Елена Миронова, , 18:31 — REGNUM

Тюменская область увеличивает расходы во исполнение «майских указов президента», а также исполнения обширной дорожной программы. Но серьезно сокращает расходы на социальную сферу в плане льгот, пособий и субсидий населению региона. Проект бюджета на 2018 год и плановые 2019 и 2020 гг. поступил в Тюменскую областную думу для обсуждения.

О зависимости социально-экономического благополучия региона от решений ОПЕК, продажи и переработки нефти говорилось ранее.

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Бюджет региона на 2018 год сверстан с учетом базового, наиболее реалистичного, варианта макроэкономического прогноза, сообщила 31 октября директор областного департамента финансов Татьяна Крупина. В связи с бюджетными и налоговыми изменениями бюджет Тюменской области недополучит порядка десяти миллиардов рублей, констатировала главный финансист региона.

Расходы традиционно превышают доходы, и на ближайшие три года Тюменская область не планирует расстаться с госдолгом. Повышение акцизов на нефтепродукты и алкоголь, а также поэтапный переход к налогообложению объектов недвижимости от кадастровой стоимости и корректировка суммы транспортного налога в сторону увеличения — лишь маленький ручеек для пополнения большой казны региона.

Ориентация — дороги и «майские указы»

Бюджет Тюменской области 2017 года планировался в доходах 103,4 млрд рублей, расходах 122,3 млрд, дефиците 18,9 млрд, предельным объемом госдолга 11,5 млрд рублей. Его исполнение на 1 октября по доходам 164,8 млрд рублей, расходам 184,9 млрд, дефицит — 20,1 млрд, госдолгом в два миллиарда рублей. И несмотря на то, что госдолг Тюменской области стал одним из самых низких в стране, вырос дефицит, и расходы не покрывают доходов. Между тем соседний ХМАО не потратил бюджетный профицит, но и с госдолгом не расстался.

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В бюджете-2018 Тюменская область увеличивает и доходную, и расходную часть, и, соответственно, дефицит. Ранее на 2018 год планировались доходы 103,8 млрд рублей, расходы 107,6 млрд рублей, дефицит в 3,8 млрд рублей, предельный объем госдолга 14,4 млрд рублей. Через год картина выглядит несколько иначе. В прогнозах доходы в 115,5 млрд рублей, расходы 142,5 млрд рублей, дефицит 26,9 млрд рублей (рост в семь раз!), госдолг — 2,9 млрд рублей.

Очевидно, что Тюменская область в грядущем году не ударяется в займы. И, в отличие от соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, долги предпочитает не копить, а вовремя расплачиваться по счетам, что весьма похвально.

В дефицит Тюменская область себя вгоняет по понятным причинам отставания от «дорожной карты» исполнения «майских указов» президента РФ. На культуру и образование дополнительно выделяются по два миллиарда рублей, а на здравоохранение — четыре миллиарда. Понятно, что верстка прошла с учетом достижения плановых показателей: дотянуть зарплату педагогов и работников культуры до средней по региону, а врачей — в двойном размере среднестатистической зарплаты.

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Кроме того, в целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума трудоспособного населения предусмотрено увеличение с января 2018 года МРОТ бюджетников Тюменской области до 9 500 рублей в месяц или на 12%. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум Тюменской области для трудоспособного населения составил 11 тыс. 487 рублей, МРОТ для работников бюджетных организаций 8 тыс.500 рублей.

800 тысяч, миллион: кто больше?

Чиновников Тюменской области в грядущем году, согласно бюджетным планам, ждет стабильность. В отличие от северной соседки Югры, где ожидается повышение доходов чиновничьей элиты, в Тюменской области в 2018 году остаются неизменными зарплаты госслужащих, губернатора и иных первых лиц региона.

Стабильно прежней запланирована зарплата губернатора Владимира Якушева — 13 млн рублей в год или чуть более миллиона в месяц. Госслужащим урежут оклады незначительно, на «мизерные» 100 тысяч — на их зарплату запланировано потратить 295,6 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число чиновников в Тюменской области за последние два года сократилось на четверть. В январе 2017 года, по данным федеральной службы статистики, их количество в регионе составило 9 535 человек со средней зарплатой 39,5 тыс. рублей в месяц.

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, так же как и губернатор, получит прежние 14 млн рублей в год или более 1,1 млн рублей в месяц. Не станут больше получать и 24 депутата, работающие на платной основе в региональном парламенте: им останутся прежние 202,4 млн рублей в год, или 8,4 млн рублей в год каждому, или 700 тыс. рублей в месяц. Опять же оговоримся, что председатели думских комитетов получают более рядовых парламентариев, которым тюменские СМИ давно «приписывают» оклады от 400 до 500 тыс. рублей в месяц. Председатель счётной комиссии Тюменской области останется в 2018 году без прибавки, на прежних 10,5 млн рублях в год или 875 тыс. рублях в месяц. Как тут не вспомнить областного парламентария, который до сих пор ужом извивается, чтобы стать депутатом на постоянной основе?

