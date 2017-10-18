Чем больше чиновники в Белоруссии торопятся провести либерализацию экономики, чем чаще на подпись президента кладут новые указы, тем очевиднее становится абсурдность этой идеи. Ожидание по поводу подобного рода реформ и существующая белорусская реальность всё меньше соответствуют друг другу.

Ken Teegardin Экономика

Ожидание vs. Реальность

Началась эта неделя в Белоруссии довольно противоречиво. Так, 16 октября в Полоцке бастовали сразу 500 предпринимателей рынка из-за массовых проверок, которые начали сотрудники налоговой инспекции и ОБЭП. Как отмечал портал polack-news.ru со ссылкой на одного из предпринимателей, проверки начались неделей ранее, в результате чего работать стало практически невозможно.

«Каждый день проверяли по шесть человек. Внимание акцентировалось на накладных и других документах. Предпринимателей штрафовали, товар конфисковывали. Весь рынок закрылся, ведь люди боятся выходить на работу», — жаловалась одна из предпринимательниц.

На фоне этого показательного мероприятия в тот же день произошло самое громкое для бизнес-сообщества событие за последнее время: президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», который предполагает минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. В частности, в документе красиво говорится о смещении акцентов в деятельности контролеров на профилактическую работу, расширении применения вместо проверок мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, по результатам которых меры ответственности применяться не будут, если субъект устранит выявленные нарушения.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

Для предпринимателей в Полоцке это сообщение наверняка показалось издевательством: к ним контролеры успели до того, как Лукашенко подписал новый указ. Зато с восхищением и радостью информацию о соответствующем документе встретили владельцы крупных предприятий. Их надежды понятны, ведь о слишком жёстком контроле в отношении бизнеса (как, впрочем, и всех остальных сфер) говорил ранее и сам президент. Однако контролировать — это еще не значит приносить пользу. Вот предприниматели и рассчитывают, что снижение проверочной нагрузки положительно скажется на работе малого и среднего бизнеса. Об этом наперебой высказывались различные предприниматели в официальных белорусских СМИ. В итоге сложилось впечатление, что нигде, кроме как в подконтрольных властям средствах массовой информации, не верят в позитивные перемены.

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Между тем даже сторонники либеральных реформ в Белоруссии с осторожностью относятся к нововведениям. Например, в интервью порталу UDF. by руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук обратил внимание на то, что бизнесменам шампанское пить пока рано, потому что если в Белоруссии что-то отменяется, то это еще не значит автоматически, что чиновники не найдут новых поводов для проверок. Это может быть как защита труда, защита природы, так и ряд других «оснований», так как «государство контролирует всё — от рождения до гроба», а директиву № 4 уже по факту заблокировала номенклатура, в результате чего многие положения о либерализации не работают. Поэтому для начала Романчук призвал подождать год и посмотреть на результаты опроса предпринимателей.

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Kmd.dk Экономика

К тому же, как не без основания отмечают эксперты, документы эффективно работают, когда отлажены правила игры. Такой практики пока нет, хотя множество указов по либерализации экономики в Белоруссии принимают примерно с 2008 года. В указе «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» прописано, что за совершение грубых нарушений при проведении проверок на контролера будет накладываться административная ответственность, а именно штраф до 30 базовых величин. Но кто и как будет решать, какое нарушение считать грубым, а какое нет? В этом случае дело может дойти до судебного спора контролёра и бизнесмена, а в Белоруссии, как мы знаем, выносится более 90% обвинительных приговоров, то есть с большей долей вероятности решение может быть принято не в пользу контролируемого.

Хотели, как лучше, а получилось…

Для индивидуальных предпринимателей в Белоруссии эта неделя тоже стала знаковой. 18 октября были внесены изменения в решение №261 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», согласно которым утвердили ставки единого налога для физлиц, которые имеют право заниматься бизнесом без регистрации ИП. Этих видов деятельности достаточно много: от реализации хлебобулочных, кондитерских изделий, парикмахерских услуг, починки часов, обуви, мебели до сдачи в аренду помещений, дач, производства одежды и разработки веб-сайтов.

Таким образом власти как бы пошли навстречу гражданам, которые решили заниматься предпринимательством, не регистрируясь. Правда, соответствующая мера, скорее, принесет больше пользу бюджету, чем самим предпринимателям. В частности, прежде чем начать заниматься реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции в Минске, физлицо должно заранее оплатить единый налог в размере 2 059 белорусских рублей (около 60 509 российских рублей). Если же физическое лицо собирается предоставлять для проживания жилые помещения, садовые домики или дачи, то за каждое помещение гражданин должен уплатить единый налог в 11 659 белорусских рублей (342 631 российских), если в квартире более двух комнат, то 14 559 белорусских рубля (427 855 российских). Конечно, если гражданин, например, собирается официально зарабатывать распилкой и колкой дров, то для него ставки меньше — 659 белорусских рублей (19 366 российских).

User 699 Флаг Белоруссии

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Обратим внимание, что единый налог уплачивают до начала деятельности не позже, чем первого числа отчетного месяца. Размер ставки различается в зависимости от региона и вида экономической деятельности. Таким образом, прежде чем начать печь торты или заниматься другой экономической деятельностью без регистрации, перечень которой зафиксирован в указе №337, физическое лицо должно собрать огромную сумму. Вопрос: откуда честный гражданин должен брать такие деньги, если он еще не начал официально заниматься предпринимательством? То есть он должен либо копить несколько месяцев или даже лет, либо брать кредит (и такая мера предусмотрена). Однако при этом нет никаких гарантий, что бизнес не прогорит. Деньги никто не вернет. Для ИП предусматривается возможность возврата налога, если он временно нетрудоспособен; полностью или частично не осуществлял свою деятельность; потерял право пользоваться местом или основными средствами, в которых или с помощью которых он работал; не осуществлял деятельность из-за решений госорганов; не осуществлял деятельность в результате возникновения чрезвычайных ситуаций или просто умер.

Власти, конечно, в скором времени планируют освободить бизнесменов от ряда налоговых и административных барьеров. Однако при таких ставках единого налога вряд ли уместно говорить, что предпринимателям жить станет легче. В условиях декрета «о тунеядцах» не регистрировать бизнес и при этом спокойно существовать не получится. Выходит, что огромная ставка может побудить даже честных граждан искать обходные пути. Например, фиктивно трудоустраиваться на одной работе и вести свой бизнес в страхе.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Такие меры не согласуются с логикой «раскрепощения бизнеса». Вместо того чтобы поддерживать малый бизнес, раз уж Белоруссия и так решила пойти по самоубийственному для нее пути либерализации экономики, власти вынуждают предпринимателей уходить в «тень» или брать на себя непосильную ношу. О каком увеличении количества рабочих мест и повышения уровня жизни граждан за счет развития бизнеса в этой ситуации может идти речь?

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