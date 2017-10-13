Парламент Литвы вот-вот начнёт расследование по поиску и выявлению внутренних врагов. Всех тех, кто хоть как-то связан с Россией. Начнут с политиков, затем спустятся к бизнесу, а далее, глядишь, перекинутся и на физических лиц.

Atomic-energy.ru Миндаугас Бастис

Причиной стала громкая история с бывшим вице-спикером Сейма, социал-демократом Миндаугасом Бастисом. Оказалось, он был дружен и общался с рядом граждан России, которые были так или иначе связаны с госкорпорацией «Росатом». Несколько встреч стали причиной штопора Бастиса с политического олимпа. Сейчас он дожидается завершения процедуры импичмента, ему грозит не просто позорное изгнание из парламента, но и обвинение в государственной измене, и, возможно, уголовное преследование. Всё это мы ещё скоро увидим.

Параллельно с этим идёт расследование вокруг связей и семейного бизнеса другого политического долгожителя — также социал-демократа Артураса Скарджюса. Его родственники работают в области ветряной энергетики, а СМИ выяснили, что все концы ведут в Белоруссию, где работает местное совместное предприятие, которому банковский кредит выдала белорусская дочка «Газпромбанка». Словом, судьба Скарджюса будет не менее яркой для общественного пространства и печальной для него самого, чем у Бастиса.

Это только два самых крупных примера. Их — масса. Казалось бы, банальная внутренняя борьба под прикрытием якобы угроз со стороны России. Уничтожат одну партию, да и только. Всего и делов-то.

Но что, если предположить, что парламентское расследование пройдёт по-настоящему честно? То есть к ответу призовут всех по одному критерию: есть связи с Россией — виновен. Мы подскажем литовским политикам.

Признать вражеским агентом, который сам напрашивался на контакты с россиянами, надо в первую очередь инициатора этого расследования, председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутаса Бакаса. Когда он ещё до избрания в сейм Литвы был профсоюзным деятелем, он активно искал контакты с российскими профсоюзами должностных лиц. Не просто искал — письмо писал в посольство на имя в тот момент посла России в Литве Владимира Чихвадзе. Как только эта информация стала достоянием общественности, меч навис над головой самого Бакаса. Он, конечно, попытался оправдываться, но раз искать всех, кто хоть как-то связан с Россией или пытался контактировать с россиянами, то тогда уж до конца. Виновен!

После того, как Бакаса назовут «предателем», следует взяться за главного «агента влияния». Это — председатель победившей на выборах партии Союз крестьян и зелёных Литвы, партийный шеф Бакаса, который уговорил и делегировал на пост премьера Саулюса Сквернялиса, главный аграрий Литвы Рамунас Карбаускис.

Он — владелец империи Agrokoncernas. А кого представляет эта фирма в Литве? Немецкий концерн BASF, швейцарские фирмы Birchmeier, Felco, и… российский (!!!) концерн Acron. Российская компания Acron Group является одним из лидирующих производителей минеральных удобрений в мире. Ее владелец — миллиардер Вячеслав Кантор. Forbes оценил его имущество в 2,4 млрд долларов США. Уже после выборов литовские консерваторы прямо обвинили Карбаускиса в работе «на Кремль». Да и вообще, театром имени Маяковского в Москве руководит родной брат Рамунаса Карбаускиса Миндаугас Карбаускис. Нужно ещё доказательства, что это однозначный «враг Литвы»? Если парламентское расследование будет честным, то его нужно выгонять из Сейма, да и всю партию распускать. Разумеется, лишить должности и премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Все же знают, кто его поставил на этот пост! Виновны!

В принципе, даже этого хватило бы для самоуничтожения всей политической системы Литвы. Но это далеко не единственные действующие политики, от которых можно найти нити в Россию или к российскому бизнесу. Например, в 2007 году в Литве разразился скандал, когда местная госбезопасность предала огласке переговоры консерваторов с компанией Dujotekana. Она, как известна, была связана с «Газпромом». А ведь на встрече была вечный борец с Россией Раса Юкнявичене, а в справке ДГБ упоминается и бывший премьер, консерватор Андрюс Кубилюс. Виновны!

Или, скажем, либералы. Сейчас как раз идёт процесс в связи с подозрениями, что фракцию этой партии на корню скупал концерн MG Baltic. Достаточно зайти в раздел «география работ» этого предприятия, и мы узнаем, что концерну принадлежит, например, компания Mitnija, которая очень активна в Белоруссии. А враг с Востока, он же общий, должны решить литовские расследователи. Да и Белоруссия строит в 50 км от Вильнюса БелАЭС. Виновны!

И так продолжать можно долго. В ихтиологии описан процесс, почему морской петушок кусает себя за хвост. В большинстве случаев самец, грызущий свой хвост, проявляет реакцию на стрессовую ситуацию. От этого чаще всего страдают заказчики этой красивой рыбки. Её транспортируют в тесных резервуарах, и плавники и хвост петушка обвиваются вокруг его тела. Глупая рыбка не понимает, что это её собственный хвост. И начинает его грызть. Ещё одна причина: петушок не может достать соперника и в ярости кусает свой хвост. Что к Литве применительно, можно выбрать самостоятельно.