Светлана Шаповалова, , 12:05 — REGNUM

Их многие тысячи и они медленно угасают, но российская медицина не озвучивает точное количество больных гипотиреозом, нуждающихся в комбинированной терапии гормонами. Потому что официально таковых нет. Потому что «золотой стандарт» предполагает только монотерапию прогомоном Т4, который далеко не у всех преобразовывается в гормон Т3. Об этом свидетельствуют сотни сообщений в социальных сетях и группах «друзей по несчастью», а также несколько десятков коллективных воззваний к политикам и чиновникам от медицины.

В интернете стартовала акция: пациенты, вынужденные правдами и неправдами за многие тысячи покупать заветный препарат в Европе, требуют вернуть Т3 в российские аптеки. С пометками #ЗаТ3#Трийодтиронин#Лиотиронин#РоссияЗаТ3 они размещают свои фотографии с воззваниями. Между тем в редакцию ИА REGNUM поступило уже несколько обращений с просьбой продолжить разговор на эту жизненно важную проблему.

«Потому что чиновникам наплевать на миллионы больных, которые умирают от того, что просто нет денег купить препарат Т3 за границей. Ведь упаковка Тибона доходит до 8 000 рублей у перекупщиков, и не каждый себе может это позволить. Они просто продали жизни людей за очень большие деньги. Когда спрашиваешь любого эндокринолога за препарат Т3, у них становится такое лицо, как будто их ошпарили кипятком. Они кричат, что Т3 — убийца сердца, но почему-то в Европе и других странах этот препарат есть во всех аптеках», — отмечает Ирина N.

Кстати, именно от неё удалось узнать, что в России все-таки есть доктора, которые пошли против системы и назначают пациентам комбинированную терапию с гормоном Т3. Один из них работает в Санкт-Петербурге: N. единственный на всю северную столицу эндокринолог, практикующий «запрещенное лечение». Но именно оно помогло встать на ноги 44-летней жительнице Белгорода Марии N.

«Только Новотирал спас ей жизнь и она сейчас живет цветущая», — поделилась Ирина N. И действительно, при личном общении женщина поведала невероятную историю болезни.

В 44 года готовилась писать завещание

Напомним, ранее эндокринолог из Барнаула уже подтверждала ИА REGNUM, что одной из ее пациенток действительно не подходит принятая в России монотерапия прогормоном Т4 при лечении гипотиреоза, и что больная действительно вынуждена покупать Т3 за границей.

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Но если квалификации барнаульского доктора хватило распознать недуг, то в случае с Марией из Белгорода история чуть не закончилась трагично.

«Около полутора лет назад стала замечать, что у меня на фоне лечения от недостаточности надпочечников начали появляться «побочные эффекты»: тремор и боли в груди, а также другие неприятные ощущения. Случайно сдала анализ на ТТГ (тиреотропный гормон — основной регулятор работы щитовидной железы, прим. ИА REGNUM) и выяснила, что он у меня завышен. Мне назначили Эутирокс, но после его приёма стало еще хуже. Как я позднее узнала, у меня начались панические атаки. Это достаточно страшная вещь: в любое время суток перехватывает дыхание, учащается сердцебиение, боли в грудине, появляется дикое чувство страха вплоть до тошноты и рвоты. Так как не могла понять, что со мной происходит, вызывала скорую помощь. Прибывший доктор тогда предположил: «Может, у вас панические атаки?», но я не могла понять откуда это взялось, но предполагала, что это что-то с эндокринологией. Потому что с головой-то у меня было всё в порядке, а ощущение такое, будто я схожу с ума. Притом что у меня высшее образование и достаточно хорошая работа была, с которой мне пришлось уйти.

Потому что было невыносимо: постоянные депрессии, плаксивость и чувство, что не можешь ни встать, ни сесть. К примеру, если тебе нужно утром посушить волосы феном, ты не можешь держать руку, она у тебя просто падает от бессилия, не говоря уже об отёках и болях в мышцах. Я на самом деле в свои 44 года подумывала написать завещание: уже прикидывала, сколько я могу прожить, потому что организм разваливался», — рассказала Мария N.

