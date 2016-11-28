«Край земли», как в переводе с ненецкого обозначен Ямал, выходит на докризисные бюджетные показатели. Основной документ на 2018 год и плановые 2019—2010 годы сверстан без дефицита, со среднегодовым уровнем инфляции в 3,9%. Планируется исполнить «майские указы» по зарплатам работников бюджетной сферы в полном объеме. Но традиционно в проекте бюджета на 2018 год не говорится о госдолге, который у ЯНАО всё-таки имеется, и вновь не расписаны такие важные статьи расходов, как зарплата высшего должностного лица региона и иных первых лиц правительства автономного округа. Кроме того, бюджет 2018 года общественности обсуждать не предлагается, и это тоже давняя ямальская традиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал — закрытый и загадочный

Без дефицита. Да здравствует ТЭК!

Бюджет Ямала на 2018 год планируется сбалансированным в доходах и расходах — 146 млрд рублей, и его показатели на 20% превысят прежние, от 2017 года. Сведения о госдолге, как говорилось выше, в пояснительной записке к грядущему бюджету отсутствуют, нет сведений о нем и в расходных таблицах.

Между тем годом ранее основной документ Ямала на трехлетний период предполагал в 2018 году доходы 124,6 млрд рублей, расходы в 130 млрд рублей и дефицит в 5,4 млрд рублей.

Бюджетную самодостаточность могли бы пояснить показатели 2017 года, когда планировался бюджет по доходам 139,7 млрд рублей, расходам в 151,1 млрд рублей и с дефицитом в 11,4 млрд рублей. Но исполнение бюджета на 2017 год на сайте департамента финансов ЯНАО присутствует лишь за февраль. Согласно открытым данным, известно лишь, что госдолг Ямала на 1 октября 2017 года составляет 25,3 млрд рублей.

По словам заместителя губернатора автономного округа Альбины Свинцовой, бездефицитным бюджет Ямала планировался лишь в 2019 году, но финансовые возможности округа позволили сделать это раньше по причине укрепления доходной базы от налога на имущество организаций благодаря строительству Ямал СПГ («Новатэк») и разработке Новопортовского («Газпром нефть») и Восточно-Мессояхинского месторождений («Газпром нефть»). По увеличению доходной бюджетной базы на 2018 год можно сделать вывод, что 2017 год для Ямала был весьма доходным. И добыча газа, в отличие от нефтяной иглы, которая держит в коматозном состоянии соседнюю Югру, гораздо прибыльнее. Основные налогоплательщики региона остаются неизменными: это компании «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть». В ряду основных доходных источников бюджета — налоги на имущество организаций, на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

Gazprom.ru Полуостров Ямал — регион стратегических интересов ПАО «Газпром»

Чиновники Ямала станут жить лучше

Бюджет Ямала — самый закрытый из всех бюджетов «тюменской матрешки». Извлечение информации из приложенной документации похоже на добычу полезных ископаемых. О зарплате губернатора можно лишь догадываться по единой строке «Губернатор и его заместители». На эти цели, то есть на зарплату главы региона Дмитрия Кобылкина и девяти его заместителей, планировалось в 2017 году затратить 116,8 млн рублей. В 2018 году их всех ждет пополнение личного кошелька за счет казенного на 4,8 млн рублей — общая сумма расходов составит 121,6 млн рублей.

Kremlin.ru Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

Отметим, в декларации за 2016 год Дмитрий Кобылкин указал сумму в 18,5 млн рублей против 19 млн в 2015 году. Недвижимости и транспорта у него, кстати, не имеется.

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Как ни бейтесь, не найдете в строках бюджета упоминания о расходах на оплату труда председателей избиркома и Счётной палаты. Конечно, это не тайна за семью печатями — на соответствующих сайтах указаны их доходы за 2016 год, и узнать, во сколько они обходятся бюджету, можно, но постфактум.

Однако указано, что председатель Заксобрания ЯНАО должен получить за счет бюджета в 2017 году 13,9 млн рублей или 1 млн 150 тыс. рублей в месяц, в 2018 году ему планируют добавить еще 600 тысяч рублей, чтобы, видимо, дотянуть до заплаты спикера Тюменской областной думы.

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В Заксобрании ЯНАО трудится за зарплату 13 депутатов. На эти цели в 2017 году было запланировано 102,3 млн рублей, то есть в среднем 655 тысяч рублей на парламентария в месяц в среднем, но с оговоркой, что в заксобрании есть своя иерархия, и руководители фракций и комитетов получают больше своих товарищей по представительному органу. В планах на 2018 год подкинуть им прибавку на миллион — до среднего 690 тыс. рублей в месяц. Если сравнивать с зарплатой тюменских региональных парламентариев, то ямальский парламент всё-таки обходится казне ненамного, но дешевле.

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Что касается госслужащих, их планируемые доходы также не заслужили отдельных строк. Согласно данным Росстата, на Ямале на начало 2017 года трудилось 1771 служащих территориальных органов со средней зарплатой 74,9 тыс. рублей, 1983 человека замещает должности в исполнительных органах власти с зарплатой в среднем 165 тыс. рублей, 3 236 — в муниципальных с зарплатой 135 тыс. рублей. Итого 6990 чиновников. Причем население Ямала, по данным федеральной статистической службы, на январь 2017 года составило 536 тысяч человек.

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В целом бюджет-2018 оставляет хорошее впечатление. Растут расходы практически по всем статьям. Наглядно это можно увидеть в сравнительной таблице.