Ямал: закрытый регион — закрытый бюджет
«Край земли», как в переводе с ненецкого обозначен Ямал, выходит на докризисные бюджетные показатели. Основной документ на 2018 год и плановые 2019—2010 годы сверстан без дефицита, со среднегодовым уровнем инфляции в 3,9%. Планируется исполнить «майские указы» по зарплатам работников бюджетной сферы в полном объеме. Но традиционно в проекте бюджета на 2018 год не говорится о госдолге, который у ЯНАО всё-таки имеется, и вновь не расписаны такие важные статьи расходов, как зарплата высшего должностного лица региона и иных первых лиц правительства автономного округа. Кроме того, бюджет 2018 года общественности обсуждать не предлагается, и это тоже давняя ямальская традиция.
Без дефицита. Да здравствует ТЭК!
Бюджет Ямала на 2018 год планируется сбалансированным в доходах и расходах — 146 млрд рублей, и его показатели на 20% превысят прежние, от 2017 года. Сведения о госдолге, как говорилось выше, в пояснительной записке к грядущему бюджету отсутствуют, нет сведений о нем и в расходных таблицах.
Между тем годом ранее основной документ Ямала на трехлетний период предполагал в 2018 году доходы 124,6 млрд рублей, расходы в 130 млрд рублей и дефицит в 5,4 млрд рублей.
Бюджетную самодостаточность могли бы пояснить показатели 2017 года, когда планировался бюджет по доходам 139,7 млрд рублей, расходам в 151,1 млрд рублей и с дефицитом в 11,4 млрд рублей. Но исполнение бюджета на 2017 год на сайте департамента финансов ЯНАО присутствует лишь за февраль. Согласно открытым данным, известно лишь, что госдолг Ямала на 1 октября 2017 года составляет 25,3 млрд рублей.
По словам заместителя губернатора автономного округа Альбины Свинцовой, бездефицитным бюджет Ямала планировался лишь в 2019 году, но финансовые возможности округа позволили сделать это раньше по причине укрепления доходной базы от налога на имущество организаций благодаря строительству Ямал СПГ («Новатэк») и разработке Новопортовского («Газпром нефть») и Восточно-Мессояхинского месторождений («Газпром нефть»). По увеличению доходной бюджетной базы на 2018 год можно сделать вывод, что 2017 год для Ямала был весьма доходным. И добыча газа, в отличие от нефтяной иглы, которая держит в коматозном состоянии соседнюю Югру, гораздо прибыльнее. Основные налогоплательщики региона остаются неизменными: это компании «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть». В ряду основных доходных источников бюджета — налоги на имущество организаций, на доходы физических лиц и на прибыль организаций.
Чиновники Ямала станут жить лучше
Бюджет Ямала — самый закрытый из всех бюджетов «тюменской матрешки». Извлечение информации из приложенной документации похоже на добычу полезных ископаемых. О зарплате губернатора можно лишь догадываться по единой строке «Губернатор и его заместители». На эти цели, то есть на зарплату главы региона Дмитрия Кобылкина и девяти его заместителей, планировалось в 2017 году затратить 116,8 млн рублей. В 2018 году их всех ждет пополнение личного кошелька за счет казенного на 4,8 млн рублей — общая сумма расходов составит 121,6 млн рублей.
Отметим, в декларации за 2016 год Дмитрий Кобылкин указал сумму в 18,5 млн рублей против 19 млн в 2015 году. Недвижимости и транспорта у него, кстати, не имеется.
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Как ни бейтесь, не найдете в строках бюджета упоминания о расходах на оплату труда председателей избиркома и Счётной палаты. Конечно, это не тайна за семью печатями — на соответствующих сайтах указаны их доходы за 2016 год, и узнать, во сколько они обходятся бюджету, можно, но постфактум.
