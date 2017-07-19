Бийск, оказывается, славен не только тем, что подтвердил недавно свой статус наукограда и что там свирепствует, почти разогнав служителей церкви и православный приход, новый епископ Серапион. С недавних пор там появились еще и «чёрные спортсмены». Это такой «подвид нарушителей леса», который не только незаконно спиливает реликтовые сосны, но еще и строят незаконные объекты в охранной зоне. Между тем местная прокуратура, которая поначалу проявила интерес к заявлениям члена Алтайского отделения Русского географического общества Сергея Белоконя, документально подтвердившего, что лыжероллерная трасса и стадион — грубое нарушение сразу несколько федеральных законов, заняла «нейтральную» позицию.

Сергей Белоконь Надпись «Иуды» на месте уничтоженных саженцев сосны в реликтовом бору Бийска

Сергей Белоконь Грейдер, укатывающий лыжероллерную трассу на месте саженцев сосны

Пусти лису на порог

В этой истории всё начиналось как в известной народной сказке про Лису, заполучившую порог в заячьей избушке. На фотографии, сделанной Сергеем Белоконём в начале зимы 2016 года, виден забор (его концы, оказывается, еще и приколочены гвоздями к живым деревьям) и синяя табличка на нём.

«Временное ограждение установлено для проведения краевой зимней олимпиады городов Алтая. По окончании соревнований ограждение будет демонтировано», — заверяла администрация МДУ СК «Заря».

Сергей Белоконь Табличка, свидетельствующая о временности забора в бийском реликтовом бору

Но, как можно увидеть на других фотографиях, этого до сих пор не произошло.

Сергей Белоконь Так выглядел забор, прибитый гвоздями в живым деревьям, еще в апреле 2016 года

Более того, возле варварского забора вкопаны теперь внушительные столпы, между которыми разместили рекламный модуль — чтобы было ясно, что сиё есть «Лыжероллерный стадион Заря» и что посетителям нужно быть внимательнее, так как идут тренировки на лыжероллерах и коньках.

Сергей Белоконь Лыжероллерный стадион «Заря» — сказано на рекламном баннере

Интересно, что «Лисой», которую «Заяц» так неосмотрительно впустил на порог, оказался генеральный директор одной известной торговой сети, а, собственно, самим «Зайцем» — теперь уже бывший глава администрации Бийска Николай Нонко. Именно этот «лесной зверь» 22 августа 2016 года попросил гендиректора ООО ТД «Аникс» Юрия Никитина оказать спонсорскую помощь. Из документов известна и сумма: на строительство вело-лыжероллерной трассы с асфальтобетонным покрытием в лесном массиве квартала АБ мэр попросил 2 580 847 рублей. Сам проект выполнило ООО «Промгражданпроект», которое вместе с управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска и отделом архитектуры и градостроительства настояло на проведении масштабных работ без проведения общественных слушаний, государственных экспертиз и получения законных разрешений.

Сергей Белоконь То самое письмо бывшего мэра Бийска Николая Нонко к предпринимателю с просьбой проспонсировать строительство лыжероллерной трассы

Сергей Белоконь Документы, подтверждающие участие в проекте строительства трассы администрации Бийска, дорожников и предпринимателя

Сергей Белоконь Проект лыжероллерной трассы, проспонсированной бийским предпринмателем

Изучив законодательство и все доступные документы, Сергей Белоконь пришёл к выводу, что в случае с лыжероллерным стадионом нарушены: Лесной кодекс РФ, Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ, СанПиН 2.2.½.1.1.1200−03 и распоряжение правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р.

«Данный участок не предоставлен застройщикам (Аникс, БийскДорСтрой) для использования лесов, нет договора аренды, передачи в собственность либо договора какого-либо другого вида использования.

Между тем «Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов… является лесохозяйственный регламент…» — ст. 87 Лесного кодекса. В соответствии с этим кодексом после 1 января 2009 года запрещается предоставлять лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без определения видов и параметров использования лесов, установленных лесохозяйственными регламентами (Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ).

Асфальтирование, в том числе дорог, отсутствует как класс в лесохозяйственном регламенте городских лесов Бийска (далее — Регламент). Лесным кодексом РФ запрещены работы, не разрешённые лесохозяйственным регламентом и проектом освоения лесов, см. ч.2 ст.24, ч.3 ст.51, ч.4 ст.61. Это является основанием отзыва договора, если бы он был.

К тому же работы по благоустройству, предусмотренные действующим Регламентом, не содержат строительства дорог (см. стр.116, табл.2.8.17). Наоборот, см. стр. 15, «Дальнейшее развитие дорожной сети в городских лесах путем строительства новых автомобильных дорог нецелесообразно». Или вот на стр. 144: «Как уже отмечалось в разделе 1.1.5, существующая в городских лесах сеть дорог в основном обеспечивает доступ в лесные участки для осуществления полноценной охраны леса и организации отдыха», — пояснил Сергей Белоконь.

