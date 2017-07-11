Госслужащих на Ямале застрахуют на 30 млн рублей

Салехард, , 13:10 — REGNUM Каждый гражданский госслужащий Ямала получит дополнительную медицинскую страховку на 15 тысяч рублей и сможет за бюджетный счет пролечиться на эту сумму в частной клинике. Об этом стало известно из конкурсной документации по добровольному медицинскому страхованию государственных гражданских служащих, который объявил департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из конкурсной документации, общая численность застрахованных по договору ямальских госслужащих составляет 1 967 человек. Их планируется застраховать на 30 млн рублей до 1 января 2018 года. В программу добровольного медстрахования (ДМС) включены амбулаторно-поликлиническое обслуживание, помощь на дому, услуги стоматологии, стационарное лечение. Итоги аукциона, согласно документам, планируется подвести 11 августа.

Отметим, что в декабре 2015 года депутаты Заксобрания ЯНАО приостанавливали до 1 января 2017 года ДМС для всех госслужащих.