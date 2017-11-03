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Митинг Навального в Брянске: согласован, но не нужен

Политика

Сторонники Алексея Навального заявляют об акциях, а когда получают согласование, отказываются от них

Брянск, 3 ноября 2017, 19:24 — REGNUM  Митинг сторонников Алексея Навального должен был пройти сегодня, 3 ноября, в Брянске: акция была согласована с администрацией города, место выделено, однако заявители так и не подтвердили его проведение. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель правового управления Брянской городской администрации Игорь Ивкин.

Как сообщил Игорь Ивкин, организаторы митинга направили уведомление о проведении акции, причем число заявленных участников составляло две тысячи человек. Администрация города в установленном порядке согласовала место его проведения — площадку в районе старого аэропорта, однако активисты так и не сообщили в мэрию о согласии или несогласии

«Мы предложили специально отведенное для проведения массовых акций место в центре Брянска. В соответствии с законом они в течение трех дней должны уведомить органы самоуправления о своем согласии или не согласии. Однако никакой реакции так и не было», — рассказал Ивкин.

При этом бюджет города понес определенные затраты — на организацию.

«Закон предусматривает привлечение определенных сил для проведения мероприятия — и сотрудников полиции, и представителей местного самоуправления. На это требуется и время, и средства», — добавил Ивкин.

«Площадка была предложена хорошая — освещенная, асфальтированная, которая может вместить заявленное число людей. Но почему-то никакой реакции мы не получили», — добавил представитель мэрии.

Причины такого поведения сторонников Навального неизвестны, однако случай уже не первый. Также на сегодня сторонники Навального согласовали митинг в Петрозаводске. Никакого противодействия со стороны властей они не встретили, но так и не уведомили администрацию города о согласии или несогласии.

Читайте ранее в этом сюжете: Люди Навального отменили митинг в Петрозаводске, «забыв» предупредить мэрию

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Дела Алексея Навального

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