В Ижевске объявят траур по погибшим при обрушении дома

Ижевск, , 02:15 — REGNUM В Ижевске будет объявлен траур по погибшим в результате частичного обрушения многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, передаёт Life.

По словам главы региона, траурные мероприятия пройдут после окончательного разбора завалов на месте обрушения.

«С точки зрения этики нам нужно сейчас закончить поисково-спасательную операцию», — сказал Александр Бречалов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного и подъездов жилого девятиэтажного дома на улице Удмуртской. На данный момент официально подтверждена информация о четверых погибших.

Спасательная операция на месте обрушения в настоящее время продолжается. На территории всего города введён режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также: Власти Удмуртии окажут помощь семьям погибших при обрушении дома в Ижевске

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧС объявлен на всей территории Ижевска