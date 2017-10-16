В Белоруссии открестились от идеи обеспечительного депозита для бизнеса

Минск, , 16:20 — REGNUM Проект декрета «Об обеспечительном депозите» для бизнеса в Белоруссии рассматривали только на уровне экспертов, однако министерство по налогам и сборам не собирается развивать эту идею. Как заявил в воскресенье, 15 октября, глава министерства по налогам и сборам республики Сергей Наливайко в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1», МНС не будет изучать проект соответствующего документа

Ранее в белорусских СМИ появилась информация о том, что в республике разрабатывается декрет «Об обеспечительном депозите», суть которого состоит в том, что бизнесмен, заранее положив средства в «Беларусбанке», может уйти от уголовной или административной ответственности по ряду экономических нарушений. Отмечалось, что такую меру могут осуществить в рамках либерализации белорусской экономики, чтобы организовать новые поступления в бюджет.

Суть обеспечительного депозита такова: бизнесмен заводит счет в банке не менее, чем на 50 тысяч белорусских рублей, далее если против предпринимателя появляются основания для заведения уголовного или административного дела, то правоохранители для начала проверяют есть ли у бизнесмена обеспечительный депозит. Если есть, и денег хватает для покрытия публичных обязательств, то дело против него не заводится или проводится гораздо мягче. Через систему дистанционного банковского обслуживания банка правоохранители должны блокировать часть депозита, а потом в течение 20 дней бизнесмен должен заплатить компенсацию в бюджет в размере 30% суммы публичных обязательств. Если откажется, то сумму судебные исполнители будут взыскивать принудительно, писали в СМИ.

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По словам Наливайко, информация о том, что министерство по налогам и сборам рассматривает подобный проект документа — неправда. Глава МНС предположил, что импульс для распространения таких данных появился благодаря тому, что министерство рассматривает множество предложений, поступающих от общественности на интернет-сайты и от бизнес-союзов. Так, среди этих предложений была и идея об обеспечительном депозите.

«Поэтому данная идея, не более того, была рассмотрена на уровне экспертов»,— сказал министр.

Он подчеркнул, что сама по себе эта идея «не заслуживает внимания». В ближайшее время в Белоруссии и вовсе не планируется вводить новые налоги и сборы, отметил Наливайко. Мораторий на новые налоги и обязательные платежи в бюджет связан с тем, что этот пункт обозначен в плане социально-экономического развития Белоруссии на ближайшее время и в пакете документов, который недавно подписал президент республики Александр Лукашенко.

Между тем Sputnik выяснил у члена совета по предпринимательству, главы исследовательского Центра Мизеса, экономиста Ярослава Романчука, что проект декрета был разослан в бизнес-сообщества для изучения и обсуждения. Более того, предполагалось, что документ будут обсуждать на ближайшем заседании совета. По словам Романчука, теперь совет не понимает, как вести общественное обсуждение проекта декрета президента об обеспечительных депозитах.

Экономист сказал, что министерство налогов и сборов Белоруссии действительно не имеет отношения к этому декрету. Однако, как предположил Романчук, среди авторов документа могут быть Комитет Госконтроля, его департамент по финансовым расследованиям и, возможно, даже аналогичные структуры МВД.

Отметим, что информация о декрете об обеспечительном депозите вызвала широкую критику общественности и в бизнес-сообществе.

Также в конце сентября глава Белоруссии заявил, что для работы бизнеса в стране необходимо облегчить условия. В частности, сделать налоговую сферу предсказуемой, а до 2020 года ввести запрет на введение новых налогов и повышение налоговых ставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая мера осуществляется в рамках новой попытки провести либерализацию экономики страны. Таким образом власти хотят снять с себя огромную часть ответственности и переложить ее на бизнес, надеясь, что он обеспечит население работой и достойной зарплатой, чего само государство сделать не может. Однако по мнению множества экспертов, эта попытка обречена на провал и только осложнит и без того не легкую жить граждан.

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