Сергей Белоконь Ордер на проведение земляных работ в охранной зоне

Интересно, что в значительной мере учинённым непотребствам способствовала и «политика двойных стандартов» единоросса — алтайского депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева, чьей семье принадлежит компания по производству БАДов «Эвалар» и медиа-холдинг «Сибирская медиагруппа».

Читайте также: «Иванову помогло»: настырный эваларовский бизнес на БАДах

Ранее обеспокоившись (или сделав вид) разъезжавшими по бийскому лесу автомобилями, он дал поручение установить шлагбаумы при въезде в лесную зону.

«Прокопьев повесил табличку на входе в лес — «Территория развития», которую успешно похерил (организацию, не табличку). И ещё он огораживал внешний периметр леса для полного беспредела «чёрных спортсменов» и их колец смерти», — считает Сергей Белоконь.

К тому же СМИ, входящие в холдинг, а также власти Бийска с завидным постоянством информировали горожан (а по сути — дезинформировали) насчёт благ создаваемой трассы.

«Несмотря на бодрые сюжеты в СМИ о том, как хорошо по асфальтированной лыжероллерной трассе бегать, ходить скандинавской ходьбой, кататься на роликах и велосипедах, гулять с мамами с колясками, на самом деле такие мероприятия не только не полезны, но и опасны! Примерами тому, когда неграмотно расположенная лыжероллерная трасса (по своей сути — спортивный объект для скоростных видов спорта) приводит к серьезным травмам, пестрит весь Интернет. Введенные в заблуждение жители города приходят на лыжероллерную трассу для того, чтобы приятно провести время, а получают, помимо канцерогенных испарений асфальта в теплое время года, ударные нагрузки на позвоночник от ходьбы по твердой поверхности и травмы при неизбежных столкновениях с несущимися на большой скорости спортсменами», — приводит довод Сергей Белоконь.

Сергей Белоконь На этом месте в бийском реликтовом бору будет находится лыжероллерная трасса

Помимо всего прочего, у него есть небезосновательные опасения, что после строительства всех запланированных лыжероллерных колец (сейчас известно о четырех) лес просто объявят спортивным объектом и закроют для посещений.

«Тем более, что в планах еще и биатлонный комплекс со стрельбищем», — дополнил Сергей Белоконь.

«Ничего не вижу, ничего не слышу…»

Самое печальное, что, несмотря на очевидные нарушения законодательства, надзорные органы, можно сказать, бездействуют. По настоянию общественников и заявлениям прокуратуры, стройку, за которую так резво после просьбы мэра взялись строители, несколько раз останавливали. Но 3 октября случилось неизбежное: дорожники, нагнав в реликтовый лес технику, «закатали в асфальт» приличную по площади территорию.

Сергей Белоконь Карта с обозначенной охранной зоной в Бийске

В очередном запросе к прокурору Бийска Сергей Белоконь от 5 октября 2017 года уже не просил, а требовал:

«Требую провести нормальную проверку и возбудить уголовные и прочие дела, применить меры прокурорского реагирования ко всем виновным, в том числе к сотрудникам и руководителям полиции. 28, 29, 30 сентября и 03 октября на место преступления я (и не только я) вызывал полицию. Площадь и размеры лесонарушения измерены не были, отбор пробы был всего один раз в одном месте (29.09.2017), документация изъята не была, работы не остановлены. Я обращал внимание полиции, и это записано в объяснительных, что стройка идёт в непредусмотренном разрешающими документами месте. А именно западнее СК Заря вместо юга», — говорится в заявлении члена Алтайского отделения Русского географического общества Сергея Белоконя.

Сергей Белоконь Саженцы перезимовали, но были уничтожены строителями лыжероллерной трассы в Бийске

Также он считает необходимым применить меры прокурорского реагирования к и.о. главы администрации Бийска.

«В нарушение закона об обращениях граждан временный глава направил моё обращение для проверки не в полномочный орган муниципального лесного контроля, а непосредственно нарушителям, которые и выдали ордер и разрешение на незаконные работы (речь идёт о подведомственных главе управлениях, — прим. ИА REGNUM ). Данные структуры также не провели настоящего внутреннего расследования», — заявил Сергей Белоконь.

Его слова подтверждает и видеозапись диалога с чиновницей, командированной для проведения выездной проверки. Побывав на месте строительства, женщина, путая юг с западом, не сказала ровным счётом ничего, а действия «строителей» скорее даже оправдывала: «Это ж всё для людей делается!».

Сергей Белоконь ИА REGNUM Карта-схема, где видно, что стройка прошла не там, куда дан Ордер на земельные работы и где показывала чиновница

Сергей Белоконь Срубленная сосна в реликтовом бору Бийска

Хроника гибели леса в квартале АБ

До недавнего времени всю заботу по сохранению леса в квартале АБ взяли на себя немногочисленные общественники. Но и у них опустились руки после увиденного. Вот как описывают в соцсетях хронику его гибели.

