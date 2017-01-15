За своеобразный подход к делам церкви и работникам Успенского собора в Бийске, горожане нарекли нового епископа Серапиона — «скорпионом». А православные, опасаясь за последствия начавшейся в соборе перестройки, написали уже не одно письмо патриарху Кириллу

Светлана Шаповалова, , 03:32 — REGNUM

В Бийский епархии назревает скандал, который, судя по всему, не может не дойти до патриарха Московского и всея Руси Кирилла: в главном храме наукограда — Успенском кафедральном соборе — наблюдается массовый отток прихожан. При выяснении обстоятельств, фабула могла бы быть такой:

«Люди не хотят идти в церковь не потому, что перестали ощущать в этом потребность, а потому, что считают: новый епископ — владыка Серапион — в буквальном смысле слова разрушает намоленные годами святыни старинного храма, который, к тому же, является памятником архитектуры конца XIX — начала XX века.

Новый владыка, как выяснилось, еще и службы вести не умеет, и читает дурные проповеди. В них бийчане, жившие в 19 веке, обозначены, как «самые страшные и кровавые», а Иисус Христос, оказывается, не смог с первого раза с себя все грехи смыть, и ему второй раз креститься пришлось.

Начавшуюся в храме перестройку местные называют «отмыванием денег», так как не понимают, зачем нужно устанавливать новые купола и окна, которые только недавно были заменены. Но больше всего от нового наместника досталось коллективу работников Успенского кафедрального собора: глубоко верующих христиан, посвятивших служению многие годы, попросту выгнали. И сейчас в храме можно увидеть грязь и запустение. В светлый Рождественский праздник там даже не кому было исповедоваться. Ситуацию спас авторитетнейший священнослужитель — бывший настоятель Успенского собора — отец Ермоген. Хотя ему, как и остальным священнослужителям, нелегко даются теперь службы».

Представители духовенства, как известно, люди просветленные и терпеливые, а возникающие вопросы и проблемы предпочитают решать в своем кругу, не донося до нас, мирян. Вот и подумалось: если хотя бы половина из того, что изложено выше православными наукограда — правда, — нужно ехать в Бийск и попробовать на месте разобраться что к чему.

Забегая вперед, отмечу, что действительность оказалась и вовсе бесподобной.

Владыка Серапион, его образование и «полеты»

Серапион стал епископом Бийским и Белокурихинским в мае 2015 года. Его кандидатуру выбрали на заседании Священного Синода РПЦ. Бийская епархия находится в административных границах Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Троицкого, Ельцовского, Целинного, Смоленского, Советского и Солонешенского районов Алтайского края. Судя по биографии, опубликованной на официальном сайте администрации Алтайского края, епископ Бийский и Белокурихинский Серапион (в миру Игорь Саввович Дунай) родился 2 октября 1967 года в Кишинёве Молдавской ССР в семье рабочего. Свою жизнь со служением Богу связал еще будучи двадцатилетним юношей, — после службы в армии. Однако первое духовное образование получил почти в 30 лет (в 1995 году — диплом Московской духовной семинарии). Еще через 8 лет отучился по специальности строителя: в 2003 году окончил Новомосковский строительный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Через год им была получена еще одна мирская специальность (окончил Тульский государственный университет по специальности «Юриспруденция»). В 2003—2011 гг. служил в штате Астанайской епархии. В 2006—2010 гг. заочно обучался в Киевской духовной академии. До алтайского назначения был принят в штат Новороссийской и Геленджикской епархии во главе с епископом Феогностом (Дмитриевым).

Гораздо интереснее биография Игоря Дуная выгладит на сайте Московского патриархата. Судя по ней, ни на одном месте Серапион не задерживался более года-двух. Храмы разных приходов и городов, через которые прошел Серапион, идут чередой — Кишинев, Тула, Воронеж, Астана, Пермь, снова Астана, Новороссийск, Анапа. Причем назначения, порой, производились по несколько раз в год.

А вот с духовным образованием — явный недостаток: обучение оба раза (Московская духовная семинария, 1995 год и Киевская духовная академия, 2010 год) было заочным. Кстати, весьма иронично об этом обучении высказывался миссионер, православный публицист протодиакон Андрей Кураев. «По национальности он молдаванин. И для него мука сказать на русском проповедь. Когда он пытался защитить кандидатскую работу по богословию в Киевской духовной академии — оказалось, что он не может толком ответить на вопрос, о чем написана его диссертация, и ученому совету он запомнился крайне плохим знанием русского языка», — заявлял он летом 2015 года в интервью сайту «Совершенно секретно».

