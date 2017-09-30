Ручное управление

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Порой складывается впечатление, что Владимир Путин — это такой сказочный дядя Стёпа, который решает все проблемы. Надо ли снять котёнка с дерева или там в Сирии террористов прищучить — обращайтесь. Правда, ему за это и перепадает: что ни очередь в какой-нибудь жилконторе, так непременно злословия «вот бы Путин сам тут постоял». Однако народ упорно забывает о существовании премьер-министра, который, по идее, ведёт внутреннее хозяйство, и связывает всякое явление с президентом. Ручное управление, во многом благодаря «Прямой линии», имеет хорошую рекламу (а может, и ДмитриюМедведеву начать такую проводить, чтобы подразгрузить первое лицо?).

Вот и жители Сахалина обратились к Владимиру Владимировичу с требованием оставить доходы от нефтегазовых проектов в регионе. Возмущение и шок сахалинцев вызвал законопроект, о котором они узнали из новостей и сначала не поверили. Причем о проекте, как следует из официальных их сообщений, не знали даже местные власти. Проект предполагает перераспределение этих доходов в пользу федерального бюджета. И лишить регион половины бюджета. А ведь существуют правительственные документы, по которым нефтегазовые деньги должны оставаться в регионе.

«Для нас это будет носить катастрофические последствия. При таких обстоятельствах мы не сможем спланировать свой бюджет даже на текущие расходы. Если при бюджете области примерно в 100 млрд рублей выпадут порядка 40—45 млрд рублей, то остатка нам не хватит даже на жизнь. Мы уже не говорим о строительстве школ, учреждений здравоохранения, жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилого фонда. О программах, которые связаны с благоустройством городов и поселков, о льготах, которые мы принимали для многодетных семей, инвалидов, семей с низким уровнем доходов, для детей войны. Сокращения затронут все виды региональной государственной поддержки. Такое решение ударит и по Курилам. Программа по развитию островов просто не сможет выполняться, потому что в значительное степени финансируется из регионального бюджета. Для нас непонятно, почему, если такое решение принималось, это было сделано без учета мнения субъекта. Мы не были поставлены в известность», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Теперь сахалинцы обращаются к президенту. Отметим, что по итогам первого полугодия 2017 года Сахалинская область была в числе нефтегазодобывающих регионов, где больше всего сократились доходы бюджета из-за резкого снижения поступления налога на прибыль — сразу на 29%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

К Путину вопиют и родители города Всеволожск, расположенного прямо под Санкт-Петербургом. В своем письме они описывают давно перезревшую проблему с детскими садами. Дело, пишут родители, дошло до того, что некоторые дети вообще минуют детсад и идут сразу в школу, потому что мест нет. А ведь это проблема: работать вынужден только один родитель, второй — оставаться дома. При этом город продолжает расти, а мест для строительства социальных объектов — нет.

Петербург вообще на этой неделе отличился в плане социальной ответственности. Во время обсуждения губернаторского законопроекта о системе наёмных домов выяснилось, что в Жилищном комитете питерского правительства не знают, сколько в городе коммунальных квартир. По данным замглавы Жилкома Наталии Синей, в городе насчитывается порядка 16 000 коммуналок, а у депутата Оксаны Дмитриевой другие сведения: таких квартир — 85 000—89 000.

«Разберитесь, и Шияну доложите, и Георгию Сергеевичу доложите. Чтобы в цифрах не было диссонанса такого, мягко говоря», — сказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Дмитриева предложила объявить сотрудникам комитета о неполном служебном соответствии. Может, и пора? Особенно если вспомнить августовские выкладки главы Жилкомитета Валерия Шияна, из которых следует, что обычная питерская семья может накопить на трехкомнатную квартиру менее, чем за 7 лет, безо всяких долгов. Шияну с его доходом в 4,4 млн рублей за прошлый год и семи лет ждать не надо, но вообще есть что-то притягательное в этом неизбывном стремлении властей сильно преувеличивать слухи о благополучии народа, одновременно держась от него подальше. Есть в этом нечто царственное: сразу видно, что по ту сторону административного здания сидит не босяк какой, а почти патриций. Опять же, не зря проект федерального бюджета на 2018−2020 годы подразумевает увеличение расходов на зарплаты чиновников практически в каждом министерстве, индексацию зарплат госслужащих, а также депутатов Госдумы и членов Совфеда на 4%.

А вот на индексацию пенсий денег уже не хватило, извините: для работающих пенсионеров такая опция не предусмотрена. На свои 3,7% (даже не 4%) индексации смогут претендовать только те пенсионеры, которые не работают после выхода на пенсию. Удивительны на этом фоне лозунги «Не позволяй унижать себя, трудоустраивайся официально!» — так и хочется добавить: чтобы с тебя снимали налоги, на которые будут повышаться зарплаты чиновникам, а сам ты остался без жалких 3,7% индексации — ты и так обеспечен, у тебя и пенсия, и зарплата, а они за голый оклад пашут.

