Среди сотен тысяч больных гипотиреозом, которых несколько лет назад лишили возможности приобретать легально в России препараты лиотиронина, его авторитет непререкаем, а знания и активная жизненная позиция помогли уже многим пациентам с глубоким поражением щитовидной железы осознать «что с ними не так». Сам он на медицинских форумах и в консультациях подписывается как Анвас, хотя в «миру» известен как Анатолий Васильевич Лазарев.

Флешмоб #РоссияЗаТ3 Больные гипотиреозом просят вернуть препараты с гормоном Т3 в российские аптеки

Флешмоб #РоссияЗаТ3 Препарат с гормоном Т3 жизненно необходим многим больным с гипотиреозом

Анвас — самый известный сторонник комбинированного лечения и уверен, что далеко не всем больным подходит монотерапия препаратами прогормона Т4. Но проблема в том, что его позиция идёт вразрез с принятым в России стандартом лечения, предполагающим одну-единственную «волшебную таблетку»: все доводы по поводу того, что далеко не всем подходят препараты левотироксина, официальная медицина категорически отвергает.

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«Есть один человек, который все время «возбуждается», что Т3 и только Т3. Мы пытаемся его пригласить к нам в клинику, но не знаем, где он есть, то ли в Израиле, то ли в Соединенных Штатах. Ему за 80, и он пишет все время Путину, что у нас нет Т3. Это очень активное начало, и уже есть консенсус международный. Мы уже все это объясняли, писали в разные инстанции», — прямым текстом заявлял академик Дедов в мае 2017 года. В обращении, полученном редакцией ИА REGNUM, Анатолий Лазарев сообщает, что глава Эндокринологического научного центра, академик РАН Иван Дедов говорит именно о нем, об Анвасе.

Напомним, гормоны щитовидной железы отвечают в организме за энергетический обмен, интеллект, память, настроение. У больных с серьёзным поражением щитовидки наблюдается упадок сил, развивается тяжелая депрессия, падает иммунитет. Одними из самых распространенных причин смерти таких людей могут стать рак и легочные заболевания. Все это Анатолий Васильевич испытал на себе сполна, а может быть, даже чуть больше.

Флешмоб #РоссияЗаТ3 Официальная медицина отказалась от лечения больных гипотиреозом при помощи комбинированной терапии

«Немного о себе: я был хорошим врачом реанимационной спецбригады скорой помощи. У меня нет кладбища за плечами! Но в автоаварии привязным ремнем раздавило правую долю щитовидной железы. Возникший гипотиреоз лечили врачи-эндокринологи. В результате ошибок в лечении заместительной монотерапией левотироксином я потерял щитовидную железу и две специальности. Зато из-за осложнений лечения приобрел инвалидность 2-й группы и непереносимость левотироксина.

Потому я был вынужден обучаться тиреоидологии по учебникам и по интернету, экспериментируя над собой. С 2009 года я перешел на самолечение лиотиронином. Так как понял, что лечение щитовидной железы в России и в других странах диктуется интересами фармпроизводителей левотироксина (90% доходности по уверениям западных СМИ).

Но в мире еще есть Врачи, которые нашли свой путь лечения гипотиреоза. В основном — в США и Австралии. Я учился у них, а не по руководствам (гайдам) продажных эндокринологических ассоциаций США, Европы и тому подобных. Результат: я остановил дальнейшие осложнения и победил гипотиреоз. И стал тереоидологом, помогаю больным России и русскоязычным всего мира выбираться из «ямы», в которую их загнали заместительной монотерапией левотироксином эндокринологи», — поведал Анатолий Лазарев в своем письме.

Редакция ИА REGNUM уже неоднократно приводила множество свидетельств пациентов, жизнь которых без комбинированной терапии стала совершенно невозможной. Те, кто вынужден теперь правдами и неправдами за многие тысячи покупать заветный препарат в Европе, требуют вернуть Т3 в российские аптеки. С пометками #РоссияЗаТ3 они размещают свои фотографии с воззваниями.

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Но в Минздраве по-прежнему считают, что в настоящее время на территории России зарегистрировано достаточное количество лекарственных препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреоза.

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Но Анатолий Лазарев полагает, что истинная причина сложившейся ситуации связана с переделом на фармацевтическом рынке.

«До 2011 года препараты лиотиронина (Т3) входили в группу жизненно необходимых лекарственных препаратов и продавались в аптеках. Врачи имели возможность проводить лечение «на выбор» — различное, в зависимости от реакций больных. Но случилось, что крупнейший фармпроизводитель «МЕРК» от оплаты сервера «ТИРОНЕТ» перешел к захвату рынка тироксина России (крупнейший рынок потребителей левотироксина), зарегистрировав в России эутирокс.

Фирма «Берлин-Хеми» до этого поставляла в Россию левотироксин, лиотиронин («трийодтиронин») и комбинанты. «Мерк», захватив рынок левотироксина, поставив эутирокс с большим диапазоном дозировок в таблетках (что совершенно лишнее, так как срок полувыведения Т4 из организма 7 дней), зарегистрировал в России свой лиотиронин — «новотирал» по более низкой цене, чем препараты фирмы «Берлин-Хеми», которая в дальнейшем прекратила поставки препарата.

