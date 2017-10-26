В Госдуме посоветовали Собянину, как снизить число мигрантов

Москва, , 10:15 — REGNUM Повышение стоимости патентов для мигрантов в Москве может спровоцировать нелегальную миграцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Понимаем, что если поднимать стоимость патента, это может привести к обратному, возможно, какая-то часть лиц, которые приобретают этот патент, они не будут приобретать», — сказал Нилов, отметив, что это может спровоцировать нелегальную миграцию.

В ЛДПР предложили мэру Москвы Сергею Собянину меру по борьбе с миграцией.

«Каждый год в Москве меняют плитку черную на белую, серую на зеленую, улицы расширяют, сужают, асфальт меняют где надо и где не надо. Предлагается организовать процесс так, чтобы фирмы, которые осуществляют эти работы, только привлекали наших граждан без привлечения иностранной рабочей силы», — отметил депутат.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в Москве необходимо уменьшить количество мигрантов. В качестве одной из мер по сдерживанию роста миграционного потока он предложил увеличить в 2017 году плату за трудовой патент. При этом глава города не уточнил, на сколько необходимо повысить плату. По его словам, на сегодняшний день на 20 тыс. безработных москвичей, официально зарегистрированных в городе, выставлено предложений о работе на 170 тыс. человек.

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