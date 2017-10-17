Григорий Михайлов, , 09:48 — REGNUM

Строительная отрасль Костромской области дает ежегодно около 5% валового регионального продукта, обеспечивая работой 13 тыс. человек. ИА REGNUM собрало шесть примечательных фактов, характеризующих текущее положение строительной сферы области.

Цены на недвижимость падают

К концу третьего квартала 2017 года средняя цена за 1 кв. метр квартиры в Костромской области составила 33,2 тысячи рублей за квартиру на первичном рынке, 39,6 тысячи — на вторичном рынке. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года показатель оказался ниже на 6,5% и 2,3% соответственно.

Надо отметить, что с 2011 года цена на недвижимость в Костромской области росла, однако, достигнув пика в середине 2015 года, начала снижаться.

Начиная с июля 2015 года средняя цена за один квадратный метр жилплощади демонстрирует отрицательную динамику. Некоторые всплески наблюдаются к концу года.

Падение объемов строительства постепенно приостанавливается

В 2014 и 2015 годах в Костромской области было построено наибольшее количество жилья. В 2014 году в строй ввели 328 тысяч квадратных метров жилплощади. Позитивная динамика могла бы сохраниться, однако наступил экономический кризис.

«Кризис привел к значительному падению доходов населения. Прямым его последствием стало снижение спроса населения на жилье в связи с уменьшением платежеспособности населения и как следствие — снижение платежеспособности строительных организаций, что негативно сказалось на производстве строительных материалов. В настоящее время почти все крупные строительные компании испытывают большие трудности в связи с ограниченностью доступа к кредитному финансированию строительства». (Цитата из программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов на территории Костромской области до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»)

Строители вкладывали остатки средств, чтобы довести начатое до кризиса строительство до конца, однако новые проекты почти не запускали.

В результате объемы сданного жилья постепенно снижались:

в 2015-м — 322 тысячи метров;

в 2016 году — 309 тысяч метров.

В 2017 году тенденция стала заметнее: за первое полугодие костромские строители сдали 114 тысяч метров (на 26% ниже, чем за январь — июнь 2016 года).

По итогам сентября 2017 года можно констатировать — падение продолжилось, но его темпы снизились: за девять месяцев площадь сданного жилья достигла 188,5 тысячи кв. м (2807 квартир), что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года.

К сожалению, учитывая текущую динамику, достичь в этом году целевого показателя в 310 тысяч кв. метров жилья вряд ли удастся.

При этом не все предприниматели завершили строительство в полном объеме. Кто-то не смог найти средства на продолжение работ и заморозил строительство, а кто-то просто сбежал. В результате в 2015 году число зданий и сооружений, строительство которых было приостановлено в Костромской области, подскочило более чем в два раза — с 156 до 340. В 2016 году шок от кризиса прошел и строительство большей части зданий возобновилось.

Новая надежда

По данным статистиков, оценки костромскими строителями перспектив своей деятельности постепенно становятся более оптимистичными.

После провала в 2015 году, начиная с марта 2016-го в Костромской области начал расти «Индекс предпринимательской уверенности в строительстве» (показатель делового климата в строительной отрасли, получаемый с учетом оценок самих предпринимателей).

Ожидания по-прежнему негативные, но уже не настолько. Постепенно костромские застройщики начинают оценивать ситуацию позитивнее.

Проблемы в строительной отрасли

По результатам первого полугодия 2017 года среди главных проблем, мешающих работе, костромские строители чаще всего называли:

высокий уровень налогов;

неплатежеспособность заказчиков;

плохую погоду;

недостаток заказов.

При этом за год количество жалоб на погоду выросло в два раза, а о нехватке квалифицированных кадров строители стали упоминать значительно реже. Вероятно это объясняется тем, что с уменьшением объемов работ снизился и спрос на сотрудников.

Зарплаты в строительной сфере

На начало октября 2017 года, по данным Костромастата, строительными работами в Костромской области занимается 1777 юридических лиц, что составляет 11% от всех зарегистрированных в области организаций. Также в этой сфере заняты 910 частных предпринимателей.

С начала 2017 года количество строительных фирм сократилось на 40, а вот число предпринимателей выросло — их стало больше на 90.

Официальная среднемесячная номинальная зарплата (рассчитывается без учета налогов и иных вычетов) в строительной отрасли в 2016 году составляла 21,8 тысячи рубля. При этом средняя зарплата по Костромской области составила 23 тысячи рублей.

Костромичи продолжают брать ипотечные кредиты

За первое полугодие 2017 года костромичи взяли у банков две тысячи ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей. В целом на начало сентября 2017 года жители Костромской области задолжали по ипотечным кредитам 15 млрд рублей. Средний срок кредитования составляет около 15 лет.

Сумма просроченных кредитов составляет 90 млн рублей. По информации Центробанка, это один из лучших показателей в центральной части России. В Ивановской и Ярославской областях объем задолженности заметно выше — 194 и 306 млн рублей.

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