А «Мерк», зарегистрировав новотирал, «забыл» его поставить. То есть больные гипотиреозом в России остались без жизненно необходимого препарата», — считает Анатолий Лазарев. По его словам, вряд-ли ведущие эндокринологи об этом не информированы, но они предпочитают молчать.

Флешмоб #РоссияЗаТ3 Препараты с Т3 жизненно необходимы тысячам россиян

Кстати, с медицинским сервером, о котором он упомянул в своём письме, тоже связана довольно любопытная история. Больные гипотиреозом, которым в ответ на многочисленные запросы рекомендуют задавать интересующие их вопросы специалистам на сайте thyronet.rusmedserv.com, попытавшиеся разобраться, кому принадлежит данный ресурс, были весьма удивлены тем обстоятельством, что IP сайта находится на американском хостинге liquid inc.

Вот что ещё удалось выяснить блогеру Юлии Гончаровой:

«Как говорит в таких случаях Д. Киселев: «Совпадение? Не думаю». Особенно если учесть, что дальнейшие исследования по этому адресу показывают, что на этом IP зарегистрировано более сотни организаций, имеющих отношение к медицине Российской Федерации. Причем речь идет не просто о частных клиниках, а именно о высокодоверенных специалистах, имеющих доступ к лечению руководителей Российской Федерации. Если попытаться узнать, а кто же является автором сайта русмедсервер, то выяснится, что автором является частное лицо, которое скрыто от доступа фирмой WHOISGUARD, INC., Панама. Звоните в Панаму, там вам всё скажут: +507.8 365 503. Однако надежность управления сайтом со стороны американского провайдера лицам, которые руководят сайтом rusmedserv.com, показалась недостаточной. Поэтому они передали управление администрирования DNS на Украину», — поделилась наблюдением Юлия Гончарова.

Анатолий Лазарев таким казусам ничуть не удивлён. Ему, кстати, так и не удалось опубликовать ни одной своей статьи на этом сервере, и он готов предложить свои публикации ИА REGNUM.

«Зарубежных эндокринологов я затрагивать не буду — там есть кому протестовать и собираться в «лечебные» группы в интернете в защиту своих интересов. Но эндокринологи России, к сожалению, в абсолютном большинстве не знают основ тиреоидологии и «лечат» больных гипотиреозом по стандарту Минздрава РФ и клиническим рекомендациям на уровне знаний 60-го года прошлого века, написанным одним известным ведущим эндокринологом. Только вылеченных нет, а есть имеющие осложнения от этого «лечения» заместительной терапией «исключительно» левотироксином», — полагает он.

«Минздрав и Росздравнадзор разбираться в этом не хотят, рекомендуют мне подавать в суд <…>Повторюсь: мне 82, я воспитан в СССР и до сих пор не изменил свои взгляды. Мне стыдно порочить в суде врачей! Тем более что они не виновны в том, что их так обучают <…>.

Но как помочь тем больным, кто нуждается в адекватном лечении? Как объяснить врачам-эндокринологам, что они отстают в знаниях на 50 лет? Что монотерапия левотироксином плохо изучена и чаще приводит в синдрому высокого обратного Т3 и его последствиям?» — написал медик Анатолий Лазарев в обращении к редакции ИА REGNUM.

Кстати, несмотря на то, Анатолий Лазарев сам вынужден поддерживать себя лиотиронином, обращение в ИА REGNUM он направил не потому, что «за себя любимого печётся».

«Я без проблем и бесплатно получаю циномель — французский лиотиронин в Израиле. То есть мне ничего не нужно самому, а российские больные не имеют даже платного лиотиронина в аптеках и страдают, о чем я знаю из их писем. Я знаю — как лечить, но нет препаратов, ЧЕМ лечить… Ответы на мои обращения к закону (в генпрокуратуру) приходят из Минздрава одни и те же: нет лиотиронина, не зарегистрировано и не регистрируется.

Это похоже на капиталистов-фармпроизводителей, чтобы «гуляла» свободная торговая ниша с высокой потребностью в продажах и никто из производителей лиотиронина не стремятся получить прибыль, зарегистрировав препарат в России. В чем дело? В том, что препараты поставляются на черный рынок при запрете поставки без регистрации. Но требуется разрешение с печатью Минздрава».

Как уже сообщало ИА REGNUM, беда в том, что возвращение комбинированной терапии в Россию в короткие сроки невозможно, поскольку по Закону «Об обращении лекарственных средств» препарат перед регистрацией и внесением его в список жизненно важных лекарственных препаратов должен пройти широкомасштабные клинические испытания.

У Анатолия Лазарева, этого без сомнения, есть и право, и знания, и опыт заявить свою точку зрения и отстаивать её. Редакции ИА REGNUM хотелось бы получить отклики от читателей: «Будет ли Вам полезным читать статьи авторства Анатолия Лазарева, посвященные различным аспектам лечения гипотиреоза?». Адрес для писем — sfo@regnum.ru.