50 Челябинская область 26,62 Павлодарская область 23,87 Омская область 28,82 Северо-Казахстанская область 18,38 Тюменская область 50,16 Восточно-Казахстанская 22,70 Республика Алтай 24,86 В среднем по стране 27,45 В среднем по стране 36,20

Казахстанцам в любом случае будет интересен рынок труда России: дело в том, что естественный прирост населения в 260−270 тысяч человек не сопровождается аналогичным ростом занятости. Последние семь лет данные по количеству занятых как были равны 8,5 миллиона человек, так и остаются. Рождаемость в Казахстане повысилась с 2002 года, так что с 2020 года на рынок труда ежегодно начнет выходить все большее количество молодых людей, а рабочих мест для них, похоже, не будет. Так что рынок труда России, который составляет 72 миллиона занятых человек, станет для многих спасением.

3

Казахстан с Россией попали в ситуацию, аналогичную Канаде и США — большая граница, разница в возможностях для населения и единое экономическое пространство. Общий рынок труда будет помогать регулировать дисбалансы.

Правда, этот рынок станет возможностью лишь для граждан Казахстана, знающих русских язык (пока их около 90%, но ситуация меняется). Для тех, кто его знать не будет, остается только трудовой рынок Казахстана.

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