А вот интерес к перестройке, инициированной Серапионом в Успенском соборе Бийска, может быть совершенно логичным, раз епископ очно закончил Новомосковский строительный техникум: строить и эксплуатировать здания и сооружения у него должно хорошо получаться. Но, как выяснилось, с этим тоже возникли проблемы.

Долгострой и «коммерческая жилка»

Многие жители Бийска помнят состоявшиеся по лету общественные слушания, на которых решался вопрос о выделении земли под очередную православную церковь в квартале АБ. Одной из причин, по которым положительное решение так и не было приятно, связано с долгостроями.

«Они места-то берут, но со стройкой дела затягиваются. Видимо, финансирования у них не хватает. На вокзале вот уже давно церковь строится — хотя когда мы там место выделяли, то предупреждали: мол, вы только не затягивайте здесь со строительством, ведь вокзал — лицо города. И тем не менее долго уже строят и, по всей видимости, так еще долго будет продолжаться», — пояснил глава администрации Бийска Николай Нонко.

По его словам, еще один церковный долгострой расположен на улице Ударная.

«Как мне владыка Серапион сказал: там мы будем работать по технологии, которая позволяет в течение года храм построить. То есть, быстровозводимый деревянный объект пообещал открыть, но тоже что-то там у них не заладилось, затянулось и остановилось опять — стоит и не движется. Поэтому, когда речь заводят о новых отводах земли, от населения звучат претензии по поводу долгостроя», — пояснил Николай Нонко.

На вопрос о причине долгостроев — скрывать не стал, согласился с тем, что Серапиону, скорее всего, не хватает авторитета, чтобы привлечь серьезных меценатов.

«Бийск — город маленький — друг друга все знают. Вот и доходят слухи разные. К примеру, о том, как он с Ермогеном поступил. Отец Ермоген — самый авторитетный священнослужитель, посвятивший служению всю свою жизнь — сейчас он болеет. Об этой истории сам он, наверное, говорить не будет в силу своей порядочности», — отметил глава администрации Бийска Николай Нонко.

Он также высказал еще одно интересное наблюдение: «С Серипионом мы встречались всего несколько раз. В основном, во время встреч он высказывал просьбы — выделить земельный участок. А, а в последнее время — может, я не прав — но мне кажется, что в разговорах с Серапионом проявилась ярко выраженная коммерческая линия».

«Коммерческую жилку» Серапион продемонстрировал даже не встрече с алтайским губернатором в 2015 году (информация об этой встрече есть на сайте Алтайского края, — прим. ИА REGNUM). Когда 5 августа митрополит Алтайский Сергий представлял Александру Карлину трех новоназначенных епископов, чьи епархии расположены в границах Алтайского края, Серапион был единственным из епископов, кто задал вопрос «Подскажите, в каком банке лучше кредиты брать?», чем вызвал недоуменный взгляд коллег и губернатора.

Единство Серапиона и «кровавые бийчане»

«Прежде всего, единство, единство и еще раз единство. Единство священников и мирян, представителей власти и простых людей. Единство всей нашей страны», — вещает с официального сайта Бийский епархии владыка Бийский Серапион, — а на деле все выглядит, мягко сказать, странно.

Прихожане даже на диктофон проповеди его стали записывать. В одной их таких записей, сделанных на предыдущее Рождество, можно услышать не только невежественные речи, но и откровенно нерождественский смысл послания:

«< …> как Вы знаете, когда Святейший патриарх Кирилл направлял меня именно в Алтайскую митрополию, то, конечно, он говорил, что надо быть всегда внимательным, потому что именно что, если взять посмотреть по всему Алтайской республике, самые страшные и кровавые — именно жители в городе Бийске. Здесь в городе Бийске расстреливали и священников, и архиереев, и даже тех христиан, которых, скажем, может быть, они ходили в храм, приходили, и в один прекрасный момент им дали заявку о том, что ихняя жизнь уже кончилась. И конечно, братья и сёстры, это иногда я задумываюсь и задаю вопрос: почему получилось именно так? Вроде самый старинный город, красивый. Кроме того, здесь начиналось именно здесь православие. Но получилось так, что нечистая сила настолько не хотела здесь православия и находилась сама здесь на этой земле и простым людям…», — так изъяснялся епископ Серапион в Успенском соборе Бийска всего год назад.

