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Доходы упали, машины нет: Сколько заработал за год глава Ямала

Политика

Обнародована декларация губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина

Салехард, 21 апреля 2017, 15:03 — REGNUM  Доходы губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина сократились за год на полмиллиона. Глава ЯНАО обнародовал доходы за 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора газового региона.

В декларации за 2016 год Дмитрий Кобылкин указал сумму в 18,5 млн рублей против 19 млн в 2015 году. Недвижимости и транспорта у него нет. Доход супруги главы региона составил 33 тыс. рублей. В собственности у нее квартира площадью 51,1 кв. м, земельный участок для садоводства и огородничества — 1936 кв. м. Она также владеет легковым автомобилем «Лэнд Ровер» 2014 года выпуска.

Настораживает лишь факт, что Дмитрий Кобылкин продал земельный участок площадью 284 кв. м. за 1,3 млн рублей в 2016 году. Что за «золотые» сотки и где столь дорогостоящая земля, интересуются наблюдатели.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев задекларировал доход в 2016 году в 11 млн 176 тыс. рублей, что на три миллиона больше декларации-2015 (8 млн 262 тыс. рублей). У четы Якушевых в совместной собственности есть земельный участок в 25 соток и жилой дом площадью 472 кв. метра. У главы Тюменской области в собственности имеется гараж на 20 кв. м, а у его супруги Ларисы автомобиль Audi A4. Супруга тюменского губернатора в минувшем году реализовала наследство на 9,1 млн рублей. Ее общий доход составил в 2016 году 9,7 млн рублей, тогда как в 2015 году Лариса Якушева задекларировала 915 тыс. рублей.

Отметим, что глава Тюменской области первым из тюменской матрёшки опубликовал сведения декларации-2016.

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