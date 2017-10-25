Собянин значительно увеличивает социальные выплаты москвичам в 2018 году

Москва, , 16:36 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном повышении социальных выплат жителям столицы. Об этом московский градоначальник заявил сегодня, 25 октября, выступая в Московской городской думе с ежегодным отчетом о деятельности правительства столицы.

Выступая в Мосгордуме, Собянин сообщил о кратном увеличении социальных выплат для различных категорий москвичей, начиная с 2018 года.

«Размер ежемесячных детских пособий для малообеспеченных семей вырастет в два — пять раз. Для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, пособия повышаются в два раза и более. Например, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом повышаются с 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц. Выплаты на школьную форму многодетным вырастут с 5 до 10 тыс. рублей», — рассказал Собянин.

Минимальная пенсия в Москве будет увеличена на 3 тыс. рублей — с 14 500 до 17 500 в месяц. Эта инициатива коснется более 1 млн человек, подчеркнул Собянин. Кроме того, в 2018 году будут в два раза увеличены выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям граждан.

Сотрудникам московской системы социальной защиты также будет повышена зарплата в 2018 году.

Всего в 2018 году на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета Москвы будет направлено 430 млрд рублей. Собянин пояснил, что на социальные выплаты пойдут средства от сокращения программы «Моя улица».

«Финансирование «Моей улицы» по сравнению с нынешним годом уменьшается более чем в два раза. Высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат», — сказал Собянин.