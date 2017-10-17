Белорусские бизнесмены ликуют: Лукашенко сократил количество проверок

Минск, , 16:18 — REGNUM Предприниматели в Белоруссии надеются на то, что сокращение проверочной нагрузки, которое предусмотрено указом №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», положительно скажется на малом и среднем бизнесе. Об этом в интервью агентству «БелТА» заявила сегодня, 17 октября, директор СООО «БТКВосток» из Мостовского района Елена Чубрик.

По ее словам, изменение в проверках должны облегчить работу бизнеса. Даже если предприятие работает без нарушений, то плановые проверки негативно влияют на ритмичность деятельности, считает Чубрик. Она отметила, что важным нововведением является закрепление ответственности руководителя в вопросе о закрытии бизнеса, если на то есть рекомендации проверяющих, поскольку, по мнению предпринимателя, часто нарушения несерьезные, и их можно разрешить без прерывания рабочего процесса.

Особенно для малого бизнеса важно, что произойдет смещение акцента работы в сторону профилактик и консультаций, ведь не всегда в штате небольшого предприятия есть сотрудники, хорошо знающие нормативные акты, считает директор СООО «БТКВосток».

Напомним, что в понедельник, 16 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», который направлен на минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. В подписанном Лукашенко указе есть несколько основополагающих пунктов. Первый — это уход от системы плановых проверок. Вместо них — выборочные проверки, которые контролер может проводить только в случае веских оснований. В частности, это неоднократные нарушения с чек-листами. При этом контролеры могут проверять только те факты, которые послужили причиной для проверки. Также нельзя будет проводить проверки в отношении находящихся в производстве правоохранительных органов материалов.

Второй важный пункт указа — это невозможность вынесения контролером решения о приостановлении деятельности проверяемого субъекта, его цехов, оборудования, производства. Такое решение может принять только предприниматель, а контролер может только рекомендовать. Правда, ответственность за нарушения с бизнеса пока не снимают.

Третий пункт — в отношении контролеров устанавливают административную ответственность за грубые нарушения при проверках. Например, если он не внесет запись о проверке в книгу учета. Четвертый пункт — реформа системы ведомственного контроля с переориентацией информации служб на проведение анализа и меры по повышению эффективности деятельности бизнеса. То есть такие службы станут возможностью реализации полномочий собственника для обеспечения эффективности работы подчиненных организаций.

Пятый важный пункт — в два раза сократят сферы контрольной деятельности. Также проведут оптимизацию надзорных органов, в результате чего треть контролеров утратят свои полномочия.

Отметим, что в конце сентября, когда Лукашенко принимал с докладом по проекту указа председателя комитета государственного контроля Леонида Анфимова, президент Белоруссии заявил, что страна должна уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов. По словам главы республики, проверять можно кого угодно, но только при наличии оснований.

Указ №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» — еще одна мера по либерализации белорусской экономики, направленная на «раскрепощение бизнеса». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия давно созрела к реформам, однако, по мнению экспертов, они не обязательно должны быть либеральными, ведь такой вариант может дать какой-то положительный эффект только в случае быстрорастущей экономики.

Между тем в республике с 2011 года продолжается экономический кризис, который сопровождается ростом количества малообеспеченных граждан и падением реальных доходов населения. Экономику республики поддерживают в основном прямые и скрытые инвестиции из России. Тем временем администрация президента и правительство в Белоруссии продолжают соревноваться за то, кто более активно занимается либерализацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии открестились от идеи обеспечительного депозита для бизнеса