Новосибирский губернатор отказался комментировать «сплетни» об отставке

Новосибирск, , 10:03 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отказался комментировать слухи о своей скорой отставке, сославшись на то, что решение по данному вопросу принимает президент. Об этом Городецкий заявил сегодня, 26 сентября 2017 года, на традиционной встрече с журналистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В ноябре 2019 года истекает срок моих полномочий. Решение принимает президент. Он ничего не комментировал, что же мне тогда комментировать», — отметил Городецкий, подчеркнув, что не его «кредо комментировать сплетни», но «придет время, и решения прокомментируют те, кто их принимает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее и в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области опровергли информацию о возможной отставке Владимира Городецкого, назвав её слухами.

Читайте также: В новосибирском правительстве отставку Городецкого назвали слухами

Отставки глав регионов опровергли и в других субъектах страны — в Омской области, Алтайском и Красноярском краях.

Читайте также: В Новосибирске вновь ждут отставки губернатора, но без особого энтузиазма

В то же время президент России Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Он был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Читайте также: Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области

Читайте также: Красноярск взбудоражили слухи о возможной отставке губернатора