Страшно подумать, какими же проповедями епископ Бийский и Белокурихинский мог бы завлекать прихожан в церкви Белокурихи — города-курорта, который, как известно, является всесоюзной здравницей, и где после проведения Владимиром Путиным заседания президиума Госсовета, было принято решение распространять алтайский опыт по развитию санаторно-курортных зон на всю Россию?

Кстати, невежеством глава администрации Бийска Николай Нонко считает и поведение Серапиона в отношении митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. «Я не могу себе представить ситуацию, когда бы губернатор приехал в наш город, а я бы занимался своими делами. Но я наблюдаю эту картину очень часто: митрополит в Бийск приезжает, но для епископа нашего это вообще «ни о чем», у него свои дела. Для меня это несколько диковато, я человек светский, но я не могу себе представить, если бы к нам прибыл, к примеру, заместитель председателя правительства, а у меня были бы какие-то свои дела. Ведь, раз приехало руководство, как не уделить внимание?» — отметил Николай Нонко.

Проповедь про «кровавых бийчан» он назвал «чистейшей глупостью».

«Я не думаю, что в Бийске времена репрессий происходили как-то более жестоко и более кроваво. Были, наверное, где-то и покруче места. То, что в Бийске строилось много церквей — так это исторически сложилось. Нужно учитывать, что Бийск — это самый старый город Алтайского края. Здесь действительно было очень больше количество церквей — более 30. Они почему здесь возводились? Потому что в Бийске на квадратный метр площади было самое большое количество купцов первой гильдии. А ведь раньше это считалось правилом хорошего тона: если ты достиг определенного уровня — наступала потребность какой-то благотворительностью заниматься. У нас так появился Народный дом, где у нас театр теперь драматический, у нас так появлялись церкви и православная гимназия. Потому что их строили зажиточные люди — купцы прежде всего — они вкладывали немалые деньги, чтобы эти церкви появлялись», — заключил глава администрации Бийска Николай Нонко.

«Приехал к нам медведь»

Самое сильное впечатление о жизни работников Успенского храма произвел рассказ, который под большим секретом озвучила горожанка, по понятным причинам попросившая не называть ее имени и фамилии (координаты есть в редакции).

Правда, его изложение я начну, пожалуй, со своего впечатления от посещения храма. Была там впервые, — уже под конец дня удалось заехать и туда. Думала, попаду на вечернюю службу, и поэтому фотоаппарат брать не стала. Удивляться пришлось прямо у входа, когда заходила, чуть не запнулась о дрова, разбросанные возле печи. Прихожан насчитала не более пяти человек, да и те явно пришли не на службу, а свечи поставить. Когда стояла у алтаря, меня толкнул плечом мужчина: как был в фуфайке и заснеженных сапогах, так и взошел по красному ковру, скрывшись за дверью.

Моя анонимная собеседница — женщина в годах и глубоко верующая — начала с того, что вспомнила свой необычный сон.

«Как раз накануне перед тем, как мы узнали, что у нас в Бийске будет свой епископ, мне сон приснился: заваливает в храм медведь, а я спрашиваю батюшку: «чем же мы его кормить будем? А он во сне мне отвечает — «гречкой». И ведь правда, когда владыка Серапион в Бийск приехал, он ел одну гречку — у него диабет оказался. А вот чем простым людям питаться, которых он вскорости с работы выгнал и которым зарплату не платит?» — сокрушается женщина. Но, по ее словам, Серапиона в приходе даже не медведем, а скорпионом называют.

«Потому что это имя ему подходит. Как приехал — начал всех разгонять, хотя на приеме по случаю его вступления в должность, сам-же заявил, мол, «вы все остаетесь на своих местах и при своей зарплате, никого трогать не буду. Но уже спустя неделю начали происходить странные вещи: служащих церкви стали вызывать в контору и ставить перед фактом, что работать они будут без трудовой книжки, чтобы налоги не платить. Давали бумагу и люди писали, что увольняются по собственному желанию. После этого всем были разосланы письма: в них было сказано, что по вашей инициативе ваша трудовая деятельность закончена. Так были убраны многие из храма», — делится откровением моя собеседница.

