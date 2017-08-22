Светлана Шаповалова, , 12:37 — REGNUM

У наших больных гипотиреозом, нуждающихся в комбинированной терапии, нет никаких официальных способов приобрести препарат с гормоном щитовидной железы Т3 (торговые наименования Тиреотом, Трийодтиронин, Тиреокомб). В России его теперь не производят, а заграничные аналоги не продают по причине отсутствия регистрации. Закончилась она еще 2010−2011 годах. Более того, в 2013 году Минздрав РФ со ссылкой на московское представительство компании «БерлинХеми/Менаринни Групп» ответил, что данные лекарства сняты с производства в Германии и в Россию поставляться не будут. Ситуация усугубилась в 2015 году, когда запретили ввоз лекарств, незарегистрированных в Российской Федерации. Очередной ответ Минздрава РФ, полученный на днях одним из больных, лишь подтвердил неутешительный вывод о том, что многие тысячи россиян вынуждены или медленно угасать, либо на свой страх и риск за огромные деньги приобретать препарат с гормоном у перекупщиков.

Кстати — в той же Германии, где теперь производят другой препарат с Т3: упаковку продают за 4000 рублей. Естественно, нелегально. Как тут не подумать о сговоре?

Официально ввезти из-за границы незарегистрированное лекарственное средство, согласно российскому законодательству, могут только определенные юридические лица: организации — производители лекарственных средств, организации оптовой торговли лекарственными средствами, иностранные разработчики лекарственных средств, а также некоторые медицинские, научные и образовательные организации по разрешению Минздрава РФ. Для этого разрешения требуется приложить ряд документов, получить которые, учитывая то обстоятельство, что российская медицина отказалась от комбинированной терапии гипотиреоза, совершенно нереально. Даже те доктора, которые пошли против системы и рекомендуют своим больным лечение с Т3, делают это неофициально, опасаясь последствий для своей карьеры.

Минздраву, к примеру, требуется предоставить заключение консилиума врачей федерального учреждения, в котором оказывается помощь конкретному пациенту, о назначении ему препарата. Также нужно обращение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ о необходимости ввоза лекарства. Помимо этого, необходимо предоставить копии личных документов конкретного пациента, которому требуется лечение незарегистриоованным препаратом, и копии документов производителя, подтверждающего качество медикамента. Много ли найдется чиновников, готовых отвергнуть общепринятый стандарт лечения и добровольно «записаться во враги» Минздрава?

«Комбинированных Т3-Т4 препаратов нет и, наверное, не будет», — сожалеет алтайский доктор Игорь Червяков.

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«Вспоминаются персонажи из русских народных сказок, как правило, злые мачехи или другие злодеи, которые так или иначе хотели извести доброго молодца. В сказках доброму молодцу помогали всякие волшебные сказочные существа типа Серого Волка или Царевны-лягушки. А у нас в нашей реальности может помочь только наша с вами взаимопомощь и взаимоподдержка, и понимание, что помогать, нам кроме нас самих, — некому. Текст из Минздрава особенно дико читать, зная, сколько всякой бесполезной всячины продается в аптеках. Ее ввозят, регистрируют, ею забиты все полки. Бесполезные БАДы даже рекламируют по телевизору. А вот Т3 — это нечто настолько закрытое за семью печатями и замками, что диву даешься. Уж так хранит его Минздрав, ну как Кощей Бессмертный то самое заветное яйцо. А потому что он боится жизни, а Т3 — это жизнь», — иронизирует в соцгруппе «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» Евгения N.

Но юмор таких, как она, вызван отчаянным положением. Особенно дико осознавать, что достойной жизни лишены даже те, кто настрадался в детском возрасте.

Наталья Екимова — блокадница, родилась перед самой войной. Ее семья, как и многие другие, пережила все ужасы Великой Отечественной войны. Комбинированную терапию гормонами щитовидной железы принимает с 1982 года. А теперь ей в Германии приходится с огромными трудами добывать дорогое лекарство.

«Очень бы хотелось покупать это в России, а не за границей», — говорит Наталья Федоровна.

