Главам ряда регионов РФ предрекли досрочные отставки

Москва, , 05:34 — REGNUM Губернаторы по меньшей мере девяти российских регионов могут лишиться своих кресел в ближайшее время. Об этом 25 сентября пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента.

Так, к концу сентября кадровые решения могут досрочно затронуть руководство Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев. Не исключено, что в этом списке окажутся один или два региона Северного Кавказа.

Вместе с тем, отмечает издание, возможен и сценарий, при котором в ряде указанных субъектов власть меняться не будет. Например, источники из окружения главы Владимирской области Светланы Орловой сообщили, что ей дана возможность продолжить работу по итогам встречи с главой государства.

Одним из возможных претендентов на какое-либо освободившееся место является председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. Источники отмечают, что его могут направить в Красноярский край и Омскую область, однако представители этих регионов пока опровергают возможную отставку своих руководителей.

А вот временно возглавить Самарскую область могут генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, депутат Госдумы («Единая Россия») от региона Владимир Гутенёв или сенатор Дмитрий Азаров. Действующий губернатор региона Николай Меркушкин может покинуть свой пост в ближайшие дни с формулировкой «по состоянию здоровья», отмечает издание.