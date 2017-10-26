Нелегальных мигрантов в Москве станет больше, считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 октября, комментируя планы мэра Москвы Сергея Собянина, которыми тот поделился 25 октября, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами столичной думы.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

Выступление, надо признать, вышло и впрямь занятным, а сам градоначальник не скупился на обещания. Так, он заверил всех, что за 2017—2018 годы средняя заработная плата врачей в Москве должна вырасти примерно на 40% и достигнуть 120 тыс. рублей в месяц. Также мэр распорядился запустить мониторинг реальной трудовой нагрузки врачей и следить, чтобы эскулапы не страдали от хронических переработок. Увы, эта трогательная сострадательность плохо вяжется с тем, что именно по вине городских властей в столице прошла так называемая «оптимизация», стоившая работы более чем 8 тысячам медработников. Разумеется, те, кто остался, стали работать больше, но об этом неприятном эпизоде Собянин почему-то решил умолчать.

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Дарья Антонова ИА REGNUM В московском метро

Не меньшее участие проявил он к нелегкой доле пенсионеров и других получателей государственной помощи. Выступая в Мосгордуме, мэр сообщил о кратном увеличении социальных выплат.

«Размер ежемесячных детских пособий для малообеспеченных семей вырастет в два — пять раз, — подчеркнул градоначальник. — Для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, пособия повышаются в два раза и более. Например, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом повышаются с 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц. Выплаты на школьную форму многодетным вырастут с 5 до 10 тыс. рублей».

Минимальная пенсия в Москве также будет увеличена на 3 тыс. рублей — с 14 500 до 17 500 в месяц.

Все, впрочем, прекрасно поняли, что причины мэрской щедрости гораздо более прозаичны, чем это пытается представить он сам.

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«Это попытка купить лояльность пенсионеров и других граждан на выборах, причём не только мэрских, но и президентских, — комментирует посулы Собянина Федоров. — Надо успокоить настроения в Москве. Понятно, что там оппозиционные настроения выше, чем в других регионах. Конечно, это циничная и грубая попытка подкупа избирателей. Да, многие наши пенсионеры по-советски доверяют власти, но кроме этой категории граждан есть ещё и другие, которые очень недовольны. Кстати, то, что он уже начал так работать с избирателями, говорит о шаткости его положения. Ему нужно срочно хоть как-то поправить свой имидж».

Юлия Крижанская ИА REGNUM В московском дворе

Критично выступление Собянина в Мосгордуме встретили и сами депутаты. В частности коммунисты напомнили мэру, что в столице разрушается «принцип участковости». Платными становятся кружки и секции, продленка в школах. Исчезает система городских летних лагерей для школьников, а многодетные семьи годами ждут субсидии на покупку жилья. И в социальной сфере наблюдается рост доли платных услуг.

Разумеется, всё это вызывает недовольство населения, и эту враждебность нужно срочно перенаправить на кого-то другого. В нашем конкретном случае мальчиками для битья стали мигранты. Их судьбе Собянин тоже посвятил часть выступления. Надо, мол, заставить их платить ещё больше за свои трудовые патенты, «чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники». Чем руководствуется мэр, понять непросто. Кто-то может предположить, что перед нами хитроумная схема увеличения стоимости мигрантского труда, а стало быть, и понижение его привлекательности для работодателя. Увы, всё гораздо проще. Собянин, скорее всего, просто заигрывает с наиболее ксенофобской частью местного населения, рассчитывая получить его поддержку. Видимо, он не понимает, что как раз здесь ему будет сложно что-нибудь выгадать.

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«Для многих москвичей очень болезненна тема трудовой миграции, — напоминает Федоров. — Собянин косвенно даёт им понять, что усложнит пребывание мигрантов. Однако как раз эта часть его предвыборной стратегии не срабатывает абсолютно. Как раз муниципальные власти Москвы являются довольно серьёзным потребителем мигрантской силы. Его популизм приведёт к тому, что часть мигрантов просто перейдёт на нелегальное положение, и будет по-прежнему эксплуатироваться нерадивыми чиновниками и бизнесменами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мигранты на работах по благоустройству московских улиц

Иными словами, всё станет только хуже. Не любящие мигрантов москвичи по-прежнему останутся в плохом настроении, а приезжие рабочие продолжат трудиться на московских улицах. Изменится разве что величина взяток, которую станут получать определённые категории чиновников. Хотя, может быть, как раз об их интересах и печётся гражданин мэр?

«Превращение Москвы в Москвабад, осуществляемое этим же самым мэром, достало уже всех, — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. — Подождём, когда он начнёт реализовывать свои слова на деле. Но эффект будет небольшой. Часть мигрантов действительно не поедет в Россию, а часть продолжит работать нелегально и будет «крышеваться» теми же самыми чиновниками той же самой мэрии».

Что интересно, фракция ЛДПР также критически оценила мэрские идеи. В частности депутат Госдумы Ярослав Нилов тоже высказал опасения по поводу того, что повышение стоимости патентов может спровоцировать нелегальную миграцию.

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Её москвичи, быть может, ещё бы пережили, но вот следующая инициатива мэра повергла экспертное сообщество в шок. Речь идёт о возможности запуска пригородных электричек, которые будут следовать через центр города и соединят разные районы Подмосковья. Как заявил Собянин:

«С РЖД и коллегами из Московской области и Минтранса мы обсуждаем идею нового мегапроекта — превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр, например, от Зеленограда до Балашихи или Подольска, будет работать в режиме МЦК».

Столь странный и довольно неясно сформулированный прогноз не остался без критических замечаний.

«Во-первых, я вообще не понял, о чём идёт речь, потому что все пригородные электрички и так идут через центр города, — отметил Делягин. — Вокзалы находятся в центре Москвы. Если господин Собянин этого ещё не знает, то, вероятно, ему стоит посмотреть на карту. Хотя бы один раз. Совершенно непонятно, что он хотел сказать. Во-вторых, если это будет сделано так же, как его плитка, и с теми же последствиями, это будет очередной катастрофой. Если по каждому такому диаметру электрички будут отправляться с такой же частотой, с которой следуют поезда по МЦК, то, простите, а как же будут двигаться по тем же самым путям поезда дальнего следования и грузовые поезда?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство московских улиц

Как подчеркнул эксперт, сейчас главное, что видят москвичи, — это развороченные улицы, причём даже в центре.

«Они такими развороченными уйдут под снег, — прогнозирует Делягин. — Если же они (мэрия — прим. ИА REGNUM ) успеют всё сделать, то зиму это покрытие не переживёт. Там, где они плитку положили, в некоторых местах её уже нет. Кроме того, они заузили Садовое кольцо, создав чудовищную ситуацию с пробками на ровном месте, как я понимаю, просто для того, чтобы положить больше плитки. Если Собянин такие же навыки и технологии применит к пригородным электричкам, то денег будет выброшено на ветер и рассовано по карманам немерено, безумно много, а людям станет от этого не лучше, а хуже. Невнятность его высказываний заставляет вздрагивать».

При этом Делягин согласился с тем, что, скорее всего, нынешний мэр активно готовится к новому избранию, но зря.

«Собянин, судя по его заявлениям о повышении пенсий и заработной платы, вступил в предвыборную кампанию — за должность президента или премьера, увидим, — считает Делягин. — Но в Москве он точно наберет не больше Ксюши Собчак. А то и меньше».

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