Заместительная терапия: эндокринолог — психиатром

Но эндокринолог областной поликлиники, куда после начала панических атак обратилась Мария, после изучения истории её болезни «своего» заболевания у пациентки не нашел и «пнул» в соседний кабинет — к психиатру.

«Представляете? Там мне выписывают четыре вида антидепрессантов: Феназепам и другую дребедень. Я кучу денег на них потратила, но выпила только полтаблетки и сразу пришлось скорую вызывать, потому что еще хуже стало. Хотя психиатру я тоже показывала все свои анализы и обращала внимание на симптомы, говорила, что, возможно, это эндокринология, но доктор на это не обратила вообще никакого внимания. Полагаю, что если бы я в течение полугода всю эту кучу выпила как минимум оказалась бы в дурдоме. Потому что Эутирокс вообще никак не действовал. По сути, гипотиреоз нелеченным был и плюс дикие панические атаки. Представляете? Человек с тремя детьми, который занимал неплохую государственную должность, закончил бы свою жизнь в психушке. Я в этом уверена на сто процентов. Поскольку нужно было четыре вида антидепрессантов четырежды в день принимать! Это надо было догадаться человеку назначить! Причем это не какие-то там подпольные доктора — в областной поликлинике назначение сделали!», — поделилась пережитым Мария N.

«Любые деньги отдам, жить-то хочется»

Неизвестно, сбылись бы мрачные предсказания Марии N., но в соцсетях она нашла группы, где общаются больные гипотиреозом. Именно «друзья по несчастью» помогли ей осознать, что ее недуг, скорее всего, связан с недостатком гормона щитовидной железы и решиться на отчаянный шаг — попробовать Т3.

«И только благодаря вот этим группам я нашла этого врача из Санкт-Петербурга — списалась с ней и спросила, рассматривает ли она комбинированную терапию — она ответила утвердительно. Интернет интернетом, но мне было страшно самостоятельно назначать себе препарат, поэтому сама поехала в Питер и уже там эндокринолог дала заключение и назначение. Это было в апреле прошлого года, и вот прошло чуть больше года. Разница просто колоссальная. Если раньше по пятибальной шкале я чувствовала себя на двойку, то в данный момент я себя чувствую где-то на четверку. Конечно, гипотиреоз — это заболевание на всю оставшуюся жизнь — принимать таблетки нужно, но тем не менее я себя ощущаю нормальным полноценным человеком, даже подумываю — не пойти ли мне вновь на работу. Страшно вспомнить, как в прошлом году я уже прощалась с жизнью», — отмечает Мария N.

Гормон Т3, как и все от него зависимые россияне, она достает через посредников в интернете.

«Мне Новотирал присылают из Германии. Пачка обходится 4,5 тыс. рублей, а так она, может, тысячи две стоит. Между тем в России (до 2012 года) препараты с гормоном щитовидки, говорят, стоили копейки. Но я и такие, как я готовы любые деньги отдать, потому что жить хочется, и хочется жить нормально. И самое страшное — не дай Бог сейчас как-то запретят или ужесточат их ввоз. Если не будет возможности его покупать, уйти обратно «в бездну» для меня очень страшно», — приводит довод Мария N.

Вера в докторов и просмотренный диагноз

Мария подтверждает, что таких, как она — жизненно нуждающихся в комбинированной терапии, очень много.

«Но даже среди тех, кого я знаю с такими же заболеваниями, очень тяжело убедить попробовать Т3. Они чахнут на глазах, но верят слепо рекомендациям врачей. Помню, как в своей поликлинике, при постановке на учет, просила про комбинированную терапию, а мне ответили, мол, «без неё всё прекрасно лечится». Страшно представить, сколько таких людей, как я, могли в психбольницы попасть. Гипотиреоз дает страшные последствия и у каждого они проявляются по-разному», — рассуждает Мария N.