Однако указано, что председатель Заксобрания ЯНАО должен получить за счет бюджета в 2017 году 13,9 млн рублей или 1 млн 150 тыс. рублей в месяц, в 2018 году ему планируют добавить еще 600 тысяч рублей, чтобы, видимо, дотянуть до заплаты спикера Тюменской областной думы.
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В Заксобрании ЯНАО трудится за зарплату 13 депутатов. На эти цели в 2017 году было запланировано 102,3 млн рублей, то есть в среднем 655 тысяч рублей на парламентария в месяц в среднем, но с оговоркой, что в заксобрании есть своя иерархия, и руководители фракций и комитетов получают больше своих товарищей по представительному органу. В планах на 2018 год подкинуть им прибавку на миллион — до среднего 690 тыс. рублей в месяц. Если сравнивать с зарплатой тюменских региональных парламентариев, то ямальский парламент всё-таки обходится казне ненамного, но дешевле.
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Что касается госслужащих, их планируемые доходы также не заслужили отдельных строк. Согласно данным Росстата, на Ямале на начало 2017 года трудилось 1771 служащих территориальных органов со средней зарплатой 74,9 тыс. рублей, 1983 человека замещает должности в исполнительных органах власти с зарплатой в среднем 165 тыс. рублей, 3 236 — в муниципальных с зарплатой 135 тыс. рублей. Итого 6990 чиновников. Причем население Ямала, по данным федеральной статистической службы, на январь 2017 года составило 536 тысяч человек.
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В целом бюджет-2018 оставляет хорошее впечатление. Растут расходы практически по всем статьям. Наглядно это можно увидеть в сравнительной таблице.
Наименование строки бюджета
2017 год Бюджет
Сумма,
тыс. руб.
2018 год
Проект
Сумма,
тыс. руб
4 227 024
4 548 025
507 560
541 933
701 710
763 878
283 088
295 739
582 078
622 527
362 923
371 088
500 000
500 000
19 693
21 358
1 801 975
2 069 815
230 477
203 314
1 446 107
1 640 366
23 333 537
25 887 678
196 929
212 378
2 212 792
2 345 817
62 225
82 345
819 629
935 579
2 905 654
3 227 317
4 505 201
4 972 005
824 820
1 046 842
19 866 856
23 956 202
584 832
481 694
23 584 825
24 329 286
7 227 939
7 490 894
12 242 198
12 877 521
187 844
34 402
1 868 580
1 945 420
740 983
743 589
1 119 676
1 296 195
12 302 826
14 802 584
5 040 220
5 901 768
29 515
37 007
3 703
131 539
18 965 020
20 247 208
475 932
510 500
1 214 419
1 434 061
11 935 101
12 647 356
1 680 972
1 762 643
943 238
1 258 052
409 389
470 875
79 459
131 200
105 531
209 573
1 531 017
1 522 765
Из сводной таблицы бюджета 2017 и проекта на 2018 год очевидно, что на функционал представительных органов власти выделяются дополнительно 34 млн рублей, и на исполнительную власть планируется потратить на 62 млн рублей больше. Одновременно сокращаются расходы на защиту населения от чрезвычайных ситуаций на 27 млн рублей, на охрану окружающей среды — на 103 млн рублей, на дополнительное образование ямальских детей — на 153 рубля и на СМИ — 8,2 миллиона.
Населению ЯНАО проект бюджета-2018 года представляется как данность. Основной документ поступил в Заксобрание ЯНАО 1 ноября. К его обсуждению региональные депутаты приступят 16 ноября. Будут ли послушные и бесконфликтные ямальские депутаты выслушивать замечания от населения? Неизвестно. Об общественных слушаниях речи нет. Возможно, форпосту российской Арктики и не следует будоражить молчаливое ямальское население, которое не славится критическим мышлением. Как поясняют сами жители полуострова Ямал, их зависимость, в отличие от «материковых» людей, обусловлена отсутствием подножного корма. Есть работа — есть зарплата, нет работы — возвращайся на Большую землю. А тундра огромная — кануть легко, и выжить на ягеле невозможно.