Читайте также: Зарплаты и министерства: расходы на чиновников в РФ «разморозят»

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

И всё бы ничего, но коммуналки тоже Путин расселять будет?

Известно, что государство — это не территориальные границы, а форма самоорганизации общества. Государство предполагает определенные социальные гарантии, которые оно предоставляет гражданам.

С этой точки зрения интересна сложившаяся в России ситуация, при которой в 90-е годы государство под предлогом развития гражданского общества дало гражданам возможность позаботиться о себе самостоятельно, создавая некоммерческие организации. И правда — мы же про самоорганизацию говорим, вот пусть и самоорганизовываются себе на здоровье (тем паче что самооблагаться уже начали). Социально ориентированные НКО были введены в закон «О некоммерческих организациях» в 2010 году опять же с целью решения соответствующих проблем. Есть и ещё один момент — в 2013 году доля господдержки НКО составляла всего 5%. Еще 22% в бюджет НКО давали доходы от деятельности и членские взносы, и главную часть — 73% — пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных фондов. Сейчас ситуация несколько изменилась, хотя кардинальных перемен в картине нет. Зато социально-ориентированные НКО (СОНКО) лучше спонсирует государство, и потому все больше НКО стали заявлять о своей «социальной ориентации».

«СОНКО рассматриваются не только как объекты поддержки со стороны государства, но и как субъекты взаимодействия с государством, способные оказать по ряду направлений данные услуги более эффективно и более высокого качества по сравнению с государственными и муниципальными учреждениями», — говорится в сентябрьском докладе Минэкономразвития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реабилитационный центр

Президентским указом №398 от 08.08.2016 НКО планируется запустить в 20 соцсфер, включая:

— оказание услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей;

— оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

— оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей соцуслуг путём организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

— профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

— оказание услуг, направленных на медико-социальную реабилитациию лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью;

— оказание услуг в области физической культуры и массового спорта и т. д.

И везде НКО будет справляться с задачами лучше, чем государство? Всё это может стать шикарным каналом для противоправной деятельности. Чем дальше контролирующие органы находятся от такого рода исполнения, тем больше вероятность, что реабилитация превратится в притон, а физическая культура — в подготовку экстремистов.

«Правоприменительная практика использования НКО в качестве поставщика подобных услуг показывает, что деятельность НКО в перечисленных областях неминуемо и ожидаемо ведёт к коррупции и тому подобным злоупотреблениям. Дело в том, что этим областям ни в коем случае не свойственен статус услуги. Когда начинают делать бизнес на том, на чём в принципе нельзя делать бизнес, это неминуемо ведёт к злоупотреблениям вплоть до должностных преступлений. Перечисленных, например, в альтернативном докладе президенту России от общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление», — сообщил ИА REGNUM Олег Барсуков, член адвокатской палаты Санкт-Петербурга, адвокат, правозащитник.

Более того: если пока социальные обязательства власти передаются в ведение НКО, то со следующего года районные администрации будут рейтинговаться и по такому показателю, как поддержка СОНКО. Так что власть будет оцениваться по тому, как хорошо она спихивает с себя свои обязательства под предлогом «ну вы же лучше справитесь». А чем будет заниматься тем временем она сама? Налоги собирать?

Читайте также: Государство отдаёт свои социальные обязательства НКО: зачем? кто ответит?

Дарья Антонова ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Тяжеловесы и патриоты

Тем временем главный оператор ручного управления в стране до сих пор так и не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на грядущих выборах президента. Интрига прояснится уже скоро: по мнению Путина, к декабрю основные кандидаты объявят о своих программах. Владимир Жириновский уже заявил о своей готовности сесть в президентское кресло, но стало известно и о еще одном желающем. «Российский Общенародный Союз» (РОС) решил выдвинуть кандидата. Им станет Сергей Бабурин.

«Бабурин — политический тяжеловес, и он один способен собрать голоса избирателей, не только не интересных тем же избирателям Зюганова, Миронова и Жириновского, но и объединить вокруг себя весь левоцентристский и патриотический спектр», — заявил сопредседатель РОС Евгений Артюх.

Реклама уже получается так себе, потому что насчёт «всех» левоцентристов и патриотов Артюх, конечно же, загнул. Может, это желание начать потихоньку навязывать избирателям своего кандидата как единственно подходящего, а может, он правда так считает. Про Наталью Поклонскую в качестве возможного кандидата в президенты тоже поговаривают в таком ключе — что она может подтянуть весь радикально-клерикально-монархический спектр, равный электоральной базе ЛДПР, и в таком случае 4% Поклонской кажутся более возможными, чем убедительные проценты Бабурина. Кстати, хотелось бы услышать от РОС, на какой результат они рассчитывают конкретно, потому что «весь спектр» — это не цифра. Тем более что Артюх пообещал настоящую конкурентную кампанию.

