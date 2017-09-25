Отставки губернаторов в различных регионах России не могут не тревожить тех глав субъектов страны, которые пока ещё остаются при должности, но уход которых пророчат СМИ и некоторые общественные и политические круги в этих самых регионах. К таким можно отнести и Новосибирскую область.

Скриншот страницы novo-sibirsk.ru Новосибирск

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Будь воля СМИ, они бы сняли губернатора Владимира Городецкого ещё много лет назад, и сняли бы даже неоднократно. Однако сам Городецкий намерен бороться за своё место, правда, до тех пор, пока на то не поступит распоряжение сверху. Но оно пока не поступило, а потому глава Новосибирской области продолжает опровергать все «слухи» вокруг своего ухода.

Правительство Новосибирской области Владимир Городецкий

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Но в то же время новосибирский политолог Дмитрий Пучкин подметил одну интересную особенность текущего месяца — многие главы региона покидали свои посты именно в октябре.

«В историю региона вписаны шесть фамилий новосибирских губернаторов, немало новосибирцев в ожидании седьмой… Октябрь традиционно непростой месяц для руководителей Новосибирской области. В 1990 году под давлением народных протестов в отставку ушёл первый губернатор Владимир Боков. Тогда эта должность называлась председатель облисполкома. В октябре 1993 года президент РФ Борис Ельцин снял с должности Виталия Муху. В октябре 1995-го Иван Индинок на свою голову добился указа о проведении первых губернаторских выборов, которые с треском проиграл. В октябре 2010-го для свежеиспеченного губернатора Василия Юрченко конфузом (резкое ухудшение позиций ЕР) закончились выборы Заксобрания, что также привело к удалению с политических высот ряда ключевых фигур команды его предшественника Виктора Толоконского. И вот настал новый октябрь…» — написал на своей странице в Facebook Пучкин.

На вопрос, почему новосибирцы так ждут отставки Городецкого и что она даст, Пучкин ответил, что за последнюю неделю в местных медиа и социальных сетях появилось рекордное (за всю трехлетнюю деятельность Городецкого на посту губернатора) число комментариев.

«Произошло это не на пустом месте, поскольку начиная с декабря прошлого года было высказано значительное число претензий к работе областной исполнительной власти, а она неудовлетворительно реагировала на них как в содержательном плане, так и по части информационных коммуникаций, зачастую находясь в глухой обороне. Нарастающий политический кризис естественно был замечен и федеральными экспертами, так как активно транслировался и рядом федеральных СМИ. Это привело и к появлению целого цикла публикаций в медиа, связанных с Кремлём, о возможной отставке губернатора, на которые его команда также не смогла дать достойного ответа», — отметил ИА REGNUM политолог.

Дмитрий Пучкин считает, что местный политический класс и политизированная общественность восприняли всерьёз эти сигналы из Москвы, и в результате были сформированы соответствующие ожидания.

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И если даже Городецкий продолжит свою деятельность, они уже не рассосутся, что будет весьма осложнять его работу. Если же кадровая перемена произойдет, то её эффективность будет зависеть как от того, кто будет назначен, так и от первых его шагов.

«Если это будет фигура (например Горнин, Локоть, Шимкив, Игнатов), не вызывающая резкого отторжения у политического класса и в определённой степени у весьма неоднородной ныне активной части общественности, транзит власти пройдёт относительно спокойно. Если же будет иной сценарий, возможны две развилки. Первая: ситуация на время успокоится, но затем кризисные явления опять будут проявляться. Вторая: может произойти новый раскол элит, и общественно-политическая ситуация в регионе резко осложнится», — сделал небольшой прогноз эксперт.

Свои размышления в связи с внезапным «губернаторопадом» представил и доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой.

«В новосибирской политтусне возникло необычайное возбуждение. Кто-то со страхом, кто-то с надеждой ожидают новостей. Слухи и сплетни будоражат возбуждённые умы. В связи с этим все домыслы и «мнения» «политологов и аналитиков» можно разбить на несколько групп. «Злобные карлики и злопыхатели» — клевещут, что Владимира Городецкого на этой неделе вызывают в Москву, после чего он уйдёт по «собственному желанию» с поста. Ярые пессимисты — Владимир Городецкий «уйдёт» с поста весной, но до выборов президента. Пессимисты — Владимир Городецкий работает до лета, а после юбилея уходит с почестями. Оптимисты — Владимир Городецкий доработает до конца своего губернаторского срока. Ярые оптимисты — Владимир Городецкий доработает не только до конца срока, но и пойдёт избираться на второй срок. Выбирайте, кому что по душе», — написал пост на тему на своей станице в Facebook Козодой.

На что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко ответил, что «пережил» четырёх губернаторов, и если сменится пятый, для него «это будет не новость… а обычный проходной момент… Поживем — увидим…»

А кто-то в комментариях к посту Козодоя подметил, что отставка Толоконского тоже началась со слухов.

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Интересен в этом отношении рейтинг «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», который 29 сентября 2017 года опубликовало аналитическое издание «Минченко Консалтинг». В докладе указывается, что рейтинг устойчивости губернаторов составлен с учетом девяти критериев и для губернаторов Сибирского федерального округа он выглядит так:

Minchenko.ru Рейтинг «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус»

Из таблицы видно, что глава Новосибирской области находится в этом рейтинге не на самом завидном месте, вернее, вообще на незавидном последнем месте. И судя по данным, указанным в нём, в конец списка Городецкий опустился из-за конфликтов как на федеральном, так и региональном уровнях.

Вспоминаются сразу же митинги и протестные акции из-за резкого роста тарифов на услуги ЖКХ.

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А из последних событий федеральное внимание не могли не привлечь мусорная концессия и продвигаемое, в первую очередь Городецким, строительство четвертого платного моста в Новосибирске.

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Однако ни мнения экспертов, ни рейтинги, конечно же, не являются гарантией того, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в скорой или далёкой перспективе будет отправлен в отставку. Как и не гарантируют обратного постоянные опровержения информации со стороны как самого Городецкого, так и правительства региона. Но то, что предпосылки к этому есть, впрочем, никто не отрицает. И как сказал сам Владимир Городецкий: «Решение принимает президент. Он ничего не комментировал, что же мне тогда комментировать».

Остаётся только напомнить, что в регионе не раз появлялась информация об уходе Городецкого с поста. Его «уход» связывали и с упоминанием в эфире программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» 14 февраля 2017 года. Тогда журналист заявлял, что ждет, когда Городецкий придёт с повинной, покается во всех грехах, всё расскажет, «освободит, наконец, от себя город, область, край, страну». А до этого отставку Городецкому прочили по состоянию здоровья.

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Хотя сам Владимир Городецкий ещё в начале февраля 2017 года в ответ на очередную новость о его скором уходе заявил, что «полон оптимизма» и хочет «еще долго-долго оправдывать доверие земляков».

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Отметим, что Владимир Городецкий возглавил регион после победы на выборах главы Новосибирской области 14 сентября 2014 года. Он набрал 64,97% голосов. Явка на выборах губернатора оказалась рекордно низкой — за полчаса до закрытия участков их посетили 29,83% от общего числа избирателей (всего 633 968 человек). 24 сентября того же года Городецкий вступил в должность. До этого Владимир Городецкий с 2000 года был мэром Новосибирска.