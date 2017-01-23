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Бийску продлили статус наукограда на 15 лет

Экономика
На развитие инфраструктуры из федерального бюджета планируется выделить более 100 миллионов рублей
1 / 2 Бийск
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Бийск

Бийск, Алтайский край, 23 января 2017, 11:23 — REGNUM  В соответствии с российским законодательством, срок присвоения статуса наукограда увеличен с 5 до 15 лет. В Алтайском крае, согласно правительственному постановлению, этот статус вновь подтвердил Бийск. Об этом сегодня, 23 января сообщает официальный сайт Алтайского края. Постановление дает региону основание для заключения соглашения с министерством образования и науки РФ о выделении Бийску в 2017 году более 100 миллионов рублей федеральных средств.

«С учетом Стратегии социально-экономического развития Бийска как наукограда РФ данные средства будут направлены на ремонт объектов социальной сферы и развитие дорожной отрасли», — пояснили в Правительстве Алтайского края.

Напомним, впервые статус наукограда Российской Федерации городу Бийску Алтайского края был присвоен постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 688.

Правительственным постановлением от 30 декабря 2015 г. № 1487 статус наукограда Бийска был вновь подтвержден, а также утверждены приоритетные для Бийска направления научной, научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров. К таковым причислены: индустрия наносистем; науки о жизни; перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. За эти годы из федерального бюджета Бийском получено более 1,8 миллиарда рублей.

Справка:

Бийск основан в 1709 году по именному Указу императора Петра Великого на слиянии рек Бии и Катуни как форпост Российского государства.

Во время Великой Отечественной войны в город были эвакуированы промышленные предприятия и конструкторские бюро, на базе которых сформировался машиностроительный комплекс города.

В 50−60 годах ХХ в. была создана группа предприятий военно-промышленного комплекса.

В 70−80 годы ХХ в. город сложился как многопрофильный научно-промышленный центр, успешно реализующий задачи укрепления обороноспособности страны и производства наукоёмкой продукции. На долю организаций города приходится 70% объёма инновационной продукции, выпущенной в регионе, 72% объема выполненных научных исследований и разработок.

Основой научно-производственного комплекса является АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай». Лидирующее предприятие ВПК как поставщик изделий на основе высокоэффективных твердых топлив и корпусов из композитных материалов в целях создания энергетических установок на их основе для систем вооружения всех видов войск, космических систем.

Наукоград Бийск является территорией базирования двух успешно действующий кластеров: Алтайского биофармацевтического кластера, ориентированного на решение государственной стратегической задачи импортозамещения лекарственных средств, и Алтайского полимерного композитного кластера, создающего благоприятные условия для производства и широкого применения современных и эффективных композитов, конструкций и изделий из них.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бийске планируется создать фармацевтический кластер (Алтайский край)

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