«Лес рос на этом участке десятки лет и никому не мешал. Первый раз его срубили и искорежили грейдером варвары в августе 2016 года ради прокладки асфальтовой спортивной трассы. Стройка была остановлена прокуратурой, и весной 2017 г. жители города засадили поврежденный и изгаженный участок новыми соснами. Приживались они трудно, посадочный материал из-за долгой зимы успел подпортиться. Но выращивать новые растения трудней, чем уничтожать. Всё равно растения цеплялись за жизнь. Жарким летом жители приносили воду и поливали деревца. Была надежда, что со временем лес затянет раны и восстановится. Буквально еще несколько дней назад, 26 сентября, наши саженцы ещё были живы. А сегодня, 30 сентября 2017 г., варвары убили этот кусочек леса во второй раз», — информируют общественники.

От их фотографий уничтоженных деревьев и саженцев становится не по себе. В таком же состоянии пребывают сейчас многие их тех, кто сажал лес. Особенно грустно, что весь этот беспредел происходит в Год экологии.

Сергей Белоконь ИА REGNUM Всего трасса отнимет у жителей 550 метров, поскольку из-за планирующихся при её пуске в эксплуатацию скоростных тренировок, станет опасно по ней ходить

«Жалко до слез. Садили, холили, поливали. Ни один прохожий не испоганил, а эти деятели <…> Ругаем правительство и чиновников. А когда один богатый человек, вырубая деревья, бросает нам бесплатно мнимые блага цивилизации, идем на компромисс с совестью. Предпочитаем не видеть уничтожение леса. Ирония в том, что этот человек, используя такую поддержку, строит опасный спортивный объект, не заботясь о безопасности людей, которые ждут, когда же они начнут гулять по асфальтированному лесу», — делится переживаниями Оксана N.

Сергей Белоконь ИА REGNUM Более 50 сосёнок на дважды уничтоженном месте в 100 кв.м. закатаны в асфальт. Травматизм на этом участке будет намного выше и без того высокого на стандартизированных трассах лыжероллерных трассах, которые повсеместно в России закрываются от посещения обычных граждан именно из-за травматизма

«Я не ретроград и не против роллеров, гироскутеров и прочих благ цивилизации, я за здоровый образ жизни, обеими руками за физкультуру и спорт, особенно любительский. Но это же абсурд, люди вместе с детьми в лесу сажают деревья (!!!), а другие их уничтожают! Ни один гринписовец не ломает асфальтовую дорогу, чтобы посадить там дерево. Какой Год экологии? Какой же позор. Я не сажал, но очень жалко, не уничтожал, но почему-то очень стыдно», — сожалеет о случившемся Михаил Апасов.

Сергей Белоконь Варвары, которые в августе 2016 года ради прокладки асфальтовой спортивной трассы искорежили грейдером реликтовый сосновый лес в Бийске

Между тем Сергей Белоконь обращает внимание еще и на то, что уже сейчас в лесу находится множество спортивных объектов для разных видов спорта, которые интенсивно используются спортсменами для тренировок и проведения соревнований.

«При такой нагрузке лес уже сейчас находится на третьей стадии деградации (компетентное утверждения специалистов), и дополнительные спортивные объекты приведут к его гибели. И это не говоря о варварской вырубке сотен молодых и взрослых деревьев при возведении этих объектов», — отметил общественник.

Несмотря на то, что его доводы, похоже, надзорные органы не слышат, а местная пресса, ангажированная «Эваларом» и властями города, «не видит», Сергей Белоконь отступать не собирается.

«Прошу немедленно остановить начатые 27.09.2017 работы, восстановить мои права и права всех горожан на здоровую окружающую среду <…> данное сооружение является плоскостным спортивным сооружением, а не каким-то там «объектом благоустройства», как вы привыкли врать, как и числящиеся по документам первые две очереди лыжероллера (обозначенные как «спортивная дорожка для инвалидов-колясочников»), принятые на баланс города в 2014 году думой Бийска как одно спортивное сооружение от «собственника Аникс». <…> Не просто «благоустройство», а полноценный «Лыжероллерный стадион» <…> данное сооружение целиком находится в санитарно-защитной зоне (СЗЗ), утверждённой думой Бийска в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Бийск от 2010 года и в Генеральном плане от 2012 года», — Сергей Белоконь вновь и вновь приводит свои доводы во многочисленных запросах и письмах к чиновникам.

Сергей Белоконь Так выглядела посаженные бийчанами сосёнки

Не только он полагает, что превышение полномочий бывшим главой города Николаем Нонко (и всё, что за этим последовало) принесло Бийску реальный ущерб.

Сергей Белоконь ИА REGNUM Более того, лыжероллерная трасса сделана с нарушением даже спортивных требований, поскольку на ней образуется встречное движение, а ширина не позволяет его разграничить

«Иуды» — такую надпись на зачищенной под асфальт лесной почве, по всей видимости, сделали ЛЮДИ.