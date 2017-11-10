Соратники блогера Алексея Навального в Москве, Санкт-Петебурге, Кемерово и Челябинске в ближайшие выходные ждут своего вождя, оттачивая перья в соцсетях, и готовясь поднять свой зычный голос на борьбу с коррупцией и властью.

Нана Саакянц ИА Красная Весна Веселый либеральный движ

Но не будет им вождя.

Алексей Навальный не разменивается на согласованные акции, которые гарантировано пройдут без угрозы столкновений с полицией, шума, гама и прочего веселого либерального движа.

Алексей Навальный направляет свои стопы в Ижевск, где даже не пытался подать заявку на согласование митинга. Не говоря уже о том, что в городе, едва оправляющемся от трагедии с обрушением многоэтажного жилого дома, в городе, готовящемся к траурным мероприятиям, вряд ли уместны политические акции в принципе.

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Напомним, сторонники Навального этой осенью особенно увлеклись разнообразным документооборотом, подавая бесконечные заявки на проведение митингов, и отказываясь от их проведения, как только заявки были согласованы. Только в Челябинске за осенние месяцы подано почти 80 заявок, но ни на одно мероприятие не приехал и не планирует приехать Алексей Навальный.

В мэрии Челябинска называют поведение адептов Навального «бумажной бомбардировкой»

«Иначе как тратой муниципального ресурса я назвать эту «бумажную бомбардировку» не могу», — цитирует ресурс URA.RU слова вице-мэра Челябинска Игоря Лопаткина. — Каждое уведомление надо рассмотреть. Связаться с силовыми структурами, чтобы узнать, смогут ли они обеспечить безопасность мероприятия».

По федеральному законодательству каждое уведомление разбирается специальной комиссией. Поднимается весь архив писем, чтобы проверить, не была ли ранее подана заявка от другой организации на проведение акции на том же самом месте. Во многих случаях необходим выезд на место, чтобы определить, возможно ли проведение мероприятия или сразу двух акций на этой площадке. В выезде обязательно должны участвовать сотрудники полиции. Им необходимо определить, смогут ли они обеспечить безопасность, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Наконец, на каждую заявку нужно написать обоснованный ответ, как правило, на двух листах.

«Управление по взаимодействию с общественными объединениями мэрии если не парализовано, то очень и очень много времени тратит на рассмотрение уведомлений от «навальновцев». «Навальновцы» же не единственные! У нас есть другие общественные организации — национальные центры, ветераны, инвалиды. Такое количество заявок на проведение акций, как сейчас, поступает разве что только перед выборами — и почти все они от штаба Навального», — подчеркивает Игорь Лопаткин.

Как говорится, «аналогичный случай был» в городе Брянске, где 3 ноября с администрацией города был согласован митинг сторонников ФБК, но заявители так и не подтвердили его проведение.

Как сообщил руководитель правового управления Брянской городской администрации Игорь Ивкин, организаторы митинга направили уведомление о проведении акции, причем число заявленных участников составляло две тысячи человек. Администрация города в установленном порядке согласовала место его проведения — площадку в районе старого аэропорта, однако активисты так и не сообщили в мэрию о согласии или несогласии

«Мы предложили специально отведенное для проведения массовых акций место в центре Брянска. В соответствии с законом они в течение трех дней должны уведомить органы самоуправления о своем согласии или не согласии. Однако никакой реакции так и не было», — рассказал Игорь Ивкин.

При этом бюджет города понес определенные затраты — на организацию.

«Закон предусматривает привлечение определенных сил для проведения мероприятия — и сотрудников полиции, и представителей местного самоуправления. На это требуется и время, и средства», — добавил Игорь Ивкин.

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В тот же день, 3 ноября, городские власти Петрозаводска согласовали митинг сторонников ФБК на Ботанической улице. Но и там митинг не состоялся, причем его организаторы даже не стали уведомлять мэрию об отмене мероприятия.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Кинологи

По данным ИА REGNUM, отмена митинга стала следствием отказа Алексея Навального от поездки в Петрозаводск.

Действительно, зачем, если ситуация согласована, и нет повода для драки и бесконечных претензий к власти?

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Заявления Алексея Навального о запретах его митингов властями не соответствуют документальным фактам, считает член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Аудитория Алексея Анатольевича настолько невзыскательна, что всерьёз верит в тезис «режим запрещает митинги». Я решил проверить это документально, опираясь на данные из открытых источников и полученные по своим запросам из администраций городов. В результате получился огромный список городов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали митинги», — написал Илья Ремесло на своей странице в социальной сети.

В качестве наиболее ярких примеров юрист приводит 13 октября и 16 сентября. В первый из них митинги были согласованы в Калининграде, Курске, Новокузнецке, Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону. 16 сентября митинги были согласованы в 12 городах России — хотя и в том числе с изменением места и времени.

«Наконец, все последние митинги Навального были согласованы, никто не препятствовал желающим в них участвовать», — констатировал ситуацию Илья Ремесло.

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На этом фоне Алексей Навальный продолжает раскручивать тему запрета властями его митингов и уже успел объявить о намерении судиться с самим президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркивает член Общественной палаты.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Очередной митинг. Без происшествий

В частности, оппозиционер заявил, что «вынужден констатировать, что проведение встреч с избирателями в виде согласованных митингов более невозможно», поскольку разрешений «не дают вообще» и «полностью».

"Зачем же тогда Навальный выдумывает чушь о запретах на его митинги? Исключительно с целью свалить с больной головы на здоровую. Видя, что мероприятия систематически проваливаются по численности, «юрист» Навальный заявляет заведомо абсурдный иск — чтобы проиграть его и выставить себя жертвой произвола. Все средства хороши, когда о тебе забывают. Чего не сделаешь в отчаянных попытках хоть чуть-чуть заработать упоминаний в СМИ», — полагает Илья Ремесло.

Впрочем, недоумение члена Общественной палаты РФ по меньшей мере странно. Все действия Алексея Навального однотипны и примитивны — демонстративный «вызов властям» и полная потеря интереса к ситуации, как только становится очевидным ее мирный и законный характер. Алексей Навальный находится в вечном путешествии по стране только в поисках новых возможностей для новых провокаций.