Вот уже более года она чувствует себя вполне нормально и не обращается к докторам. Между тем холодильник Марии стал походить на витрину в аптеке.

«Для надпочечников мне назначали Преднизолон. Я, пока его принимала, в такого крокодила превратилась! К другому врачу пошла — он мне сказал, что есть американский аналог. Теперь у меня холодильник забит Картефом и Новотиралом. Оба эти препарата не продаются в России, но я не поверю, что те люди, которые назначали мне бешеные дозы антидепрессантов, не знали о существовании аналогов. Хоть бы подсказали — намекнули. Но нет: вот вам таблетки — сходите с ума потихоньку», — иронизирует Мария N.

Алтайский доктор Игорь Червяков, ознакомившись с историей, Марии лишь посочувствовал.

«Жуткая и, к сожалению, не единичная история. Больная описывает типичную диагностическую ошибку, когда за надпочечниковой недостаточностью эндокринологи «просмотрели» гипотиреоз. Причем это только цветочки. В государственном здравоохранении, согласно протоколам, предусмотрено назначение отечественных препаратов, как правило, никудышного качества. А панические атаки до сих пор у наших докторов считаются вегетососудистой дистонией. Отсюда и психотерапевтическая помощь никакая. Грамотное назначение антидепрессантов отмечается в единичных случаях и, как правило, в зарубежных клиниках. Немудрено, что такие пациенты «доходят до ручки». В «дурку» они не попадают, но страдания моральные, да и материальные у них нешуточные. Ну, а что касается лечения гипотиреоза, то «воз и ныне там». Комбинированных Т3-Т4 препаратов нет, и, наверное, не будет», — полагает Игорь Червяков.

Напомним, до 40% населения России страдают от заболеваний щитовидной железы, в отдельных регионах процент пациентов приближается к 95%. В настоящее время врачи назначают пациентам препараты, содержащие только прогормон Т4, но некоторым больным для полноценной жизни необходим еще и гормон Т3. Без него качество жизни больных «стремится к нулю». Однако в России нет лекарств, содержащих гормон щитовидной железы Т3 (Трийодтиронин). Нет аналогов и заменителей.

О непрекращающейся пытке больных гипотиреозом рассказывала недавно бывший военный фельдшер и многодетная мать из Москвы Наталья Лилиенталь. Работая в МЧС, она спасла не одну жизнь, награждена медалью Суворова, а теперь вынуждена не жить, а выживать.

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В группе «Гормоны или Смерть» между тем ежедневно появляются десятки воззваний:

«Российские врачи, верните на территорию России лечение гормоном Т3 и смешанной терапией! Вспомните, что вы граждане России и наследники одной из лучших мировых Систем Здравоохранения — Советской!».

«Это борьба за выживание россиян с мировыми фармацевтическими корпорациями, которые как «троянские кони» пробрались в Российскую систему здравоохранения, найдя там поддержку среди продажных или некомпетентных «врачей» и чиновников от медицины».

«Мне всего 25 лет. Год назад у меня была удалена щитовидная железа, в связи с таким тяжелым аутоимунным заболеванием как диффузный токсический зоб. После операции моя жизнь превратилась в ад. Мои шикарные волосы полезли клочьями. Кожа стала очень сухая. Начались неизлечимые циститы. Сколько было потрачено средств на обследования и лечение, но все безрезультатно. И только лечение препаратом Новотирал избавило от всех этих «прелестей». Я просто в такой ярости, что президент наш к нам глух и нем».

И тут бы уже задуматься: а кому выгодно продвигать стандарт лечения, который, судя по всему, помогает не всем больным гипотиреозом? А может быть у тех, кто в 2012 году был ответственен за принятие решения отменить комбинированную терапию, не хватает духу признаться в ошибках?

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