Из тех, кто, по ее словам, таким вероломным способом был уволен, оказались продавец, звонарь, пономари, технички и сторожа. «У нас работники все были людьми глубоко верующими. Продавцов убрал — поставил молодую девчонку с накрашенными ногтями, и она берет свечи этими черными своими когтями. Поставил на посты людей, которые в храм не заходили и ничего не знают. Вы видели, какие стены? Он их разгромил! То, что созидал наш батюшка за 50 лет, он все за год разгромил. На Успение — престольный праздник — мы всегда готовились — наводили порядок и чистоту. А он рушит — доски лежат. Отец Роман из Коробейниково пошел вокруг собора крестным ходом, да об эти доски запнулся. Стыдоба, нет хозяина в храме», — считает прихожанка. Говорит, что множество раз писали о происходящем в письмах на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Но никакого ответа, и ни единой проверки фактов так и не дождались. Особенно душа моей собеседницы болит за Ермогена.

«Мы приходим утром после того, как нас этими письмами повыгоняли, а Серапион ночью сменил замки. Бухгалтер плакала — ей было жалко, как отца Ермогена вышвырнули — ведь ему уже 80 лет, он всю жизнь отдал людям — народу, храму ‑ и он его так вышвырнул. В общем, в одну ночь произошел захват нашего храма. Разве мог верующий человек поступить так? Серапион из Молдавии приехал. Ведет себя как цыган, и крутит-вертит тут все. Он служил раньше в Казахстане, так там всем народом выгнали его. Все гнали, а у нас некому выгнать», — поделилась прихожанка.

Наслышана она и о проповеди с «кровавыми бийчанами».

«Мы эти слова его записывали, и тоже отправляли в Москву. Он же жуть, что плетет, службы не знает, служить не умеет. Как-то даже на проповеди нам сказал, что первый раз Господь не смог грехи свои смыть, и второй раз крестился. Он не умеет разговаривать, он общаться не умеет. Издевается над народом — люди плачут. Взял одну нишу в храме разворотил и туда крест поставил. Весь народ заплакал: зачем он в такое место распятие приладил? Кое-как всем приходом уговорили вернуть крест на место. А на алтаре — посмотрите, какая грязь! И ризы грязные, рваные. Всех уволил ради экономии денег. А те, кто еще там держатся, зарплату месяцами не получают — такое вот наказание, кто поперек слово скажет. Ну, а народ в собор даже ходить перестал — да, а и к кому? Священников нет, исповедаться некому. В Рождественский праздник один отец Ермоген и пришел, которого Серапион выгнал. Пришел, исповедовал — больше некому», — продолжает делиться наболевшим моя собеседница.

Она также высказала предположение, что церковный долгострой возник тоже по причине «отмывки денег».

«Сейчас придумал еще в нашем Успенском соборе купола менять. Народ начал писать — возмущаться — зачем? Недавно же отец Ермоген все менял — окна только все сменили деревянные. Батюшка последнее окно при Серапионе уже ставил. А тот теперь все ломает, и все по своему переделывает, рушит все освещенное и намоленное десятилетиями! Вот в народе терпение и кончилось, не хотят на его службы ходить и слушать дурные проповеди», — отметила прихожанка.

В завершение разговора, когда я сказала, что хотела бы встретиться с Серапионом, она попросила меня дословно передать ему такие вот слова: «Вы ненавидите священников, издеваетесь над ними, а вас за это ненавидит народ. Поставь на место все, как было, не вздумайте ничего ломать в храме!».

"Серебро Господа моего»

Увы, но не только Ермоген, но и другие уважаемые и известные бийчане и батюшки отказались говорить о происходящем. Также поступил и известный меценат — генеральный директор оборонного предприятия «Сибприбормаш» Александр Черемисин. Более 4 лет заводчане всем миром собирали деньги на строительство храма Покрова Божией матери, и летом прошлого года этот уникальный комплекс православных сооружений был возведен и освящен.

Эта церковь поражает своим необычным убранством и иконами, которые самолично украшает стразами Сваровски Александр Черемисин. Так получилось, что он многое рассказал мне при встрече, но потом попросил информацию «пока не обнародовать», вероятно, все еще надеясь по-свойски наладить необходимый ему контакт с Бийской епархией.

