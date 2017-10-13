В Литве готовы искать и наказывать всех, кто хоть как-то связан с Россией

Вильнюс, , 12:18 — REGNUM Сейм Литвы начал рассматривать проект постановления, представленный председателем комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасом Бакасом, в котором предлагается сформировать временную парламентскую комиссию по расследованию относительно «незаконного влияния лиц, субъектов бизнеса и других групп интересов на госучреждения во время принятия решений и незаконного влияния на политические процессы», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 октября.

Предлагается сформировать комиссию из 12 членов сейма, которые согласно закону о государственных и служебных тайнах имеют право на работу или ознакомление с информацией под грифом «Секретно», при соблюдении принципа пропорционального представительства парламентских фракций.

Согласно проекту, комиссия должна будет установить случаи, когда путем поддержания связей с лицами, которые могут вызывать угрозу для интересов государства, предпринимались попытки оказывать незаконное влияние на госучреждения при принятии решений или незаконное влияние на политиков и (или) политические процессы; случаи финансирования деятельности политических партий и отдельных политиков, которые могут вызывать угрозу для интересов государства, т. е. случаи, когда предпринимались попытки оказывать незаконное влияние на госучреждения при принятии решений или незаконное влияние на политиков и (или) политические процессы; случаи, вызывающие угрозу для интересов государства, когда с целью повлиять на ситуацию в стратегически важных для национальной безопасности хозяйственных секторах оказывалось незаконное влияние на госучреждения при принятии решений или незаконное влияние на политиков и (или) политические процессы.

Комиссия должна будет представить сейму выводы и предложения до 1 декабря 2017 года. После представления за проект проголосовали 69 парламентариев, против был 1, воздержались 11.

После одобрения проекта он будет рассматриваться в комитете по национальной безопасности и обороне, который назначен главным комитетом, и в комитете по праву и правопорядку, который назначен дополнительным комитетом. Планируется, что этот вопрос вернется в зал заседаний сейма 17 октября.

Отметим, что под серьёзностью звучания формулировки о «незаконном влиянии» подразумеваются простые связи, знакомства или контакты граждан Литвы с представителями бизнес-кругов России. Так свою должность вице-спикера парламента потерял литовский политик Миндаугас Бастис, которого обвинили в «службе «Росатому» за его контакты с представителями российского концерна. При этом Бастис даже не вносил в парламент каких-то законов, которые позволили бы заподозрить его в лоббировании российских интересов. Он просто несколько раз встретился в неформальной обстановке с гражданами России, чего стало достаточно для начала процедуры вотума недоверия против него.

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