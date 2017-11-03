Статистика митингов Навального: Согласуют почти все, проходят — немногие

Москва, , 15:46 — REGNUM Заявления оппозиционера Алексея Навального о запретах его митингов властями не соответствуют документальным фактам. Об этом 3 ноября на своей странице в Facebook сообщил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Аудитория Алексея Анатольевича настолько невзыскательна, что всерьёз верит в тезис «режим запрещает митинги». Я решил проверить это документально, опираясь на данные из открытых источников и полученные по своим запросам из администраций городов. В результате получился огромный список городов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали митинги», — заявил Ремесло.

Согласно приведённым данным, с 15 сентября по настоящее время, несогласованные митинги составляют совершенно незначительную часть в «послужном» списке оппозиционера и практически все они приходятся на 7 октября — 12 митингов в ряде городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также Брянске, Краснодаре, Липецке, Смоленске и ряде других.

Из этого ряда выбивается лишь митинг в Новосибирске 29 сентября, который также был несогласованным. Однако во всех остальных случаях протестные акции были беспрепятственно согласованы.

В качестве наиболее ярких примеров Ремесло приводит 13 октября и 16 сентября. В первый из них митинги были согласованы в Калининграде, Курске, Новокузнецке, Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону. 16 сентября митинги были согласованы в 12 городах России — хотя и в том числе с изменением места и времени.

«Наконец, все последние митинги Навального были согласованы, никто не препятствовал желающим в них участвовать», — констатирует Ремесло.

На этом фоне Алексей Навальный продолжает раскручивать тему запрета властями его митингов и уже успел объявить о намерении судиться с самим президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, оппозиционер заявил, что «вынужден констатировать, что проведение встреч с избирателями в виде согласованных митингов более невозможно», поскольку разрешений «не дают вообще» и «полностью».

"Зачем же тогда Навальный выдумывает чушь о запретах на его митинги? Исключительно с целью свалить с больной головы на здоровую. Видя, что мероприятия систематически проваливаются по численности, «юрист» Навальный заявляет заведомо абсурдный иск — чтобы проиграть его и выставить себя жертвой произвола. Все средства хороши, когда о тебе забывают. Чего не сделаешь в отчаянных попытках хоть чуть-чуть заработать упоминаний в СМИ», — полагает Илья Ремесло.

Следует отметить, что согласно представленным общественником данным, число реально состоявшихся согласованных митингов примерно равно числу несогласованных мероприятий — то есть подавляющее большинство согласованных акций не проводятся оппозиционером вообще.

На этом фоне не выглядит неожиданным сообщение пресс-службы МВД РФ 3 ноября о том, что последние согласованные митинги Алексея Навального в городах Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск и Брянск не состоялись, хотя и были согласованы — по причине отсутствия на них самого Навального.

При этом в пресс-службе отметили, что организаторы мероприятий систематически не информируют власти об отказе от мероприятия, либо делают это в последний момент.