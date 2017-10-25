Сергей Собянин обещает врачам зарплату в 120 тыс

Москва, , 14:00 — REGNUM За 2017—2018 годы средняя зарплата врачей в Москве должна вырасти примерно на 40% по сравнению с 2016 годом и составить 120 тыс. в месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании в Мосгордуме 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Столичный градоначальник поставил задачу департаменту здравоохранения запустить мониторинг реальной трудовой нагрузки врачей и оперативно принимать меры, если она превышает разумные пределы, чтобы решить проблему хронических переработок.

«Чтобы повысить зарплату врачам, фонд ОМС должен регулярно индексировать тарифы медицинского страхования. Необходимо подтянуть зарплату тех медиков, чей заработок значительно ниже среднего в конкретной больнице или поликлинике. Это очень важно», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в столице впервые разворачивается патронажная служба для объединения лежачих и малоподвижных больных. Также было принято решение о модернизации онкологической службы.

Мэр Москвы также добавил, что в три раза снизилась больничная смертность от инфарктов, а средняя продолжительность жизни в 2016 году составила 77 лет.

«Это соответствует уровню Парижа или Лондона», — отметил мэр.

Отметим, по данным Мосгорстата за август 2017 года, средняя заработная плата в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг населению в Москве составляет 57 тыс. рублей.

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Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами в 2016 году, мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял о недостаточном уровне оплаты труда медиков. Тогда он отмечал, что на уровень заработной платы будет влиять наличие сертификата «Московский стандарт врача». Отметим, что эта система сертификации только вводится.

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Ещё в 2013 году Сергей Собянин заявлял, что средняя заработная плата врача в Москве достигла 67 тыс. рублей, что отличается от данных Мосгорстата даже за 2017 год.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» в 2018 году составит 205 млрд 854 млн рублей, в 2019 году — 213 млрд 405 млн, в 2020 году — 221 млрд 941 млн рублей.