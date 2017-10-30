Объем ипотечного кредитования в России за два года увеличится в 2,4 раза

Москва, , 17:52 — REGNUM Объем ипотечного кредитования в России к 2020 году вырастет с 1,5 до 3,6 трлн рублей, а процентная ставка упадет до 9%, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин 30 октября на заседании президиума Общественного совета при министерстве.

По его словам, в 2016 году с помощью ипотеки жилищные условия улучшили шесть миллионов человек, а в 2017—2020 годах таких людей будет на два миллиона больше.

Стасишин сказал, что в настоящее время средняя ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составляет 10,3% и 10,7% — на вторичном. Он добавил, что к концу 2018 года ожидается снижение ставки до 9,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года были представлены итоги опроса среди банков, согласно которым около 40% российских банков не исключают снижения ставок по ипотеке. Представители 10% банков считают, что их банки способны снизить ставку более чем на 1%.

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Напомним, 20 октября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в обозримом будущем ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 5% из-за низкого уровня инфляции.

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