Отказался от встречи и сам Серапион. Но хотелось бы надеяться, что в виду большого общественного резонанса эта тема поучит дальнейшее развитие, а я с удовольствием еще раз побываю в храмах Бийска и пообщаюсь со многими из тех, кто разговоров с прессой пока опасается.

Это, к примеру, директор Православной гимназии во имя Иоанна Кронштадтского Николай Афонин. Даже глава администрации Бийска Николай Нонко оказался в курсе того, что Серапион уже неоднократно пытался забрать это прославленное образовательное учреждение «под свое крыло».

«Насколько я знаю, сейчас наш епископ пытается православную гимназию себе забрать. А они там не очень хотят того. Там и родители, насколько я знаю, против, письма писали. Наверное, не без оснований не хотят переходить под Бийскую епархию», — отметил Нонко. А вот Николай Афонин с горящими глазами только про несомненные достижения своих учеников мне рассказывал, про успехи в каллиграфии, но когда речь зашла об этом вопросе — предпочел сказать, что такой проблемы нет.

«Мы придерживаемся своей точки зрения, что делаем свое дело. Есть у нас, к примеру сектанты — такие-сякие они, все неправильно делают. Но ты покажи, что ты-то не такой! Они-то не Христовы, а ты покажи, что ты Христов, покажи любовь, покажи, что ты добро делаешь! И мы решили идти таким путем с самого начала», — признался Николай Афонин.

Приставленная к храму Покрова Божией матери работница «Сибприбормаша» до сих пор со слезами вспоминает, как полюбил новый приход отца Евгения. Этого молодого священника ласково называли «Воробышек». Говорит, что такого светлого и доброго человека, относившегося с искренней любовью ко всем в церкви, Бийская епархия загнобила только за то, что от него жена ушла, хотя к другим разведенным священникам никаких санкций применено не было. Говорит, что 20-летнему пареньку в итоге поставили условие: либо иди в монахи, либо — в мир. А он в мир не хочет — ему служить в церкви по душе.

«Вот что зависть людская делает! Сколько не просили, чтобы нам его вернули — бесполезно. Сейчас к нам другой батюшка приходит. За жестокий нрав его «Гитлером» кличут. Людей он ненавидит. Знаете, он полтора часа проверял знания по Ветхому Завету у родителей, которые грудного малыша крестить принесли! А потом отказал — сказал, мол, вы не готовы к таинству! А «Воробышек» наш все с такой любовью делал, он как только в церковь входил, к нему тянулись все, как к ясному солнышку», — сожалеет работница. Говорит, что если был бы плох отец Евгений, то не взял бы его сейчас к себе в епархию епископ Барнаульский Сергий…

В известной песне Бориса Гребенщикова есть слова, которые было бы уместно привести в этой статье:

А мы все молчим, а мы все считаем и ждем,

А мы все поем о себе — о чем же нам петь еще?

Но словно бы что-то не так,

Словно бы блеклы цвета,

Словно бы нам опять не хватает Тебя…

Серебро Господа моего…

Представляется, что эти строки весьма красноречиво подчеркивают недостаток «серебра Господа» в Бийский епархии — недостаток любви к ближнему своему, недостаток того светлого чувства, которым по сути своей (и предназначению) должны сполна обладать все священнослужители.

Ведь, по всему выходит, что единство у Серапиона — только на словах, — в нынешнем рождественском послании. А деяния его уже принесли определенный негатив прихожанам.

«Нам, православным, нужно быть очень внимательными к себе, чтобы не стать соблазном для людей нецерковных. Чтобы по неосторожности или невежеству нашему, или же суевериями и «фарисействованием» не оттолкнуть человека от Церкви. Надо чувствовать ответственность за то, как себя ведем, как живем, за то, что мы говорим или советуем людям», — пишет в газете «Православная жизнь» насельник Архистратиго-Михайловского Зверинецкого монастыря архимандрит Хризостом (Грищенко). Разбирая причины, по которым люди уходят в секты, он сделал вывод, что отчасти в этом виноваты сами православные.

Интересно сколькими кандидатами и с каким постоянством пополняют теперь ряды сектантов бийчане?