В Германии вынуждена приобретать Новотирал и москвичка Светлана N. Онкологическое заболевание привело к полному удалению щитовидной железы в 2004 году. Единственный препарат, который ей помогал — Тиреотом, она принимала на протяжении 15 лет. После 2012 года, намучившись на монотерапии, тоже была вынуждена перейти на Новотриал и Тибон.

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По статистике, гипотиреоз — самая распространенная эндокринная патология, ею страдает от 5 до 10% населения. А по словам доктора медицинских наук, профессора кафедры эндокринологии ММА им. И. М. Сеченова Валентина Фадеева, от 10 до 15% больных на единственном оставшемся гормоне продолжают испытывать симптомы гипотиреоза. Тем не менее главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов заявляет, что в настоящее время на территории России зарегистрировано достаточное количество лекарственных препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреоза. Правда, в слова эти верится с трудом, когда видишь множество свидетельств врачей и тысяч пациентов о том, что прогормон Т4 преобразовывается должным образом в гормон Т3 далеко не у всех пациентов. Но, судя по истории Светланы Познахириной из Воронежа, местные доктора предпочитают «закрывать глаза» на это обстоятельство.

«Я обращалась в суд и обжаловала бездействие врачей и чиновников департамента здравоохранения Воронежской области, но мне было отказано, так как врачебная комиссия МСЧ №33 вынесла решение, что я не нуждаюсь в Лиотиронине. Решение принимали без меня и без медкарты и последних анализов. Узнала об этом из ответа департамента спустя несколько месяцев. Трийодтиронин (Лиотиронин) был мне назначен в 1998 году. И я его применяю по сей день, приобретаю в США», — рассказала ИА REGNUM Светлана.

Напомним, гормоны щитовидной железы отвечают в организме за энергетический обмен, интеллект, память, настроение. У больных с серьезным поражением щитовидки наблюдается упадок сил, развивается тяжелая депрессия, падает иммунитет. Одними из самых распространенных причин смерти таких людей могут стать рак и легочные заболевания.

О том, что доктора вынуждают больных доказывать, что им не подходит терапия с одним прогормоном Т4, поведала ранее бывший военный фельдшер и многодетная мать из Москвы Наталья Лилиенталь. В свое время, работая в Косово, она спасла не одну жизнь, награждена медалью Суворова, но теперь тоже вынуждена не жить, а выживать. Ее холодильник полон заветными препаратами, приобретенными у перекупщиков за рубежом.

Жительница Белгорода Мария N. рассказала, как по той же причине чуть не закончила свою жизнь в психиатрической клинике: матери троих детей с глубоким гипотиреозом, занимавшей высокую государственную должность, вместо комбинированной терапии Т3 назначили четыре вида антидепрессантов, которые ей нужно было принимать чектыре раза в день.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно в интернете стартовала акция: пациенты, вынужденные правдами и неправдами за многие тысячи покупать заветный препарат в Европе, требуют вернуть Т3 в российские аптеки. С пометками #ЗаТ3#Трийодтиронин#Лиотиронин#РоссияЗаТ3 они размещают свои фотографии с воззваниями. В группах «друзей по несчастью» размещены уже десятки фотовоззваний к Минздраву. Это, пожалуй, единственное доступное средство борьбы за выживание. Они полагают, что необходимо срочно добиться восстановления поставок препаратов Т3 в Россию из-за рубежа и возобновить отечественное производство подобных лекарств.

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Беда в том, что возвращение комбинированной терапии в Россию в короткие сроки невозможно, поскольку по Закону «Об обращении лекарственных средств» препарат перед регистрацией и внесением его в список жизненно важных лекарственных препаратов должен пройти широкомасштабные клинические испытания. А это огромные затраты. Да и в самом деле, что такое для западных компаний те несчастные 10% российских пациентов, когда на монотерапии для 90% можно получить огромную прибыль (плюс — на побочных заболеваниях, таких как рак, внушительную сумму заработать).

Хочется верить, что российской медицине хватит мужества признать ошибки, а депутатам — изменить законы, препятствующие спасению жизни и здоровья людей. Пока же на деле все сводится к принципу «спасение утопающего — дело рук самого утопающего» и неравной борьбе больных с Минздравом.