Слухи же о возможном выдвижении Поклонской пока остаются слухами, хоть и всё более частыми, оно и понятно: эксперимент был бы интересным. Пока что госпожа депутат продолжает стойко ассоциироваться с «Матильдой». Порой возникают курьезы: в ЛДПР, к примеру, уличили Поклонскую в «выдаче желаемого за действительное» после того, как она заявила, что депутаты всех фракций (снова это стремление говорить за «всех»!) решили заново попросить Генпрокуратуру запретить «Матильду». ЛДПР, сказал замглавы фракции Ярослав Нилов, ничего такого не подписывала. Кстати, фильм-таки покажет тот самый екатеринбургский кинотеатр «Космос», в который въехал на автомобиле поджигатель, предварительно проведший весь день в местном Храме-на-крови. На этой неделе стало известно, что поджог нанёс ущерб более, чем на 20 млн рублей, которые кинотеатр будет требовать от виновного в судебном порядке. От показа фильма решено не отказываться, однако эффект по стране всё-таки есть: смотреть «Матильду» можно будет под охраной Росгвардии.

Как пояснил руководитель петербургского общественного движения «За безопасность» Дмитрий Кудесов:

«Нездоровой ситуацией вокруг фильма могут воспользоваться террористические организации и экстремистские сообщества, цель которых дестабилизировать ситуацию в обществе перед президентскими выборами 2018 года».

На обращение Кудесова был получен ответ от врио начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексея Зинина, подтвердившего, что ситуация вокруг фильма потенциально может угрожать безопасности граждан, использована экстремистами и даже террористами. Да «здравствуют» православные радикалы, самые православные радикалы в мире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поликлиника

Психиатрия становится ближе

В России растет число тревожно-депрессивных расстройств, указал главный психиатр Москвы Георгий Костюк. В связи с этим он предложил лечить депрессию в районной поликлинике, а не в психоневрологическом диспансере.

«Оказание медицинской помощи в поликлиниках более доступно и позволяет лечить такие часто встречающиеся расстройства, как тревога и депрессия. Эту помощь могут оказать специалисты первичного звена (психиатр, психотерапевт) и участковые врачи», — считает Костюк.

Соответственно, законодательство должно быть изменено таким образом, чтобы первичную медсанпомощь при депрессии смогли оказывать в поликлиниках.

«Категорически против этой инициативы, потому что участковые врачи не видят психиатрической патологии, не видят депрессий. И их «переучивание» на психиатров не будет эффективным. Следовательно, помощь пациентам адекватно не будет оказана. Не будут лечить больных, будут лечить здоровых, и еще много чего чудесного начнется», — сообщил ИА REGNUM на условиях анонимности практикующий психиатр, доктор медицинских наук.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ. 1990-е

О психиатрах на этой неделе пришлось вспомнить также в связи с годовщиной госпереворота 1993 года, и вот почему.

Среди психиатров есть мнение, что развал Советского Союза стал тяжелейшим психологическим потрясением для всех граждан страны, осознают они этого или нет. Просто в один день они проснулись в другой стране, с другими порядками, другими установками, а всё их прошлое оказалось перечеркнуто. Кто-то, что называется, «вписался в рынок», а кто-то нет. Есть подозрение, что таких большинство (хотя глава питерского Жилкомитета, возможно, считает иначе).

Последний опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян — 73% — негативно оценивают итоги приватизации 90-х. Более половины выступают за национализацию, причем государству считают нужным передать «Газпром», заводы и фабрики нефтегазовой сферы. А ещё в начале путинского президентства 71% россиян заявляли, что их доверие к нему выросло бы, отмени он итоги приватизации. По мнению четверти опрошенных, в части эффективности работы нет никакой разницы между государственными и частными предприятиями (это еще раз к вопросу об НКО). Примерно четверть считает частников более эффективными, чем госпредприятия, а более трети думает с точностью до наоборот. Единства в этом вопросе нет, практика, как говорится, критерий истины. И если в мелких, тактических вопросах частник, вероятно, и способен подсуетиться быстрее, чем государственный тяжеловес, то простроить какую-либо долговременную стратегию ему уже совершенно невмоготу. Кажется, из прошедшей четверти века без нормального государственного планирования уже можно сделать вывод?

Остается только догадываться, возможна ли ситуация, при которой Путину — надоест. «Я устал, я ухожу» мы уже слышали, но это плохой пример, подходящий президенту с антирейтингом. Современное государство зачастую пытается забыть, что оно, по существу, является инструментом народа для достижения его, народных, целей. Но власть уже давно прилагает усилия к тому, чтобы заняться собственной жизнью. А народу в качестве инструмента подбросить что-нибудь иное. Какую-нибудь кривую палку в виде очередного СОНКО или сообщения о том, что люди сами не знают, насколько хорошо живут.