Костромские статистики опубликовали свежие данные о динамике цен на продукты и непродовольственные товары. ИА REGNUM предлагает подборку фактов о ценах и долгах в Костромской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Цены на продукты в Костромской области

С начала года цены на молочную продукцию менялись незначительно.

Молоко за 10 месяцев подорожало на 1,7 рубля и сейчас стоит 50,6 рубля.

Средняя цена за литр кисломолочных продуктов выросла на полтора рубля и сейчас составляет 67,1 рубля.

Цена на 125-граммовую упаковку йогурта выросла на 52 копейки и составила 21,4 рубля.

Нежирный творог стал дороже на 1,9 рубля. В среднем цена за килограмм составляет 269 рублей.

Ukko-wc Молоко

По сравнению с январем сильнее всего в Костромской области подешевели гречка и огурцы.

Пятерка товаров, цена на которые снизилась наиболее сильно, выглядит так:

динамика

цена

в октябре 2017

-40,0%

42,2

-34,6%

91,8

-22,2%

13,3

-16,5%

35,7

-15,5%

47,5

При этом костромские статистики зафиксировали рост цен на отдельные продукты. В пятерку наиболее подорожавших вошли картофель, чай и яблоки.

динамика

цена в октябре 2017

+17,1%

18,1

+7,0%

752,9

+6,2%

80,8

+6,2%

216,4

+4,6%

472,4

Данные статистики несколько расходятся с реальностью: цены на картофель на костромских рынках и магазинах колеблются в районе 25 рублей. Как отмечают местные СМИ, «в прошлом году картофель на рынке стоил дешевле: за килограмм просили около 15 рублей, за мешок — не больше 200. В этом году цена подскочила до 300». Рост стоимости объясняется холодной весной и, как следствие, неурожаем корнеплодов в средней полосе России.

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Цены на непродовольственные товары

Из несъедобных, но важных для большинства потребителей товаров по итогам 10 месяцев 2017 года сильнее всего подорожали: отечественные сигареты (+8%) — 76 рублей, хозяйственное мыло (+3%) 22,2 рубля, а также бензин АИ-92 и АИ-95. Первый стал дороже на 4,8%, второй — на 3,3%.

Незначительное снижение цен (на 1 рубль) зафиксировано на стиральные порошки и телевизоры. Стоимость остальных социально значимых непродовольственных товаров с начала года практически не менялась.

Стиральный порошок

Услуги и тарифы

Ситуация аналогичная. Статистики констатируют отсутствие значимой динамики (в пределах 3%) цен на услуги и тарифы в Костромской области. Регулярно появляющиеся слухи о грядущем повышении цен на проезд в общественном транспорте (17 рублей) пока что подтверждения не находят.

Доходы

Напомним, по данным Костромастаткома, доходы костромичей за первые 6 месяцев 2017 года практически не менялись. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые денежные доходы жителей Костромской области увеличились лишь на 1,3%.

Долги растут

Костромичи продолжают набирать долги у микрофинансовых организаций. По информации пресс-службы отделения Банка России по Костромской области, объем займов «до получки» за год вырос в полтора раза и составил 246 млн рублей. Всего по области заключено 40 000 кредитных договоров.

401(K) 2012 Кредит

Так же как и остальные россияне, костромичи продолжают набирать ипотечные кредиты. На начало сентября 2017 года жители Костромской области задолжали по ипотечным кредитам 15 млрд рублей. Средний срок кредитования составляет около 15 лет. Сумма просроченных кредитов составляет 90 млн рублей.

Растет и объем просроченных задолженностей по кредитам и прочим средствам, предоставленным банками физическим лицам в Костромской области. В январе 2017 года этот показатель составлял 8,92 млрд рублей, но на 1 сентября он вырос в полтора раза и достиг отметки 14 млрд. К слову, областной центр — город Кострома и сам должен коммерческим банкам.

По состоянию на 1 ноября 2017 года город задолжал кредитным организациям (среди них: Сбербанк, «Саровбизнесбанк», банк «Северный морской путь» — прим. ИА REGNUM) 2,44 млрд рублей. С начала года эта сумма увеличилась на 250 млн.

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