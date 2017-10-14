Анастасия Полозкова, , 11:50 — REGNUM

Белорусские власти с новой силой взялись за либерализацию экономики страны, видимо, ожидая, что прежняя экономическая модель вот-вот рухнет, как карточный домик. Опасения понятны: несмотря на положительные прогнозы нескольких международных рейтинговых агентств, страна все еще находится в ожидании реформ, которые ей давно обещают, но по существу не проводят. Правда, либеральные изменения вряд ли принесут пользу населению, ведь проводятся они бизнесменами для самих себя.

Эта неделя в Белоруссии началась с того, что президент Александр Лукашенко во вторник, 10 октября, подписал указ № 370 «О Совете по развитию предпринимательства», куда входят ряд документов о развитии предпринимательства и «стимулировании деловой активности». Главная цель этого указа — повысить роль совета, расширив его полномочия.

Инструмент лоббирования бизнес-интересов

Что примечательного в этом документе, являющимся одним из важнейших для проведения либерализации экономики Белоруссии? Во-первых, состав совета. Текст указа уже размещен на сайте президента республики, поэтому все положения документа можно легко проверить. Итак, в совет вошли 26 членов, которые являются представителями малого, среднего и крупного бизнеса из различных сфер экономической деятельности. Например, это председатель совета директоров ООО «Табак-инвест» Павел Топузидис, который стал заместителем председателя совета. Однако интереснее всего, что оказывать влияние на правительство и министерство экономики Белоруссии теперь могут и представители зарубежных компаний, ведь в совет вошли, например, директор иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия «Барро» Василий Баранчук; Юрий Звыцевич, директор совместного ООО «Фреор Рефригерайшн», дочернее предприятие компании «Фреор»; гендиректор белорусско-германского СП «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский; гендиректор совместного ООО «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК» Сергей Новицкий.

Во-вторых, в белорусских СМИ сообщили только, что совет теперь будет рассматривать и согласовывать проекты нормативных правовых актов о порядке и условиях ведения предпринимательской деятельности, а также может напрямую в министерство экономики и правительство вносить предложения об изменениях в законодательстве. Ведомство или правительство обязано будет их рассматривать. Между делом члены органа смогут участвовать в работе общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства.

Однако если открыть указ и внимательно его прочитать, то выясняется, что на совет возлагается множество самых разных задач. Орган должен будет готовить предложения, например, по совершенствованию и координации работы органов госуправления и госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений предпринимателей. Также это предложения по изменениям в системе налогообложения предпринимателей, по привлечению белорусских и иностранных инвестиций, по использованию финансовых средств для поддержки предпринимателей, по участию в разработке различных программ и другое. Самые интересные пункты о том, что совет будет вносить предложения по пропаганде в СМИ опыта зарубежных и отечественных предпринимателей, по изучению зарубежного опыта и заниматься разработкой предложений по совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров для предпринимательства. И конечно, совет будет вносить предложения по защите прав и интересов предпринимателей. Свое первое заседание орган проведет уже в ближайшее время.

Нет сомнения в том, что капиталисты сделают все для улучшения собственного положения. Тем более, что теперь представители отечественных частных предприятий и иностранных «дочек» различных компаний смогут прямым образом влиять на белорусские власти. Подобный совет существовал и раньше, но был наделен значительно меньшими полномочиями. Теперь же правительство, видимо, решило переложить огромную долю ответственности на владельцев крупных компаний, надеясь, что они и обеспечат население работой, которую не может обеспечить само государство. совет, конечно, формально может только предлагать, но на деле сможет прямо лоббировать свои интересы. Собственно, удивляться этому не приходится: какой путь — такие и средства.

Учитывая пункт о пропаганде, белорусские СМИ, видимо, в скором времени заполонят истории об удачливых людях со «врождённой предпринимательской жилкой», которые благодаря своей настойчивости и трудолюбию «сделали себя сами». И безусловно, это очередной поклон Белоруссии в сторону Запада, так как либерализация экономики будет проводиться с учетом зарубежного опыта, что прямо прописано в указе.

Двойная игра

И все же западное влияние на белорусские власти — дело не новое. Яркий тому пример — кредит в размере $60 млн Всемирного банка на развитие малого и среднего бизнеса в республике, который был одобрен 26 сентября. На этой неделе стало известно, что специалисты ВБ будут консультировать белорусских бизнесменов, а также правительство по поводу совершенствования нормативно-правовой среды, которая регулирует деятельность частного сектора.

Помимо этого, стороны сейчас разрабатывают новую стратегию сотрудничества. Ради этого глава министерства экономики республики Владимир Зиновский отправился в Вашингтон.

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В погоне за деньгами: Минск и ВБ разработают новую стратегию сотрудничества

Не стесняется Минск на одни и те же цели брать деньги не только на Западе, но и у своих ближайших союзников. Так, на этой неделе Евразийского банка развития (ЕАБР), который постоянно поддерживает кредитами белорусскую экономику, подписал с коммерческим банком РБ ЗАО «Альфа-Банк» договор о займе в сумме на $10 млн для поддержки малого и среднего бизнеса, а также на программу повышения энергоэффективности. В то же время российский «Газпромбанк» заключил с министерством финансов Белоруссии соглашение о сотрудничестве для «содействия решению приоритетных задач укрепления финансовой стабильности Белоруссии и диверсификации источников финансирования бюджета».

Все это в очередной раз подтверждает слова многих российских и белорусских экспертов о том, что либерализация экономики республики — это не что иное, как способ выманивания денег как у отечественных, так и иностранных инвесторов для поддержания своей экономики. Ради этого Минск не гнушается работать сразу на две стороны, говоря России о «братской любви», а Западу о желании экономического сотрудничества.

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Исходя из всех этих данных, можно сделать вывод о том, что либерализация белорусской экономики проводится для облегчения жизни только самих бизнесменов, в том числе иностранных. Проводя такие изменения, Минск организует на своей территории еще более активное внешнее управление ради получения иллюзорных бонусов. К чему это приведет, покажет только время. Ясно одно, ни о каком суверенитете страны в таких условиях речи быть не может.

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Либерализация экономики — «шоковая терапия» для Белоруссии

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