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Если сравнивать с соседней богатейшей Югрой, где бюджетные доходы и расходы гораздо выше, то тамошний губернатор Наталья Комарова планирует получать 4,8 млн в год — почти в три раза меньше. Зарплата председателя югорской думы не дотягивает до миллиона, и депутаты получают в два-три раза меньше.

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И, как говорилось выше, Тюменская область планирует проскочить над налоговыми потерями в 10 млрд рублей с минимальными потерями: в ближайшие три года в регионе не ожидают ухудшения экономической ситуации, но и улучшения тоже. На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы намечен небольшой рост валового регионального продукта (ВРП). По данным на 2017 год, ВРП Тюменской области увеличится на 2,2%. До 2020 года он будет расти по инерционному, то есть пессимистическому варианту, на 1,5% по базовому, при нынешних показателях — на 2,6%, по оптимистическому — на 4,1%.

Исполнение «майских указов» и миллионные доходы в месяц в бюджете-2018, как видим, незыблемы. По остальным статьям расходов идет жесткое сокращение. Для неголословности и объективности — сравнительная таблица.

Наименование строки бюджета 2017 год Бюджет Сумма, тыс. руб. 2018 год Проект Сумма, тыс. руб ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 739 681 5 596 132 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 13 039 13 039 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 521 909 515 096 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 446 839 456 736 Судебная система 315 921 306 696 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 79 875 79 875 Обеспечение проведения выборов и референдумов 35 181 34 618 Резервные фонды 975 125 898 892 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 2 500 2 500 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 58 429 40 745 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 626 702 1 620 081 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 505 723 682 481 Обеспечение пожарной безопасности 533 115 42 288 Миграционная политика 3 028 2 395 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 929 784 36 434 573 Топливно-энергетический комплекс 48 858 27 193 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 48 976 78 256 Сельское хозяйство и рыболовство 6 620 144 6 157 580 Водное хозяйство 206 494 455 603 Лесное хозяйство 974 739 988 276 Транспорт 3 112 450 1 581 233 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 957 622 22 152 204 Связь и информатика 1 393 192 1 553 119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 286 020 3 375 384 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 347 691 261 786 ОБРАЗОВАНИЕ 19 636 466 21 704 780 Дошкольное образование 3 934 527 4 211 715 Общее образование 11 598 944 13 167 375 Дополнительное образование детей 248 005 338 172 Среднее профессиональное образование 2 446 565 2 478 959 Высшее образование 4 575 825 Молодежная политика 748 558 754 521 Прикладные научные исследования в области образования 3 550 2 750 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 577 652 2 505 981 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 858 457 13 443 687 Стационарная медицинская помощь 1 216 903 1 412 315 Амбулаторная помощь 415 354 819 016 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 287 374 325 705 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 469 449 26 853 559 Пенсионное обеспечение 432 509 442 969 Социальное обслуживание населения 2 616 133 3 093 181 Социальное обеспечение населения 23 709 876 19 489 500 Охрана семьи и детства 3 128 138 3 284 482 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 627 280 2 004 425 Физическая культура 23 828 50 753 Массовый спорт 1 008 101 754 004 Спорт высших достижений 900 031 967 581 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 411 408 411 963

Увеличение расходов на дорожную деятельность рассмотрим в отдельном материале — оно требует пристального внимания. Сокращению, как видим, подлежит функционал представительных органов, проще говоря, областной и муниципальных дум, зато на функционал региональных чиновников добавляется 10 млн рублей. Судебная система теряет девять миллионов, меньше потратят на выборы, на 18 млн рублей похудеет казна нацобороны, на шесть — правоохранительная деятельность и национальная политика.

На 21,6 млн рублей подлежат сокращению бюджетные расходы на развитие экономики, на 462,5 млн рублей — сельского хозяйства, на 86 млн — охраны окружающей среды, четыре миллиона рублей теряет высшая школа.

Серьезные бюджетные потери в два миллиарда наблюдаются у транспортной сферы. Но более всего пострадает социалка — практически на четыре миллиарда рублей. Сокращению подлежит больное место — бюджетная строка «социальное обеспечение», то есть льготы, компенсации, пособия для населения региона.

Отметим, 31 октября Тюменская областная дума сообщила о публичных слушаниях по проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Жителям региона, без сомнения, будет о чем спросить у депутатов, и есть возможность направить свои наказы и пожелания относительно основного документа области.

К примеру, депутаты Глеб Трубин и Артем Зайцев уже внесли на рассмотрение тюменского парламента законопроект, который отменяет оплату расходов на санаторно-курортное обслуживание народных представителей. Причем зарплату депутатов и председателя думы резать никто не предлагает: тяжелая ведь работа — в пользу обездоленных и незащищенных слоев населения трудиться. Смеем надеяться, что после общественного обсуждения бюджета 2018 года появятся новые инициативы. Более весомые, чем отказ от санатория за бюджетный счет. Заседание профильного комитета Тюменской областной думы, где пройдет первое обсуждение основного документа Тюменской области на 2018 год, должно пройти 9 ноября.

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