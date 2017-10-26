Костромской области пообещали светлое будущее

Кострома, , 17:23 — REGNUM К 2020 году объем производства в металлургическом секторе Костромской области вырастет на 60% — такие данные содержаться в опубликованном сегодня, 26 октября, прогнозе социально-экономического развития Костромской области на ближайшие 3 года.

Предполагается, что к 2020 году объем производства в деревоперабатывающем секторе вырастет на 20%, в металлургическом — на 60%.

«В целом за 2017 год объем промышленного производства превысит уровень предыдущего года на 5,1%. В 2018—2020 гг. прогнозируется увеличение на 11,14%» — сообщает пресс-служба администрации области.

Также прогноз содержит и ожидания относительно динамики ВРП — по мнению авторов валовый региональный продукт к 2020 году вырастет на 6,9% относительно показателя 2017 года.

Отметим, что по итогам 8 месяцев 2017 года промышленное производство в Костромской области выросло на 6,6%. Планируется, что ВРП по итогам 2017 года составит 174.1 млрд рублей, что на 9,8 млрд больше прошлого года. По оценкам чиновников, в этом году прибыль организаций, действующих в костромской области увеличилась на 7,5% и составила 24,5 млрд рублей.

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